2026 வேண்டாம்.. அண்ணாமலையின் கடந்த தேர்தல் தோல்விக்கு இதுதான் காரணமா? எச்சரித்த நாடி ஜோதிடர்!

TN Election BJP Annamalai:  தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே இருக்கும் நிலையில், இன்னும் பாஜக வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அறிவிக்கவில்லை. இதற்கிடையில்,  ஜோதிடரின் அறிவுறுத்தலின்பேரில் அண்ணாமலை இந்த தேர்தலில் போட்டியிட மாட்டார் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 30, 2026, 05:49 PM IST
  • தேர்தலில் போட்டியிடுவாரா அண்ணாமலை?
  • கட்டம் சரியில்லை என எச்சரித்த ஜோதிடர்
  • குழப்பத்தில் ஆதரவாளர்கள்

TN Election BJP Annamalai: தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு  மாதங்கள் கூட இல்லாத நிலையில்,  அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.  வேட்பாளர்களை இன்னும் அறிவிக்காமல் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர். அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள பாஜகவுக்கு மொத்தம் 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. 

சட்டப்பேரவை தேர்தல் 

இந்த 27 தொகுதிகளிலும் கடுப்போட்டி எனவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் இந்த முறை அனைத்து தொகுதிகளையும் பாஜக வெற்றி பெறுவது பெறுவது சவாலானதாகவே இருக்கக்கூடும். மேலும் முக்கிய வேட்பாளர்களின் தொகுதியும் இந்த முறை மாற்றப்பட்டுள்ளது. அதாவது வானதி சீனிவாசன், எல்.முருகன், நயினார் நாகேந்திரன் ஆகியோரின் தொகுதிகள் மாற்றப்பட்டுள்ளன. 

இதற்கிடையில் முன்னாள் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தான் கேட்ட தொகுதிகளை அதிமுக ஒதுக்கவில்லை. அதாவது அண்ணாமலை சிங்காநல்லூர், கவுண்டம்பாளையம் ஆகிய தொகுதிகளில் ஏதேனும் ஒன்றை அதிமுக கொடுக்கும் என எதிர்பார்த்தாராம். ஆனால் அதிமுக இந்த தொகுதிகளை பாஜகவுக்கு ஒதுக்கவில்லை. 

இதனால் அண்ணாமலை கடும் அதிர்ச்சியில் இருந்துள்ளதாக அரசியல் வட்டாரத்தில் கூறப்படுகிறது. மேலும் அண்ணாமலை தேர்தலில் போட்டியிடுவாரா என்றும் கேள்வி எழுந்துள்ளது. அண்ணாமலைக்கும் அதிமுகவுக்கும் இடையிலான உறவு கடந்த மக்களவைத்தேர்தலில் இருந்தே சரியாக இல்லை. இதனால் பாஜக மேலிடம், தமிழக பாஜக தலைவரை மாற்றியது. 

அண்ணாமலையை எச்சரித்த ஜோதிடர்

அதாவது அண்ணாமலையை ஓரங்கட்டி விட்டு, நயினார் நாகேந்திரன் தமிழக பாஜக மாநில தலைவராக நியமித்தது.‌ இதனை அடுத்து தேசிய அளவில் பதவி கொடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் பாஜக மேடம் இதுவரை அண்ணாமலைக்கு தேசிய அளவில் எந்த பொறுப்பும் கொடுக்கவில்லை.  இந்த நிலையில் வரும் தேர்தலில் அவர் போட்டிடுவார் என அவரது ஆதரவாளர்கள் எதிர்பார்த்து இருந்த நிலையில், அவருக்கான தொகுதி எதுவுமே அதிமுக ஒதுக்கவில்லை.

இதனால் அண்ணாமலை ஆதரவாளர்கள் ரொம்ப அப்செட்டில் இருக்கின்றனர். தான் கேட்டேன் தொகுதியை அதிமுக ஒதுக்கவில்லை என்பதால் இந்த தேர்தலில் அவர் போட்டியிட மாட்டார் என அரசியல் வட்டாரத்தில் கூறப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் பாஜக தலைமையோ அவரை சமாதானப்படுத்தி வருவதாக கூறப்பட்டு வருகிறது. 

இதற்கிடையில், அண்ணாமலை குறித்து ஜோதிடர் சொன்ன தகவல்கள் தற்போது வைரல் ஆகி வருகிறது. அதாவது ஜோதிடர் அறிவுறுத்தியதால் தான் இந்த சட்டசபை தேர்தலில் அண்ணாமலை போட்டியிட மறுத்துவிட்டதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. அண்ணாமலை சமீபத்தில் பெங்களூரில் உள்ள திருவண்ணாமலை நாடி  ஜோதிடரை சந்தித்து பேசியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 

தேர்தலில் போட்டியிடமாட்டாரா?

