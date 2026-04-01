திருப்பூர் தெற்கு இல்லை.. அண்ணாமலை போட்டியிடும் தொகுதி! பரபர தகவல்

Annamalai 2026 Election Constituency: பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுவாரா என்ற கேள்வி நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. பாஜக தனது வேட்பாளர் பட்டியலை இன்னும் வெளியிடவில்லை.  

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 1, 2026, 03:05 PM IST
  • 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23ல் நடைபெறுகிறது
  • இத்தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் மார்ச் 30 முதல் ஏப்ரல் 6 வரை நடைபெறுகிறது
  • இந்த நிலையில், பாஜக வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட தாமதித்து வருகிறது

Trending Photos

மனைவி சங்கீதா பெயரில் விஜய் வைத்திருக்கும் சொத்து! என்னென்ன தெரியுமா?
camera icon7
vijay
மனைவி சங்கீதா பெயரில் விஜய் வைத்திருக்கும் சொத்து! என்னென்ன தெரியுமா?
இயக்குநர் சிகரம் பாரதிராஜா ரீசெண்ட் போட்டோ! எப்படி ஆகிட்டாரு பாருங்க..
camera icon7
Bharathiraja
இயக்குநர் சிகரம் பாரதிராஜா ரீசெண்ட் போட்டோ! எப்படி ஆகிட்டாரு பாருங்க..
மீன ராசியில் சங்கமிக்கும் சூரியன், சனி, செவ்வாய்! இந்த ராசிகளுக்கு கடும் சோதனை
camera icon10
planetary conjunction
மீன ராசியில் சங்கமிக்கும் சூரியன், சனி, செவ்வாய்! இந்த ராசிகளுக்கு கடும் சோதனை
ஏப்ரல் மாத ராசி பலன் 2026 : 12 ராசிகளுக்கான சுருக்கமான பலன்கள்
camera icon13
April Matha Rasi Palan
ஏப்ரல் மாத ராசி பலன் 2026 : 12 ராசிகளுக்கான சுருக்கமான பலன்கள்
Annamalai 2026 Election Constituency: 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், பாஜக தங்களது வேட்பாளர் பட்டியலை (BJP Candidat List) வெளியிடாமல் தாமதித்து வருகிறது. தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் மார்ச் 30 ஆம் தேதி தொடங்கி உள்ள நிலையில் ஏப்ரல் 06 ஆம் தேதி முடிவடைகிறது. இந்த சூழலில், பாஜக தாமதித்து வருவது கமலாலய வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. 

ஆளும் கட்சி திமுகவை (DMK) ஆட்சியில் இருந்து அகற்றும் நோக்கில், எடப்பாடி தலைமையிலான அதிமுக செயல்பட்டு வருகிறது. இதற்காக பாஜக, அமமுக, பாமக, தாமாகா உள்ளிட்ட கட்சிகளையுடன் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை உருக்கி உள்ளனர். இதில் முக்கிய கட்சியாக இருக்கும் பாஜகவிற்கு 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த தொகுதிகளில் யாரை வேட்பாளராக நிற்க வைக்கலாம் என்பது குறித்த ஆலோசனை தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. ஆனால் இந்த பங்கீடு எளிதில் முடிவுக்கு வரவில்லை என்றும் பல குழப்பங்கள் நிலவி வருவதாக கூறப்படுகிறது. 

வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிடுவதில் தாமதம் 

முதலில், பாஜக (BJP) கேட்ட தொகுதிகளை அதிமுக கொடுக்க மறுத்ததாக கூறப்பட்டது. இதன்பின்னர் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் சென்னை வருகை தந்து எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் கூட்டணி கட்சி தலைவர்களான அன்புமணி, டிடிவி தினகரன் ஆகியோருடன் ஆலோசனை நடத்திதான் தொகுதிகளை இறுதி செய்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த நிலையில், பாஜக தரப்பில் தொகுதி பட்டியலை இறுதி செய்யப்படுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டு வருகிறது. 

