தேர்தலில் போட்டியிடாதது ஏன்? அண்ணாமலையே கொடுத்த விளக்கம் - அவரின் பிளான் என்ன?

Annamalai Latest News Updates: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் மத்தியில் ஆளும் பாஜக, அதிமுக கூட்டணியுடன் இணைந்து போட்டியிடுகிறது. கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலிலும் அதிமுக - பாஜக இணைந்தே தேர்தலை சந்தித்த நிலையில், 2024 மக்களவை தேர்தலில் இந்த கூட்டணி உடைந்தது.
அதிமுக - பாஜக கூட்டணி
2024 மக்களவை தேர்தலில் அதிமுக - பாஜக கூட்டணி உடைய அண்ணாமலை முக்கிய காரணம் என சொல்லப்பட்டது. அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதன் விளைவாகவே, பாஜக அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறியது. மீண்டும் கூட்டணி அமைய வேண்டுமானால், பாஜக மாநில தலைவராக அண்ணாமலை இருக்கக்கூடாது என இபிஎஸ் நிபந்தனை விதித்ததாக கூறப்பட்டது. அதேபோல், நயினார் நாகேந்திரன் மாநில தலைவராக பொறுப்பேற்ற உடனேயே அதிமுக - பாஜக கூட்டணி மீண்டும் உருவானது.
33 தொகுதிகளில் தாமரை போட்டி
அந்த வகையில், கடந்த 2021 தேர்தலில் பாஜகவுக்கு 20 தொகுதிகளை அதிமுக ஒதுக்கிய நிலையில், இந்த தேர்தலில் 27 தொகுதிகளை வழங்கியிருக்கிறது. மேலும் பாஜகவின் தாமரை சின்னத்தில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் 5 தொகுதிகளிலும், ஜான் பாண்டியனின் தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் ராஜபாளையத்திலும் தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்றன. இதனால், பாஜகவின் தாமரை சின்னம் 33 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது. அதாவது தமிழ்நாட்டில் கடந்த தேர்தலை விட 13 தொகுதிகளில் அதிகமாக தாமரை போட்டியிடுகிறது.
அண்ணாமலை போட்டியிடவில்லை
இதனால், பாஜகவுக்கு இந்த முறை வாக்கு சதவீதம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. பாஜக தமிழ்நாட்டில் ஓரளவு வளர்ச்சியடைந்ததற்கு அண்ணாமலை பெரும் பங்காற்றியிருக்கிறார் என மாற்றுக் கட்சியினரே பல இடங்களில் பேசும் வேளையில், அண்ணாமலை இந்த தேர்தலில் போட்டியிடாததது பாஜகவில் உள்ள அவரது ஆதரவாளர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. அண்ணாமலை கடந்த 2021 தேர்தலில் அரவக்குறிச்சி தொகுதியிலும், 2024 மக்களவை தேர்தலில் கோவை தொகுதியிலும் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தது கவனிக்கத்தக்கது.
நேற்று பாஜகவின் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியானதில் இருந்து, அண்ணாமலை தேர்தலில் போட்டியிடாதது ஏன்? என தொடர்ச்சியாக கேள்விகள் பாஜகவை நோக்கி வந்துகொண்டே இருந்தன. இந்நிலையில், சென்னை விமான நிலையத்தில் அண்ணாமலை இன்று காலையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
சென்னையில் பிரதமர்
அப்போது பேசிய அண்ணாமலை, பிரதமரை பொறுத்தவரை நேற்று (ஏப். 3) புதுச்சேரியில் அவர்களுக்கு ரோடு ஷோ (Road Show) இருந்தது. அதை முடித்துவிட்டு வந்திருக்கிறார். இரவு சென்னையில் தங்கியிருக்கிறார். இன்று சென்னையில் இருந்து கொச்சி போகிறார். இன்று காலை தமிழ்நாடு பாரதி ஜனதா கட்சியின் நிர்வாகிகளுக்கும் நேரம் கொடுத்திருக்கிறார்.