அப்போது அந்த ஜோதிடர் இன்னும் ஓராண்டு ரொம்பவே ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்றும் மோசமான காலகட்டத்தில் வலுக்கட்டாயமாக எடுக்க முடிவுகள் ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் கூறியதாக தகவல் கசிந்துள்ளது. சரியான தொகுதி கிடைக்காமல் போட்டியிட்டு மூன்றாவது முறையும் தோற்றால் அரசியல் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகி விடும் என ஜோதிடர் எச்சரித்து தாக்க தகவல் கசிந்துள்ளது. 

அதோடு இல்லாமல், நல்ல காலம் பிறக்கும் வரை தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டாம் என்றும் உங்கள் எதிரிகள் விழும் நேரம் இது என்றும் எனவே அதுவரை பொறுமையாக இருங்கள் என்றும் அண்ணாமலையிடம் ஜோதிடர் எச்சரித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஜோதிடரின் எச்சரிக்கை தொடர்ந்து இந்த தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டாம் என்ற முடிவில் அண்ணாமலை இருப்பதாக அரசியல் வட்டாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது. 

மேலும் அண்ணாமலை ஜாதகப்படி நான்காண்டுகள் அவருக்கு வளர்ச்சி இருக்காதாம். தொட்ட காரியம் எல்லாம் சிக்கலில் முடியுமாம். அண்ணாமலையின் கட்டங்கள் சரியில்லாததால் தான் கடந்த லோக்சபா தேர்தலில் வலுக்கட்டாயமாக போட்டியிட வைக்கப்பட்டு தோல்வி அடைந்ததாகவும் ஜோதிடர் கூறியுள்ளார். அவரது கட்டம் சரியில்லாததால் தான், அவர் தலைவர் பதவியும் இழந்தார் என ஜோதிடர் கூறியுள்ளதாக தகவல் கசிந்துள்ளது. 

ஜோதிடர் சொன்ன எச்சரிக்கை தொடர்ந்து, வரும் தேர்தலில் போட்டியிடும் முடிவே அவர் எடுக்க மாட்டார் என தகவல் கசிந்துள்ளது. ஆனால், ஏதாவது ஒரு தொகுதியில் போட்டியிட்டே ஆக வேண்டும் என கட்சி என்னிடம் அவருக்கு நெருக்கடி கொடுத்து வருகின்றனர் கூறுகின்றனர். தம்பி அண்ணாமலை என்ன மாதிரியான முடிவை எடுப்பார் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.

பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் எப்போது?

அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள பாஜகவுக்கு மொத்தம் 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.  அதன்படி, மயிலாப்பூர், தளி, மொடக்குறிச்சி, உதகமண்டலம், அவினாசி (தனி), திருப்பூர் (தெற்கு), கோவை வடக்கு, கந்தர்வகோட்டை (தனி), புதுக்கோட்டை, திருப்பத்தூர், மதுரை தெற்கு, சாத்தூர், திருச்செந்தூர், வாசுதேவநல்லூர், ராதபுரம், நாகர்கோவில், விளவங்கோடு, ஆவடி, திருவண்ணாமலை, தஞ்சை, திருவாரூர், மானாமதுரை, ராமநாதபுரம், குளச்சல், பத்மநாதபுரம், ராசிபுரம் (தனி) ஆகிய தொகுதிகளில் பாஜக பேட்டியிடுகிறது. இதில் இன்னும் அண்ணாமலை போட்டியிடும் தொகுதி ஒதுக்கப்படாததால், வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

அதிகமாக கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1) கேள்வி: அண்ணாமலை தேர்தேலில் போட்டியிடுவாரா?

பதில் : தற்போதைய நிலவரப்படி, அவருக்கான தொகுதி ஒதுக்கப்படாததால், அதிருப்தியில் உள்ளார். இதனால், கட்சி தலைமை அவரிடம் பேசி வருகிறது. இன்னும் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியாகவில்லை.

2) கேள்வி: அண்ணாமலை கேட்ட தொகுதிகள் என்னென்ன?

பதில்: அண்ணாமலை சிங்காநல்லூர், கவுண்டம்பாளையம் ஆகிய தொகுதிகளை கேட்டுள்ளார். ஆனால், இந்த இரண்டு தொகுதிகளையும் பாஜகவுக்கு அதிமுக வழங்கவில்லை.

3) கேள்வி: அண்ணாமலை கடந்த தேர்வு முடிவுகள்

பதில் : கடந்த 2021 தேர்தலில் அண்ணாமலை அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் போட்டியிட்டு 68,553 வாக்குகள் பெற்று தோல்வி அடைந்தார்.  

