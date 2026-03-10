LPG சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு... சூழல் எப்படி இருக்கு? அண்ணாமலை சொன்ன விளக்கம்

LPG Cylinder Shortage: திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி, தமிழக பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை மீது அவதூறு வழக்கு போடப்பட்டது. இந்த வழக்கு விசாரணைக்காக சென்னை சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் அண்ணாமலை இன்று ஆஜரானார்.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தி மூடப்பட்டுள்ளது
அப்போது நீதிமன்ற வளாகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அண்ணாமலை பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார். அப்போது அவரிடம்,"சிலிண்டர் விலை உயர்வை கண்டித்து கட்சிகள் போராட்டம் நடத்துகிறார்கள். சாதாரண சூழல் நிலவுதா?" என்ற கேள்விக்கு, "இதை கொஞ்சம் விரிவாக நான் பேச விரும்புகிறேன். சிலிண்டரைப் பொறுத்தவரை நமக்கு பெரும்பாலும் வரக்கூடிய எல்பிஜி (LPG) சௌதி அரேபியாவில் இருந்து பெரும்பாலும் வருகிறது.
அது ஹார்முஸ் ஜலசந்தி பகுதியில் இருந்து நமக்கு வரும். ஈரான் போர் தொடங்கிய பிறகு அந்த ஹார்முஸ் ஜலசந்தி அந்தப் பகுதியை மூடி வைத்திருக்கிறார்கள். அதனால் எந்தக் கப்பலும் அங்கிருந்து வெளியே வர முடியாத ஓர் அசாதாரணமான சூழ்நிலை நிலவுகிறது. நம்முடைய மத்திய அரசைப் பொறுத்தவரை பல இடத்தில், நமக்கு பெட்ரோலிய உற்பத்திப் பொருட்களை வாங்கினாலும் கூட, ரஷ்யாவிடம், வேறு வேறு காலகட்டத்திலே ஈராக், சௌதி அரேபியா, கத்தாரிடம் பெற்றுள்ளோம். ஆனால் எல்பிஜி கேஸ் மிக அதிகமாகச் சவுதி அரேபியாவில் இருந்து வருது. அந்த பகுதியிலே மட்டும் அது வரணும்.
வணிக ரீதியான பிரச்னை
அதனால் இன்று எல்லோரும் எதிர்பார்ப்பது மிக விரைவிலே அந்த ஹார்முஸ் நீர்ச்சந்தி அந்த வளைகுடா பகுதி இயல்பு நிலைக்கு வர வேண்டும் என்பதுதான். பிறகு அங்கிருந்து தடையின்றி கப்பல்கள் வர ஆரம்பிக்கும். இன்று வணிகச் சிலிண்டர் (Commercial cylinder), நேற்று கர்நாடகாவிலே ஹோட்டல் அசோசியேஷனை சேர்ந்தவர்கள் ஓர் அறிக்கை கொடுத்துள்ளனர். இன்று அன்னபூர்ணா கோயம்புத்தூர் நிறுவனம் ஓர் அறிக்கை கொடுத்துள்ளது. சென்னை ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் அசோசியேஷன் ஓர் அறிக்கை கொடுத்துள்ளார்கள். அவர்கள் கொடுத்திருப்பது அவர்களின் வணிகம் (Business) சம்பந்தமானது. இதில் அரசியல் எதுவும் கற்பிக்க விரும்பவில்லை.
வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்
என்னவென்றால், வணிக ரீதியான சிலிண்டர் முன்பதிவு பண்ண வேண்டுமென்றால், 21 நாள் இடைவெளி இருக்கும். இந்தப் போருக்குப் பிறகு மத்திய அரசு அதை 25 நாளாக மாற்றியுள்ளது. 25 நாள்கள் இடைவெளி கொடுக்க வேண்டும். அதனால் கண்டிப்பாக ஓர் அசாதாரண சூழல் இருக்கிறது. ஆனால், நம்முடைய நோக்கத்தைப் பொறுத்தவரை வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் அது வர வேண்டும், தங்குதடையின்றி வர வேண்டும். அதுதான் நமது முதல் வேலையாகும். அதேபோல நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய பெட்ரோல், டீசல் அதுவும் இடையூன்றி இல்லாமல் வர வேண்டும். அதேபோல வணிகச் சிலிண்டரும் இடையின்றி இல்லாமல் வர வேண்டும்.
கேஸ் பயன்பாடு உயர்ந்துள்ளது
இன்று நிச்சயமாக மிக வேகமாக இது இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பும் என்கின்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. உங்களுக்குத் தெரியும் நாம் ஆட்சிக்கு வந்தபோது, 2014ஆம் ஆண்டில் 14 கோடி குடும்பத்தில் மட்டுமே கேஸ் சிலிண்டர் இருந்தது. இன்று அது 33 கோடி குடும்பத்திற்கு கேஸ் சிலிண்டர் வரை சென்றுவிட்டது. அப்படி என்றால், 12 ஆண்டுகளில் 14 கோடியில் இருந்து 33 கோடியாக கேஸ் சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை உயர்ந்துள்ளது.
அதுமட்டுமில்லாமல் 2014ஆம் ஆண்டையும், 2026ஆம் ஆண்டையும் ஒப்பிட்டால் கேஸ் பயன்பாடும் என்பது பல மடங்கு உயர்ந்திருக்கிறது. இன்றைக்கும் 60% நாம் இறக்குமதி செய்துதான் மக்களுக்குப் பெட்ரோலியப் பொருள்களை வழங்கி வருகிறோம். அதனால் பொதுமக்கள் யாரும் அச்சப்படத் தேவையில்லை. மிக விரைவிலே இயல்பு நிலைக்கு இது வரும்.
யாரும் அச்சப்பட தேவையில்லை
நம்முடைய அரசுக்கு தனியாக ஒரு Strategic Petroleum Reserve ஒவ்வொரு அரசும் வைத்துள்ளது, நாமும் வைத்துள்ளளோம். இந்தியாவில் மங்களூரு துறைமுகம் உட்பட நாம ஸ்ட்ரேடஜிக் பெட்ரோலியம் ரிசர்வ் கையிருப்பு இருக்கிறது. அதனால் யாரும் அச்சப்படத் தேவையில்லை, பதற்றப்படத் தேவையில்லை. அதற்கான எல்லாப் பிரச்சனைகளையும் களைவதற்கான முயற்சியை மத்திய அரசு எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளேன். தேவையில்லாத பொதுவெளியிலே அச்சத்தைப் பயத்தை ஏற்படுத்த வேண்டாம் என்ற வேண்டுகோளையும் வைக்கிறேன்" என்றார்.