இது ஒரு பொதுவான கலந்துரையாடல் தான். பிரதமரைப் பொறுத்தவரை அவ்வப்போது நிர்வாகிகளைச் சந்திப்பார்; அறிவுரைகளை வழங்குவார், வழிகாட்டுவார். தேர்தல் நேரத்தில் இது போன்ற ஒரு வாய்ப்பு என்பது அனைவரும் பேசுவதற்கான ஒரு தளமாகவே இதைப் பார்க்கிறேன்" என்றார்.
தேர்தலில் போட்டியிடாதது ஏன்?
நேற்று வெளியான வேட்பாளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இல்லை; அதை எப்படிப் பார்க்கிறீர்கள்? என்ற கேள்விக்கு, "நிறைய யூகங்கள் சோசியல் மீடியா கமெண்டேட்டர்ஸ் அவங்க எழுதுவாங்க, இவங்க எழுதுவாங்க. ஆனா கட்சியிடம் நீண்ட நாளுக்கு முன்னரே எழுத்துப்பூர்வமாக இந்த தேர்தலில் நான் போட்டியிட விரும்பவில்லை என்று கொடுத்திருந்தேன்.
மாநிலத்தினுடைய கோர் கமிட்டியில கூட நான் என்னுடைய கருத்தைச் சொல்லி இருந்தேன். நான் இந்தத் தேர்தல்ல போட்டியிட விரும்பவில்லை என சொல்லியிருந்தேன். அதேபோல நம்முடைய கோர் கமிட்டியில் இருந்து மேல போன பட்டியலில் கூட என் பெயர் கிடையாது. அதை நான் பி.எல். சந்தோஷ் அவர்களுக்கும் ஒரு வாரத்துக்கு முன்பே, நான் தேர்தலில போட்டியிட விரும்பவில்லை என்ற கருத்தை தெரிவித்திருந்தேன். அதேபோல பாஜகவின் அகில இந்தியப் பொதுச்செயலாளர் பி.எல். சந்தோஷ், பொறுப்பாளர் நிதின் நவீனுக்கும் என்னுடைய கருத்தை நான் சொல்லியிருந்தேன்.
பிரச்சாரம் செய்ய தயாராக உள்ளேன்
அதனால் கட்சி என்னுடைய கருத்துக்கு மதிப்பளித்து என்னை பிரச்சாரத்துக்குப் பயன்படுத்தி இருப்பது எனக்கு மகிழ்ச்சிதான். காரணம் இந்தத் தேர்தலைப் பொறுத்தவரை எல்லோருக்கும் பணி செய்கின்றேன். தமிழ்நாடு முழுவதுமே பாஜகவின் வேட்பாளர்கள் 27 பேர் இருக்கிறார்கள். அதனால் என்டிஏ வேட்பாளர்கள், பாமக, அமமுக என எல்லா கூட்டணிக் கட்சி, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் எல்லோருக்கும் நான் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறேன்.
ஏனென்றால், நேற்று கண்ணூர் கேரளாவில இருந்தேன். இன்று சென்னையில் இருக்கிறேன். மாலையில் புதுச்சேரி பிரச்சாரத்தில் இருப்பேன். நாளை மீண்டும் கேரளா மூணாரில் இருப்பேன், நாளை மறுநாள் திரும்ப இங்கே இருப்பேன். ஏப்ரல் 21ஆம் தேதி பிரச்சாரம் முடியும் வரை ஒவ்வொரு ஊராக நானும் சென்று கொண்டிருப்பேன்.
