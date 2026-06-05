/அண்ணாமலை புது இயக்கம் தொடக்கம்..பாஜக ரியாக்ஷன் என்ன? எதிர்பார்ப்பாக ஒன்று!

தமிழ்நாடு பாஜக-வின் முன்னாள் மாநில தலைவராக இருந்த அண்ணாமலை, பாஜகவில் இருந்து வெளியேறி இன்று புதிய அரசியல் இயக்கம் தொடங்கியதை அடுத்து, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அவரது ஆதரவாளர்கள் இதனை கொண்டாடி வருகின்றனர். இதையடுத்து, பாஜக நிர்வாகிகள் இவரது இந்த முடிவுக்கு கொடுத்திருக்கும் ரியாக்ஷன் என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், ”அண்ணாமலை பாஜகவிலிருந்து விலகியதால் கட்சிக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை. அண்ணாமலை விலகியது குறித்து கருத்து கூற முடியாது” என்று கூறியிருக்கிறார். மேலும், “யார் வேண்டுமானாலும் கட்சி தொடங்கலாம். அது ஜனநாயக உரிமை” என பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
Annamalai ji decries ' cult politics', says 'no warriors, only change agents', announces political movement as precursor of political party .https://t.co/Gz14vzoNGv— Kasturi (@KasthuriShankar) June 5, 2026
APJ AbdulKalam center for ethics and politics - a training center for political aspirants....
Will be operating… pic.twitter.com/VGk3HsLVxl
நடிகையும் பாஜக பிரமுகருமான கஸ்தூரி, அண்ணாமலையின் இந்த முடிவை வரவேற்றிருக்கிறார். ”அண்ணாமலை ஜி 'வழிபாட்டு அரசியலை'க் கண்டிக்கிறார், 'போராளிகள் இல்லை, மாற்றத்தை ஏற்படுத்துபவர்களே' என்கிறார், மேலும் அரசியல் கட்சிக்கு முன்னோடியாக ஒரு அரசியல் இயக்கத்தை அறிவிக்கிறார். ஏ.பி.ஜே. அப்துல்கலாம் அறநெறி மற்றும் அரசியல் மையம் - அரசியல் ஆர்வலர்களுக்கான ஒரு பயிற்சி மையம். கோயம்புத்தூரிலிருந்து செயல்படும்... மாற்றத்திற்கான அறைகூவல் - 'மாற்றுவோம், மாறுவோம்” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
வினோஜ் பி.செல்வம், அண்ணாமலைக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்திருக்கிறார்.
"நான் சட்டக் கல்லூரி மாணவராக இருந்து 2007 ஆம் ஆண்டு முதன் முதலில் பாஜக கட்சியில் இணைந்த பொழுது, அன்று பாஜக மத்தியில் ஆட்சியில் இல்லை, மாநிலத்தில் பலராலும் புரிந்து கொள்ளப்படாத கட்சி. தேர்தல் அரசியலில் ஈடுபாடு கொண்டு அரசியலில் நுழையும், எவரும் பாஜகவை சீண்டாத நேரம் அது. எனக்கு அத்தகைய ஆசைகள் இருந்ததில்லை! என்னுடைய ஒரே கனவெல்லாம் இந்த பாரத தேசத்தை மீட்டெடுப்பதற்கு ஒரு நல்ல ஆட்சியாளர் பாஜகவில் இருந்து மட்டுமே வர முடியும். அப்படி வருபவருக்கு நாம் களத்தில் இருந்து பணியாற்றி அவர் கரத்தை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்பதாக மட்டுமே இருந்தது! இன்று நான் கண்ட கனவுகளுக்கெல்லாம் பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் செயல் வடிவம் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். தேசத்தைப் பற்றிய எனது கனவு இன்னும் பெரியது, அதை நிறைவேற்றுவதற்கு அடுத்தடுத்து பாஜகவில் இருந்து மட்டுமே தகுதியான தலைவர்கள் வருவார்கள், அவர்கள் கரத்தை வலுப்படுத்த களத்தில் பணியாற்ற வேண்டிய பெரும்பணி எனக்கு இருக்கிறது!
தேர்தல் களத்தில் கவுன்சிலர் முதல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வரை நான் வாக்களித்த அனைத்து பொறுப்புகளுக்கும் நான் பாஜகவின் சார்பில் வேட்பாளராக போட்டியிட்டு இருக்கிறேன்! தோற்றும் போயிருக்கிறேன்! ஆனால், பாரத தேசத்திற்கான என் கனவுகளை எப்பொழுதும் என் கட்சி தோற்க விட்டதில்லை!
நான் சட்டக் கல்லூரி மாணவராக இருந்து 2007 ஆம் ஆண்டு முதன் முதலில் @BJP4India இணைந்த பொழுது, அன்று பாஜக மத்தியில் ஆட்சியில் இல்லை, மாநிலத்தில் பலராலும் புரிந்து கொள்ளப்படாத கட்சி.— Vinoj P Selvam (@VinojBJP) June 5, 2026
தேர்தல் அரசியலில் ஈடுபாடு கொண்டு அரசியலில் நுழையும், எவரும் பாஜகவை சீண்டாத நேரம் அது. எனக்கு அத்தகைய… pic.twitter.com/D8fYz5hKTz
இன்று எங்களுக்கெல்லாம் தலைவராக இருந்து வழிகாட்டிய திரு அண்ணாமலை அவர்கள் புதிய இயக்கம் கண்டு புறப்பட்டிருக்கிறார். அவருக்கு பாஜகவின் தொண்டன் என்ற முறையில் என் மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
வருங்கால அரசியலில் நடிகர் விஜய் மற்றும் அண்ணாமலை ஆகியோர் முக்கிய சக்திகளாக இருப்பார்கள் - முன்னாள் பாஜக மாவட்ட தலைவர் பாலாஜி உத்தமராமசாமி பேட்டியளித்துள்ளார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், மேலும், “எங்களின் அரசியலில் ஒளிவு மறைவு எதுவும் இல்லை. நேர்மையான அரசியலை விரும்பும் பொதுமக்களே எங்களின் இலக்கு. திமுக, அதிமுக ஆகிய கட்சிகளைத் தாண்டி தவெக உருவாகியுள்ள நிலையில், அதையும் தாண்டி எங்களது இயக்கம் மிகப்பெரிய அரசியல் சக்தியாக வளரும்” என்று கூறினார். இப்படி அனைத்து பாஜகவினரும் பாசிடிவாக ரியாக்ட் செய்திருப்பது எதிர்பார்க்காத ஒன்றாக இருக்கிறது.