கோவை வடக்கு, திருப்பூர் தெற்கு, அவநாசி, மொடக்குறிச்சி, மயிலாப்பூர், நாகர்கோவில் உள்ளிட்ட 27 தொகுதிகளில் பாஜக போட்டியிடுகிறது. இந்த சூழலில், சென்னை கமலாலயத்தில் பாஜக ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. இதற்கு பி.எல். சந்தோஷ் தலைமை தாங்கினார். இக்கூட்டத்தில் பேசி ஒவ்வொரு தொகுதிகளுக்கும் இரண்டு, மூன்று பேரை பரீசிலித்து அவர்களை பட்டியலில் இணைத்து தயார் செய்து பாஜக மேலிடத்திற்கு அனுப்பி வைத்து இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

மொடக்குறிச்சியில் அண்ணாமலை போட்டி? 

தற்போதைய தகவலின்படி, மயிலாப்பூரில் தமிழிசை செளந்திரராஜன், அவிநாசியில் எல். முருகன், கோவை வடக்கு தொகுதியில் வானதி ஸ்ரீனிவாசன் ஆகியோர் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதேபோல் திருப்பூர் தொகுதியில் முருகானந்தம் என்பவர் போட்டியிட உள்ளதாக தெரிகிறது. ஆனால் பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை (Annamalai) எந்த தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளார் என உறுதியாக இதுவரை தெரிவில்லை. முதலில் கோவை வடக்கு, திருப்பூர் தெற்கு என கூறப்பட்ட நிலையில், தற்போது மொடக்குறிச்சி தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

அண்ணாமலை விருப்பமாக கேட்ட சிங்காநல்லூர், கவுண்டம்பாளையம் தொகுதிகளை அதிமுக ஒதுக்கவில்லை. இதுவே முதலில் அண்ணாமலைக்கு பெரிய அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதன் காரணமாக அவர் நான் இத்தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை என பாஜக தலைமையிடம் கூறி இருக்கிறார். ஆனால் தமிழகத்தில் அண்ணாமலைக்கு நல்ல செல்வாக்கு இருப்பதால், அண்ணாமலை போட்டியிடுவதை பாஜக மேலிடம் விரும்புவதாக கூறப்படுகிறது. அதனால் அண்ணாமலையை தேர்தலில் போட்டியிட சமதிக்க வைக்க பாஜக மத்திய அமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வாலை தூது அனுப்பியது. அதன்படி அவர், கோவையில் அண்ணாமலையை சந்தித்து பேசிய நிலையில், அண்ணாமலையும் ஓரளவுக்கு சரியானதாக தெரிகிறது. 

பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் 

இந்த நிலையில்தான் அண்ணாமலை தொகுதி பங்கீடு ஆலோசனை கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டுள்ளார். நேற்று புதுச்சேரியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டிருந்த அண்ணாமலை, அவசர அவசரமாக சென்னை வந்து ஆலோசனையில் பங்கேற்றுள்ளார். இந்த நிலையில், அவரை மொடக்குறிச்சியில் போட்டியிட தலைமை சொல்வதாக கூறப்பட்டு வருகிறது. 

இப்படி பல குழப்பத்தில் பாஜக தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை (BJP Candidat List) தொடர்ந்து வருகிறது. வேட்புமனு தக்கல் மார்ச் 30 ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், ஏப்ரல் 06 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைய உள்ளது. இந்த நிலையில், இன்று மாலை அல்லது நாளை பாஜக இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

நயினார் நாகேந்திரன் கொடுத்த அப்டேட் 

முன்னதாக நேற்று (மார்ச் 31) கமலாலயத்தில் இருந்து ஆலோசனை கூட்டம் முடிந்து வந்த நயினார் நாகேந்திரன் (Nainar Nagendaran) செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, அவரிடம் அண்ணாமலையின் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுகிறாரா? என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு, அவருடைய (அண்ணாமலை) பெயர் பட்டியலில் உள்ளது. எந்த தொகுதி என்பதை தலைமை முடிவு செய்யும் என கூறியது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க: திட்டம் போட்டு ஓரங்கட்டினாரா திருமா? - 2 நாளுக்கு பின் வாய் திறந்த ஆளுர் ஷா நவாஸ்

மேலும் படிக்க: 2026 தேர்தல்: அண்ணாமலை போட்டியிடுவது உறுதி.. எந்த தொகுதி? நயினார் நாகேந்திரன் தகவல்

மேலும் படிக்க: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை: தேர்தலின் 'டிரெண்ட்செட்டர்' – திருவாரூரில் முதலமைச்சர் முழக்கம்!