இதுதான் எனது கடமை
கட்சியினுடைய வேட்பாளர்களை வெற்றி பெறச் செய்வது என் கடமையாக நான் பார்க்கிறேன். அதே நேரத்தில் எப்போதும் நான் ஒரு கேண்டிடேட், இந்தத் தொகுதி, எந்த லிஸ்ட்ல, எந்த ரேஸ்லயும் நான் இல்லை. ஏனென்றால், பத்திரிகையில் நீங்கள் நிறைய எழுதுவதால் நான் தெளிவுப்படுத்த நினைக்கிறேன். எந்தத் தொகுதியும் நான் கேட்கவில்லை, எந்தத் தொகுதிக்கும் போட்டி போடவில்லை. அப்படி அண்ணாமலை இந்த தேர்தலில் எந்தத் தொகுதியில வேணாலும் நிற்கலாம். நான் ஒரு தொகுதியில் போய் சுருக்கிக்கிறதா நான் பார்க்கவில்லை. எல்லா தொகுதிக்குமே வேட்பாளர் இருக்கிறார்கள்.
உதாரணத்திற்கு கோவையை பொறுத்தவரை ஒரு சிட்டிங் எம்எல்ஏ எங்களின் வேட்பாளராக இருக்கிறார். அவர் போட்டியிடுவதுதான் முறை. அதேபோல மொடக்குறிச்சி போன்ற இடத்தில் நிறையப் பேர் வேலை பார்த்திருக்கிறார்கள். அதேபோல தென் மாவட்டங்களை எடுத்தாலும் கூட, நாகர்கோவிலில் எம்.ஆர். காந்தி, திரும்பப் போட்டியிடுகிறார். எல்லா இடத்திலும் கூட கட்சிக்கு பணி செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு.
தேர்தலுக்கு பின் பேசுகிறேன்...
அதனால் நான் கடந்த 45 நாளாக எந்த ரேஸிலும், எந்தத் தொகுதியிலும், எதையும் நான் யாரிடமும் கேட்கவில்லை, கேட்கவும் மாட்டேன். அது என்னுடைய பழக்கமும் கிடையாது. என்னுடைய வேலை ஏப்ரல் 21ஆம் தேதி மாலை அந்தப் பிரச்சாரம் முடியும் வரை, பிரச்சாரம் செய்வது மடடும்தான். அதன் பிறகு மற்றதை பேசுகிறேன்" என்றார். தேர்தல் முடிந்து மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு பின் பிற விஷயங்கள் குறித்து பேசுவதாக தெரிவித்தார்.
அண்ணாமலை அவர்கள் இந்த ரேஸில் இல்லாத ஒரு சூழல் நிலவுகிறது. இருப்பினும், அவரைத் தமிழக பாஜகவின் முகமாகப் பார்க்கும் ஆதரவாளர்கள், அவர் போட்டியிடாதது குறித்துத் தங்கள் ஏமாற்றத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். இதை நீங்கள் எப்படிப் பார்க்கிறீர்கள்? என்ற கேள்விக்கு, "எல்லோருமே தெரியும், எல்லா தொண்டர்களுக்குமே தெரியும். ஒரே நேரத்தில் நாம் எல்லா சண்டையும் இழுத்துப் போட முடியாது. ஒரு தேர்தலுக்கு ஒரு சண்டைதான் போட முடியும்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் சண்டை
இந்தத் தேர்தலுக்கு என்னுடைய சண்டை என்பது தமிழ்நாடு முழுவதுமே பிரச்சார மூலமாகத்தான் இருக்கும். ஏனென்றால், 2024 மக்களவை தேர்தலில் நான் போட்டியிட்டபோது எனக்கு ஒரு சிறு வருத்தம் இருந்தது. நம்மை நம்பி நிறைய வேட்பாளர்களை நாம போட்டி போட வைத்தோம். உதாரணத்திற்கு ஓ. பன்னீர்செல்வம், இன்றைக்கு அவர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் இருந்தாலும் கூட, பாஜக அலுவலகத்திற்கு வந்தபோது நான் அண்ணன்கிட்ட ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணேன், 'நீங்கள் இந்த தேர்தலில் நிற்க வேண்டும்' என்று.
