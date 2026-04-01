2026 தேர்தல்: அண்ணாமலை போட்டியிடுவது உறுதி.. எந்த தொகுதி? நயினார் நாகேந்திரன் தகவல்

Annamalai Contest 2026 Tn Election: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. தேர்தல் முடிவுகள் மே 04 ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இத்தேர்தலுக்காக திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சிகளும் தீவிர கள வேலை செய்து பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். திமுக தனது கூட்டணி கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகள் மற்றும் அதிமுக தனது கூட்டணி தொகுதிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகளை அறிவித்துவிட்டனர். அதேபோல் அந்தந்த கட்சிகள் தங்களின் வேட்பாளர் பட்டியலையும் வெளியிட்டுவிட்டு வருகிறது.
இன்று வெளியாகும் பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல்?
அந்த வகையில், பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நேற்றைய ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பிறகு வேட்பாளர்கள் யார் யார் என்பது தெரியவரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், வெளியாகவில்லை. இந்த சூழலில், இன்று (ஏப்ரல் 01) பாஜக தங்களது வேட்பாளர்களை அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வேட்பும்னு தாக்கல் தொடங்கி இரண்டு நாட்கள் ஆனதால், பாஜக இதற்கு மேல் தாமதிக்காது.
27 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் பாஜக
அதிமுக பாஜகவிற்கு தளி, மயிலாப்பூர், ஆவடி,. திருவண்ணாமலை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், அறந்தாங்கி, ராசிபுரம், அவநாசி, உதகை, திருப்பூர் தெற்கு, கோவை வடக்கு, மொடக்குறிச்சி, கந்தர்வகோட்டை, புதுக்கோட்டை, திருப்பத்தூர், மதுரை தெற்கு, சாத்தூர், திருச்செந்தூர், வாசுதேவநல்லூர், ராதாபுரம், விளவங்கோடு, நாகர்கோவில், பதம்நாபபுரம், மானாமதுரை, குளச்சல் ஆகிய 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டன.
இறுதிகட்ட ஆலோசனை கூட்டம்
இந்த தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வதற்கான இறுதிகட்ட ஆலோசனை கூட்டம் நேற்று சென்னை கமலாயலத்தில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தை மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தலைமை தாங்கி நடத்தினார். இதில் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், வானதி ஸ்ரீனிவாசன், அண்ணாமலை, எல். முருகன் போன்றோர் கலந்துகொண்டனர். அப்போது யார் யாரை வேட்பாளர்களாக களமிறக்குவது என்பது குறித்த ஆலோசனை நடந்தது. இந்த சூழலில், ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் 3 பேர் பெயரை பரிந்துரை செய்து பாஜக மேலிடத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் ஒப்புதல் அளித்த பின்னர் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாகும்.
அண்ணாமலை போட்டியிடுகிறாரா?
இந்த நிலையில்தான், அண்ணாமலையில் பெயர் பாஜக வேட்பாளர் பட்டியலில் உள்ளதா? எந்த தொகுதியில் அவர் போட்டியிடுகிறார் என்ற கேள்விக்கு நயினார் நாகேந்திரன் பதில் அளித்துள்ளார். பாஜக மாநிலை தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் நேற்று (மார்ச் 31) செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவரிடம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அண்ணாமலை போட்டியிடுகிறாரா? அவரது பெயர் வேட்பாளர்கள் பட்டியலில் உள்ளதா என கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, வேட்பாளர் பட்டியலில் அண்ணாமலை பெயரும் உள்ளது என பதில் அளித்தார்.
எந்த தொகுதி
இதையடுத்து, அண்ணாமலை எந்த தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார் என்ற கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த நயினார் நாகேந்த்ரிரன், எந்த தொகுதி என்பதை தற்போது கூற முடியாது. தொகுதிக்கு ஏற்ப வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்து பாஜக மேலிடத்திற்கு அனுப்பி உள்ளோம். அவர்கள் இறுதி செய்வார்கள். இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாகும். மேலும், ஏப்ரல் 04 ஆம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்னை வருகிறார் என கூறினார்.,
அண்ணாமலை அதிருப்தி
முன்னாள் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட சிங்காநல்லூர் மற்றும் கவுண்டம்பாளையம் ஆகிய இரண்டில் ஒன்றை தனக்கு ஒதுக்க கேட்டுள்ளார். ஆனால் அதிமுக தரப்பில் இருந்து இவ்விரு தொகுதிகளுமே ஒதுக்கப்படவில்லை. இதனால் கடும் அதிருப்தியில் இருந்தார். தான் இம்முறை போட்டியிடவில்லை என்று பாஜக மேலிடத்தில் கூறியதாக கூறப்பட்டது.
இந்த சூழலில், பாஜக மேலிடம் அண்ணாமலையை சமாதானம் செய்ய முயற்சித்து வந்தது. இதற்காக மத்திய அமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வாலையும் அனுப்பி வைந்தது. அவர் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னை கோவையில் வைத்து அண்ணாமலையை சந்தித்து பேசினார். அண்ணாலை கடும் அதிருப்தியில் இருந்ததால், அவர் சமாதனம் ஆகவில்லை என்றும் அவரது 2026 தேர்தலில் போட்டியிடப்போவதில்லை என கூறப்பட்டு வந்தது. தற்போது அண்ணாமலையின் பெயர் வேட்பாளர்கள் பட்டியலில் இருக்கிறது என நயினார் நாகேந்திரன் கூறி இருப்பது அண்ணாமலை பாஜகவின் சமாதான தூதுக்கு ஒத்துழைத்துள்ளார் என தெரிகிறது.
அண்ணாமலையை சமாதனம் செய்ய வேண்டிய தேவை என்ன?
அண்ணாமலையை ஏன் பாஜக வேலிடம் சமாதானம் செய்ய வேண்டும். அதற்கான அவசியம் என்ன என்ற கேள்வி எழுகிறது. அதாவது அண்ணாமலைக்கு தமிழகத்தில் பெரும் ஆதரவு உள்ளது. அவருக்கு தமிழகம் முழுவதும் அதிக செல்வாக்கு உள்ளது. இதன் காரணமாக அவரை ஏதேனும் ஒரு தொகுதியில் போட்டியிட வைக்க வேண்டும் எனபதே பாஜக மேலிடம் நினைக்கிறது. மேலும், அண்ணாமலை போட்டியிடுவது பாஜகவிற்கு ஒரு பிளஸ் என கணக்கு போடப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.
அண்ணாமலை எந்த தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு?
அண்ணாமலை போட்டியிட்டால் அது பெரும்பாலும் கொங்கு மண்டலத்தில்தான் இருக்கும். அவருக்கு தமிழகத்திலேயே கொங்கு மண்டலத்தில்தான் செல்வாக்கு அதிகம். அப்படி இருக்கையில், ஏற்கனவே கோவை வடக்கு தொகுதி வானதி ஸ்ரீவாசனுக்கு என்பது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டது. அதேபோல் எம். முருகன் அவிநாசியில் போட்டியிடுவதும் கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டது. இதையடுத்து பார்த்தால் திருப்பூர் தெற்கு தொகுதிதான் உள்ளது. அண்னாமலை போட்டியிட்டால் அங்குதான் போட்டியிட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது. ஆனால், பாஜக தலைமை என்ன முடிவு எடுகிறது. அண்ணாமலையை எங்கு போட்டியிட வைக்கிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
