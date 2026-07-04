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அதிமுகவில் இணையும் அண்ணாமலை? அழைக்கும் முக்கிய புள்ளிகள்.. பரபரப்பு தகவல்

Annamalai Joins ADMK: முன்னாள் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையை அதிமுகவில் இணைக்க சில முக்கிய நிர்வாகிகள் முயற்சி மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் உள்ளன. இருப்பினும் இந்த தகவலுக்கு அண்ணாமலை தரப்பில் இருந்து எந்த அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தலும் வெளியாகவில்லை. 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 04, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:46 PM IST
அதிமுகவில் இணையும் அண்ணாமலை? அழைக்கும் முக்கிய புள்ளிகள்.. பரபரப்பு தகவல்
Image Credit: Annamalai Joins ADMKSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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