அவரும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு சுயேச்சையாக போட்டியிட்டார். நான் அவருக்கே அரை மணிநேரம்தான் பிரச்சாரம் செய்தேன், அவ்வளவுதான் நேரம் ஒதுக்க முடிந்தது. டி.டி.வி. தினகரனும் அன்று வேட்பாளராக இருந்தார். ஒரு பெரிய தலைவர், அவர்களுக்கும் ஒரு மணி நேரம்தான் போக முடிந்தது. அன்று ஒரு பெரிய மனக்குறை எனக்கு இருந்தது. எத்தனையோ பாஜக வேட்பாளர்களுக்கு என்னால் பிரச்சாரம் செய்ய முடியவில்லை.
காட்சிகள் மாறத்தான் போகிறது
தாமரை 23 இடத்தில் போட்டியிட்டது. நிறைய பேரிடம் நாங்கள் வேண்டுகோள் விடுத்து போட்டியிட வைத்தோம். எனவே, அந்த மனக்குறையை இந்தத் தேர்தலில் தீர்க்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. காலம் இருக்கிறது, காட்சிகள் மாறத்தான் போகிறது. நிறைய தேர்தல் வரத்தான் போகுது. அன்று நம்ம போட்டி போட்டுக்கலாம். அதனால், நம்மோடு அன்போடு இருக்கக்கூடிய மக்கள் எப்போதும் அன்போடுதான் இருப்பார்கள். ஆனால், இந்தத் தேர்தல் நமது சண்டையை தமிழ்நாடு முழுவதும் போட வேண்டும். திமுகவின் தவறுகளை எடுத்துச் சொல்லணும். அதற்கு வலிமையா நாம் பேச வேண்டும், அதுதான் இன்றைய எனது பொறுப்பாகப் பார்க்கின்றேன்.
நன்றி தெரிவிக்கிறேன்
எதற்கு இதை சொல்கிறேன் என்றால், அனைத்தையும் தெளிவுப்படுத்த விரும்பிகிறேன். பலரும் எந்த பின்னணி விஷயமும் இல்லாமல் இப்படி அப்படின்னு பேசுகிறார்கள்... தமிழ்நாடு கோர் கமிட்டியில் இருந்தே ஒரு பேர் மேல போகாவிட்டால், பாஜக தலைமை எப்படி அவர்களுக்கு சீட் கொடுப்பார்கள்? அதேபோல நான் கட்சிக்கு மிகத் தெளிவாக, 'நான் போட்டியிட விரும்பவில்லை, எனக்கு வேற எந்தப் பொறுப்பு கொடுத்தாலும் செய்றேன்'-னு சொல்லிருக்கேன். கட்சி பிரச்சாரம் செய்யச் சொல்லும்போது, கட்சியின் மீது நான் எப்படித் தப்புச் சொல்ல முடியும்? நேற்று பியூஷ் கோயல் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசியதையும் பார்த்தேன். எனவே, நமது கோரிக்கையை ஏற்று கட்சி செவிசாய்த்து, அந்த மரியாதையைக் கொடுத்ததற்காக நான் நன்றியை இந்த நேரத்தில தெரிவிக்கக் கடமைப்பட்டிருக்கேன்" என்றார்.
முன்னுக்கு பின் முரண்
முன்னதாக, தமிழ்நாடு கோர் கமிட்டி ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் மூன்று வேட்பாளர்களை பரிந்துரைத்து அதை மேலிடத்திற்கு அனுப்பியிருப்பதாகவும், அதில் அண்ணாமலையின் பெயர் இருப்பதாகவும் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பேசியிருந்தார். ஆனால், கோர் கமிட்டி அனுப்பிய லிஸ்டில் தனது பெயரே இல்லை என அண்ணாமலை கூறுகிறார். இது முன்னுக்கு பின் முரணாக உள்ளது. இருப்பினும் பியூஷ் கோயல் நேற்று சென்னை விமான நிலையத்தில் பேசியதில், "அண்ணாமலைக்கு தேர்தலில் போட்டியிட விருப்பம் இல்லை என்பதை அவரே எங்களிடம் தெரிவித்தார்" என சொல்லியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
