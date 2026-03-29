எந்த தொகுதியும் வேண்டாம்.. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடாத அண்ணாமலை? முழு விவரம்

Annamalai TN Assembly Election Latest Update: 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இத்தேர்தலில் தமிழகத்தில் தற்போது ஆண்டு வரும் திமுகவை தோற்கடிக்க அதிமுக, பாஜக, பாமக, அமமுக, தாமாகா உள்ளிட்ட கட்சிகளுடன் கைகோர்த்துள்ளது. அதிமுக தரப்பில் இருந்து கூட்டணி கட்சிகளுக்கு தொகுதிகளை பிரித்து கொடுத்த நிலையில், தற்போது பிரச்சாரத்தை தொடங்கி உள்ளனர். எடப்பாடி பழனிசாமியும் வேட்பாளர்களுக்கு வாக்கு சேர்க்கும் முயற்சியில் இறங்கி அவர்களுக்காக பிரச்சாரம் செய்து வருகிறது.
பாஜகவிற்கு 27 தொகுதிகள்
அதிமுகவுடன் கைகோர்த்துள்ள பாஜகவிற்கு மைலாப்பூர், ராதாபுரம், தளி, ஆவடி, நாகர்கோவில், மொடக்குறிச்சி, விளவன்கோடு, உதகமண்டலம், அவினாசி (தனி), திருவண்ணாமலை, திருப்பூர் (தெற்கு), தஞ்சாவூர், கோயம்புத்தூர் வடக்கு, திருவாரூர், கந்தர்வகோட்டை (தனி), அறந்தாங்கி, புதுக்கோட்டை, மானாமதுரை (தனி), திருப்பத்தூர், ராமநாதபுரம், மதுரை தெற்கு, குளச்சல், சாத்தூர், பத்மநாபபுரம், திருச்செந்தூர், ராசிபரம் (தனி), வாசுதேவநல்லூர் (தனி) என மொத்தம் 27 தொகுதிகளை ஒதுக்கியது.
அதிருப்தி அடைந்த அண்ணாமலை
ஆனால் அண்ணாமலை போட்டியிட விரும்பிய சிங்காநல்லூர் மற்றும் கவுண்டம்பாளையம் தொகுதியை எடப்பாடி பழனிசாமி ஒதுக்கவில்லை. இது அண்ணாமலையை கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. கோவையில் வடக்கு தொகுதியை மட்டுமே பாஜகவிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதிலும், வானதி ஸ்ரீனிவாசன் போட்டியிட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. தான் கேட்ட தொகுதியும் ஒதுக்கவில்லை, வேறு எங்கும் போட்டியிடும் வாய்ப்பும் இல்லை என்பதால், அண்ணாமலை தான் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை என பாஜக மேலிடத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
சமாதான முயற்சியில் பாஜக மேலிடம்
பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலைக்கு இளைஞர் மத்தியில் நல்ல செல்வாக்கு உள்ளது. அவருக்கு கொங்கு மண்டலத்தில் மட்டுமல்லாமல் தமிழகம் முழுவதும் ஆதரவாளர்கள் உள்ளனர். எனவே அண்ணாமலை தேர்தலில் போட்டியிடுவது என்பது அதிமுக - பாஜகவிற்கு நல்ல பலனை அளிக்கும். ஆனால் அண்ணாமலையோ தேர்தல் போட்டியில் இருந்து பின்வாங்கி உள்ளார். இந்த நிலையில்தான், கடும் அதிருப்தியில் இருக்கும் அண்ணாமலையை சரி செய்ய பாஜக தற்போது இறங்கி உள்ளது.
பாஜக வாக்கு வங்கி பாதிக்கும் அபாயம்
அதிமுக, அமமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளில் இருந்து போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியாகிவிட்டன. ஆனால் பாஜக இன்னும் தங்களது வேட்பாளர்கள் பட்டியலை இறுதி செய்யாத காரணத்தினால், தற்போது வரை வேட்பாளர் பட்டியை வெளியிடாமல் வைத்துள்ளது. அதன் காரணமாக, அண்ணாமலையை சமாதானம் செய்து அவரை தேர்தலில் போட்டியிட வைக்க பாஜக மேலிடம் முயற்சித்து வருகிறது. அண்ணாமலை பாஜக மாநில தலைவராக பொறுப்பேற்ற பின்னர், தமிழகத்தில் பாஜகவிற்கான ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்க தொடங்கியது. தற்போது பாஜக ஓரளவு தமிழ்நாட்டில் நடமாடுகிறது என்றால் அதற்கு முக்கிய காரணம் அண்ணாமலை. அதனால், அண்ணாமலையை அதிருப்தி அடையவைத்தால், தமிழகத்தில் பாஜகவின் வாக்குவங்கி அடிவாங்குமோ என்ற அச்சம் மேலிடத்திற்கு இருக்கிறது. அதனாலேயே அவரை சமாதானம் செய்ய ஆள் அனுப்பி வைத்திருக்கிறது.
அண்ணாமலையுடன் மத்திய அமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வால்
மத்திய அமைச்சரும் தற்போது தமிழக சட்டசபை தேர்தலுக்கான இணை பொறுப்பாளருமான அர்ஜுன் ராம் மேக்வால் தான், அண்ணாமலையை சந்தித்து பேசி இருக்கிறார். கோவையில், அண்ணாமலை பேட்மிண்டன் விளையாடியபோது இந்த சந்திப்பு நடந்துள்ளது. அவருடன் சிறுது நேரம் பேட்மிண்டன் விளையாடிய மத்திய அமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வால், விளையாடி முடித்த பின்னர் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டதாக தகவகல் தெரிவிக்கின்றன. இதற்கிடையில், தான் மத்திய அமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வால் உடன் பேட்மிண்டன் விளையாடிய போட்டோவை எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்தார்.
சமாதானம் ஆவாரா அண்ணாமலை?
அதில், உடல் அசைவு, வியர்வை மற்றும் அதிரடியான ஆட்டத்திற்கு பேட்மிண்டனுக்கு ஈடு வேறு எதுவும் இல்லை. கோவையில் எங்களுடன் மத்திய அமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வால் இணைந்ததில் மகிழ்ச்சி என கூறி உள்ளார். இப்படி அண்ணாமலையை சமாதானம் செய்ய பாஜக இறங்கி உள்ள நிலையில், அவர் சமாதானம் ஆவாரா? அல்லது என்ன செய்ய போகிறார் என்பதை நாம் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் அண்ணாமலை, அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் போட்டியிட்டு 68,553 வாக்குகளை பெற்று ஆர்.இலங்கோ என்ற திமுக வேட்பாளரிடம் 27 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கேள்வி பதில்!
1) 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு எப்போது நடைபெறுகிறது?
2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.
2) 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அண்ணாமலை போட்டியிடுவார்?
அண்ணாமலை விரும்பிய கவுண்டம்பாளையம், சிங்காநல்லூர் தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படவில்லை. அதனால் அதிருப்தி அடைந்த அண்ணாமலை போட்டியிடுவது சந்தேகமாகி உள்ளது.
3) கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் அண்ணாமலை எந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டார்?
அண்ணாமலை 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் போட்டியிட்டு 68,553 வாக்குகளை பெற்றார்.
