/பெருந்துறை டார்கெட்.. இடைத்தேர்தலில் களமிறங்கும் அண்ணாமலை? பெரிய ட்விஸ்ட்

Annamalai Latest News: தமிழக அரசியிலில் 2026ஆம் ஆண்டு அதிரடி மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருகிறது. சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு பிறகு, எதிர்பாராததை எதிர்பாருங்கள் என்ற வகையில் தான் தமிழக அரசியல் களம் இருக்கிறது. 60 ஆண்டுகள் காலம் தமிழகத்தை ஆட்சி செய்த வந்த திராவிட கட்சிகளை அகற்றிவிட்டு, தவெக தற்போது ஆட்சி கட்டிலில் அமர்ந்துள்ளது. முதல்வராக ஜோசப் விஜய் பொறுப்பேற்று ஆட்சி நடத்தி வருகிறார்.
இதற்கிடையில், திமுக கூட்டணி, அதிமுக உடைந்து சிதறிக் கிடைக்கிறது. இப்படியாக தமிழக அரசியிலில் அடுத்தடுத்த திருப்பங்கள் நடந்து வரும் நிலையில், மீண்டும் ஒரு புயல் வீச உள்ளது. அதாவது, தமிழக முன்னாள் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை புதிய கட்சி தொடங்குவதாக தகவல்கள் கசிந்து வருகிறது. பாஜகவில் இருந்து விலகி, புதிய இயக்கம் அல்லது கட்சியை தொடங்க உள்ளதாக தெரிகிறது.
தமிழக பாஜக தலைவராக அண்ணாமலை 2021ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் நியமிக்கப்பட்டார். அவர் தலைவராக இருந்த போது, ஆளுங்கட்சியாக இருந்தாலும் சரி, எதிர்க்கட்சியாக இருந்தாலும் சரி சரிமாரியாக விமர்சனம் செய்து வந்துள்ளார். தமிழகத்தில் பாஜக வளர்வதற்கு முக்கியமான புள்ளியாக அண்ணாமலை இருந்தார். அண்ணாமலையின் பேச்சுக்கு தனியாக ரசிகர்கள் பட்டாளமே இருக்கிறது. இளைஞர்களின் ஆதரவு பெரிய அளவில் அண்ணாமலைக்கு இருககிறது.
2025ஆம் ஆண்டு வரை அண்ணாமலை பாஜக மாநில தலைவராக இருந்தார். தொடர்ந்து, பாஜக தலைவராக நயினார் நாகேந்திரன் நியமிக்கப்பட்டார். இதனை அடுத்து, அண்ணாமலைக்கு தேசிய அளவில் பதவி வழங்கப்படும் என உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறியிருந்தார். ஆனால், இதுவரை அவருக்கு எந்த பதவியும் வழங்கவில்லை. அண்மையில் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் கூட, அண்ணாமலை போட்டியிடவில்லை. அவர்களது ஆதரவாளர்களுக்ககும் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டது.
இதனால், பாஜக தற்போது வரை எந்த பொறுப்பிலும் அவர் இல்லை. இது அவர்களது ஆதரவாளர்கள் இடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. மேலும், மும்மொழிக் கொள்கை விவகாரத்தில் மத்திய அரசுக்கு முதல்முறையாக எதிர்ப்பு குரலை கொடுத்தார். இது கட்சிக்குள் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த நிலையில், அண்ணாமலை தனிக் கட்சி தொடங்கப்போவதாகவும் தகவல்கள் கசிந்துள்ளது.
வருகிற ஜூன் 4ஆம் தேதி அண்ணாமலையின் பிறந்தநாளாகும். இந்த நாளில் புதிய கட்சி தொடர்பாக அறிவிப்பை வெளியிடுவார் என தகவல் வெளியாககி உள்ளது. கட்சியின் பெயர் பரிசீலனையில் இருப்பதாக தெரிகிறது. இதுவரை அண்ணாமலை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை. புதிய கட்சி தொடங்கும் அண்ணாமலை, தமிழக இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவார் என கூறப்படுகிறது.
அதிலும், கொங்கு மண்டலத்தில் பெருந்துறை தொகுதியில் அண்ணாமலை போட்டியிட உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. திருச்சி கிழக்கு, மதுராந்தகம், தாராபுரம், பெருந்துரை, அம்பாசமுத்திரம் ஆகிய தொகுதிகளில் இன்னும் ஆறு மாதத்தில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இத்தேர்தலில் கொங்கு மண்டலமான பெருந்துறை தொகுதியில் அண்ணாமலை போட்டியிடுவார் என அவரது ஆதரவாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை நேற்று மாலை டெல்லி செல்ல சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்தார். அப்போது, அவரிடம் உங்கள் டெல்லி பயணத்தின் நோக்கம் என்ன? புதிய கட்சி தொடங்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அது உண்மையா? என செய்தியாளர்கள் கேட்டனர். இதற்கு பதில் அளித்த அண்ணாமலை, "இன்னும் இரண்டு நாட்கள் பொறுத்துக் கொள்ளுஙகள். அதன்பிறகு, அனைவரும் அமர்ந்து பேசுவோம். அப்போது, உங்களது அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறேன்" என ஒரே பதிலை தெரிவித்தார்.
அண்ணாமலையின் டெல்லி பயணத்தில், பாஜகவின் தேசிய தலைவர் நிதின் நிபின் உள்ளிட்ட முக்கிய தேசிய நிர்வாகிகளை அவர் சந்திக்க உள்ளதாக தெரிகிறது. இந்த சந்திப்பின்போது, கட்சி தலையிடம் பாஜகவில் இருந்து விலகுவதற்கான கடிதத்தை அளிப்பார் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மேலும், அண்ணாமலைக்கு மத்திய அமைச்சரவை பதவி வழங்க பாஜக மேலிடம் முன்வந்ததாகவும், அந்த வாய்ப்பை அண்ணாமலை தட்டிக் கழித்ததாகவும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது.