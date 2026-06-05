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அண்ணாமலை புது இயக்கம் தொடக்கம்..பாஜக ரியாக்ஷன் என்ன? எதிர்பார்ப்பாக ஒன்று!

தமிழ்நாட்டு பாஜகவின் முக்கிய முகமாக இருந்த அண்ணாமலை, தற்போது பாஜகவிலிருந்து விலகி புது இயக்கத்தை தொடங்கியிருக்கிறார். இதையடுத்து இவரது இந்த முடிவிற்கு பாஜக பிரமுகர்களின் ரியாக்‌ஷன் என்ன தெரியுமா?

Written ByYuvashree
Published: Jun 05, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 07:18 PM IST
அண்ணாமலை புது இயக்கம் தொடக்கம்..பாஜக ரியாக்ஷன் என்ன? எதிர்பார்ப்பாக ஒன்று!
Image Credit: Annamalai BJP | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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அண்ணாமலை புது இயக்கம் தொடக்கம்..பாஜக ரியாக்ஷன் என்ன? எதிர்பார்ப்பாக ஒன்று!
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