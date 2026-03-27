அண்ணாமலைக்கு முடிவான தொகுதி.. ஒருவழியா கொங்குலேயே போட்டி! இம்முறை தேறுவாரா?

TN Assembly Election 2026 Annamalai Constituency: தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இதற்காக முக்கிய கட்சிகளான திமுக அதிமுக, பாஜக, தவெக, நாதக உள்ளிட்ட கட்சிகள் பரப்புரையில் இறங்கி உள்ளது. இதற்கிடையில், எந்தெந்த தொகுதியில் யாரை களம் காண வைக்கலாம் என ஆலோசனை கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இடையே நடந்து வருகின்றன.
ஆளும் கட்சியாக இருக்கும் திமுக தனது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இன்னும் தொகுதிகளை பிரித்து கொடுக்கவில்லை. தொடர்ந்து ஆலோசனை மேற்கொண்டு வரும் அவர்கள் எந்தெந்த கட்சிகளுக்கு எந்தெந்த தொகுதிகள், 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடப்போகும் வேட்பாளர்கள் யார் என்ற விவரத்தை விரைவில் அறிவிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஜெட் வேகத்தில் செல்லும் அதிமுக
ஆனால் அதிமுக ஜெட் வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. எதிர்பார்த்ததை விட காயை கட்சிதமாக நகர்த்தி வருகிறது. தனது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு தொகுதிகளை பிரித்து கொடுத்தது மட்டுமல்லாமல், வேட்பாளர்களையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அறிவித்து வருகின்றனர். இம்முறை கோவையில், இரண்டு மூன்று தொகுதிகளை ஒதுக்குவார்கள் என எதிர்பார்த்த நிலையில், கோவை வடக்கை மட்டும் ஒதுக்கி அதிர்ச்சி அளித்தது.
அண்ணாமலை போட்டியிடும் தொகுதி எது?
பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, சிங்காநல்லூர் அல்லது கவுண்டம்பாளையத்தில் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவித்து வந்த நிலையில், அத்தொகுதிகள் பாஜகவிற்கு ஒதுக்கப்படவில்லை. அதேசமயம், அண்ணாமலை கடந்த 2021 தேர்தலில் போட்டியிட்ட அரவக்குறிச்சி தொகுதியும் ஒதுக்கவில்லை. இதனால் அண்ணாமலை போட்டியிடும் தொகுதி எது? இல்லை அவர் போட்டியிடவில்லையா என்ற கேள்வி அவரது ஆதரவார்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. இந்த நிலையில், அண்ணாமலை திருப்பூர் தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
கோவை வடக்கு தொகுதியில் வானதி ஸ்ரீனிவாசன்
கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் வானதி ஸ்ரீனிவாசன் கோவை தெற்கி போட்டியிட்டார். இம்முறை அத்தொகுதியை பாஜகவிற்கு ஒதுக்காமல் கோவை வடக்கு தொகுதியை ஒதுக்கி உள்ளனர். வானதி ஸ்ரீனிவாசனுக்கு கோவை தெற்கில் எம்எல்ஏ-வாக இருந்ததால், அவருக்கு கோவைக்குள் நல்ல செல்வாக்கு இருப்பதாக தெரிகிறது. அதன் காரணமாக அவரை கோவை வடக்கில் இம்முறை நிற்கவைக்க பாஜக திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதனால், அண்ணாமலைக்கு கோவை வடக்கை ஒதுக்கும் சூழல் இல்லாத காரணத்தினால் அவர் திருப்பூர் தெற்கில் போட்டியிடுவார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
திருப்பூர் தெற்கு தொகுதி எப்படி?
திருப்பூர் தெற்கு தொகுதி தற்போது திமுக வசம் உள்ளது. கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில், திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட செல்வராஜ் 75, 535 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார். அவருக்கு எதிராக நின்ற அதிமுக வேட்பாளர் குனசேகரன் 70,826 வாக்குகள் பெற்று கிட்டத்தட்ட 5 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்துள்ளார்.
அண்ணாமலைக்கு சாதகமாகுமா திருப்பூர் தெற்கு தொகுதி
திருப்பூர் தெற்கு தற்போது திமுக வசம் இருந்தாலும், அதிகபடியாக அதிமுக-வே வென்றுள்ளது. இதன் காரணமாக அதிமுக கூட்டணியில் போட்டியிடும் பாஜக வேட்பாளர் வாக்குகளை அள்ள அதிக வாய்ப்புள்ளது. அதிமுகவிற்கு வாக்களிக்க இருக்கும் வாக்காளர்கள் பாஜகவிற்கு வாக்களிக்க வாய்ப்புள்ளது. அதேசமயம் அண்ணாமலைக்கு என தமிழக முழுவதும் ஓரளவு ஆதரவாளர் இருப்பதால், அவர் கண்டிப்பாக வலுவான போட்டியை கொடுப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் அண்ணாமலை
2021 ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் அண்ணாமலை, அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் போட்டியிட்டார். அங்கு அவர் 68,553 வாக்குகள் பெற்ற நிலையில், தோல்வி அடைந்தார். திமுகவின் கோட்டையாக அரவக்குறிச்சி இருந்ததே அண்ணாமலையில் படுதோல்விக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. அத்தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் இளங்கோ என்பவர் 93,369 வாக்குகள் பெற்று அபார வெற்றி பெற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1) அண்ணாமலை எந்த தொகுதியில் போட்டியிட அதிக வாய்ப்புள்ளது?
பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, திருப்பூர் தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
2) திருப்பூர் தெற்கு தொகுதியில் கள நிலவரம் எப்படி உள்ளது?
திருப்பூர் தெற்கு தொகுதி தற்போது திமுக வசம் உள்ளது. இருப்பினும் அதிமுக அத்தொகுதியில் நல்ல ஆதரவை கொண்டுள்ளது.
3) 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் அண்ணாமலை எங்கு போட்டியிட்டார்?
கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் அண்ணாமலை அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் போட்டியிட்டார். அங்கு 68,553 வாக்குகள் பெற்ற நிலையில், தோல்வி அடைந்தார்.
