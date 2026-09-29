Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /முதல்வர் விஜய் தாராபுரம் பிரச்சாரம்.. அண்ணாமலை கடும் விமர்சனம்!

முதல்வர் விஜய் தாராபுரம் பிரச்சாரம்.. அண்ணாமலை கடும் விமர்சனம்!

தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்காக முதலமைச்சர் விஜய் செல்லும் நிலையில், கோவை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் போக்குவரத்து மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதை அண்ணாமலை தனது எக்ஸ் பதிவில் விமர்சித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Sep 29, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 08:37 PM IST
முதல்வர் விஜய் தாராபுரம் பிரச்சாரம்.. அண்ணாமலை கடும் விமர்சனம்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
த்ரிஷ்யம் 3 இந்தி பதிப்பை உலகளவில் வெளியிட தடை கோரி வழக்கு! என்ன நடந்தது?
2
3
4
5