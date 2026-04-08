அண்ணாமலை ரூட் கிளியர்.. கிடைக்கும் மத்திய அமைச்சர் பதவி! ஆனா முருகன் மனசு வைக்கணும்

Annamalai Latest News: மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகன் அவிநாசி தொகுதியில் வெற்றி பெற்றால், அவரின் மத்திய இணை அமைச்சர்  பதவி மற்றும் எம்.பி பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டியிருக்கும். எனவே, அந்த பொறுப்பு அண்ணாமலைக்கு வழங்கப்படலாம் என்ற பாஜக வட்டாரத்தில் பேசப்பட்டு வருகிறது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 8, 2026, 11:56 AM IST
Annamalai Latest News: தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் இரண்டு வாரங்களே இருப்பதால், அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. காலை முதல் இரவு வரை தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.  இந்த தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக இடம்பெற்று இருக்கிறது. அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள பாஜகவுக்கு இந்த முறை 27 தொகுதிகளை அதிமுக ஒதுக்கி இருக்கிறது. 

அவிநாசியில் எல்.முருகன்

இதில் அண்ணாமலை இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுவார்  என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவருக்கு பாஜக மேலிடம் அவர் கேட்ட சீட்டை வழங்கவில்லை.  அதாவது, கோவை வடக்கு, கவுண்டம்பாளையம் ஆகிய தொகுதிகளை கேட்டிருந்தார். ஆனால், கோவை வடக்கு தொகுதியில் வானதி சீனிவாசன் போட்டியிடும் நிலையில், கவுண்டம்பாளையம் தொகுதியை அதிமுக பாஜகவுக்கு கொடுக்கவில்லை. 

இதனால், அண்ணாமலை தேர்தலில் போட்டியிட விரும்பவில்லை என பாஜக மேலிடத்திற்கு கடிதம் எழுதினார். தொடர்ந்து, பாஜக வேட்பாளர்களுக்கு பரப்புரை  மேற்கொள்வதாக கூறியிருந்தார். அதே நேரத்தில், மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் தேசிய அரசியலில் இருந்து நேரடியாக தமிழக அரசியலுக்கு வர உள்ளார். அதாவது, இந்த முறை அவிநாசி தொகுதியில் எல்.முருகன் போட்டியிட உள்ளார்.  

அதிமுக கோட்டையாக இருக்கும் அவிநாசியை இந்த முறை பாஜக  போட்டியிடுகிறது. ஏனென்றால், நட்சத்திர வேட்பாளரை களமிறக்கியதால் தான், அதிமுக இந்த முறை அவிநாசி தொகுதியை பாஜகவுக்கு கொடுத்தது. இதனால், எல்.முருகன் ஜெயிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறார். பாஜக மேலிடம் அவரை மாநில அரசுக்கு திரும்பும்படி அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது. 

எம்.பி சீட்டை குறிவைக்கும் அண்ணாமலை?

எனவே, எல்.முருகன் அவிநாசி தொகுதியில் வெற்றி பெற்றால், அவரின் மத்திய இணை அமைச்சர் பதவியையும், மாநிலங்களவை எம்.பி பதவியையும்  ராஜினாமா செய்ய வேண்டியிருக்கும்.  இதனால், அவர் தனது ராஜ்யசா பதவி காலியாக இருக்கும். அப்படி எல்.முருகன் மாநிலங்களவை எம்.பி. பதவியை ராஜினாமா செய்யும் பட்சத்தில், அவரது மத்திய இணை அமைச்சர் பதவியும் காலியாகும். 

இதனால், எல்.முருகன் சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால், அவரின் மத்திய இணை அமைச்சர் மற்றும் எம்.பி. பதவியை அண்ணாமலை குறிவைத்து  இருப்பதாக பாஜக வட்டாரத்தில் கூறப்படுகிறது. தமிழ்நாடு கீழ் காலியாக ராஜ்யபா சீட்டை அப்படியே பாஜக மேலிடத்திடம் கேட்டு, அப்படியே நாடாளுமன்றத்திற்குள நுழைந்து விடலாம் என அண்ணாமலை திட்டம் போடுவதாக அரசியல் வட்டாரத்தில் கூறப்படுகிறது.  மேலும், எல்.முருகன் வகித்த அதே இலாகாவைத் தான், அண்ணாமலை குறிவைத்து இருப்பதாக பாஜக வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது. இதற்காக பாஜக மேலிடத்திடம் ஏற்கனவே டிமாண்ட் செய்ததாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன. 

எல்.முருகன் வெற்றி பெறுவாரா?

கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் எல்.முருகன்  தாராபுரம் (தனி) தொகுதியில் போட்டியிட்டார். தாராபுரத்தில் திமுகவின் கயல்விழி 89,986 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அதே நேரத்தில், பாஜகவின் எல்.முருகன் 99,593 வாக்குகள் பெற்று தோல்வியை சந்தித்தார். கிட்டதட்ட 1,300 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தான் கயல்விழி வெற்றி பெற்றார். இந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் எல்.முருகன் அவிநாசி (தனி) தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். 

இந்த தொகுதியில் திமுகவின் கோகிலாமணி, நாதகவின் மேனகா, தவெகவின் கமலி ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.  திமுகவின் கோகிலாமணி 28 வயதான இளம் வேட்பாளராக அறியப்படுகிறார்.  இவர் அவநாசியில் போட்டியிடுவது பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது. இவர் அருந்திய சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர். இதனால், அவிநாசி தொகுதியில் கடும் போட்டி இருக்கக் கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  அவிநாசி தொகுதியை பொறுத்தவரை  அதிமுக கோட்டையாக பார்க்கப்படுகிறது. 

கடந்த 42 ஆண்டுகளாக அவிநாசி தொகுதியை அதிமுக தான் ஆண்டு வருகிறது. 1996 தேர்தலில் மட்டுமே திமுக வெற்றி பெற்றது. 1984 முதல் 2021ஆம் ஆண்டு வரை அதிமுக வெற்றி பெற்றுள்ளது. அதிமுகவின் கோட்டையாக இருப்பதால் தான், நம்பிக்கையாக இந்த முறை பாஜகவுக்கு சீட் வழங்கியது. இதனால், இந்த தேர்தலில் பாஜகவின் எல்.முருகன் வெற்றி பெறுவது உறுதி என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். 

அண்ணாமலையின் கனவு பலிக்குமா?

எல்.முருகன் வெற்றி பெற்றால், அவர் வகித்த மத்திய இணை அமைச்சர் பதவி, எம்.பி பதவி அண்ணாமலைக்கு கொடுக்க பாஜக மேலிடம் திட்டமிட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம், நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த அண்ணாமலையின் கனவும் நனவாகும். இதனால், எடப்பாடி ரூட்டும் கிளியராகும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர்.  அண்ணாமலையின் ஆதரவாளர்களும் இதற்காக காத்திருக்கின்றனர்.  தற்போது தேர்தலில் போட்டியிடாத அண்ணாமலை, மாநிலம் முழுவதும் சூறாவளி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

