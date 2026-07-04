/அதிமுகவில் இணையும் அண்ணாமலை? அழைக்கும் முக்கிய புள்ளிகள்.. பரபரப்பு தகவல்

Annamalai Joins ADMK: தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு, அரசியலில் பல அதிரடி மாற்றங்கள் நடந்து வருகிறது. தேர்தல் முடிவடைந்தாலும் பரபரப்புக்கு பஞ்சமில்லாமல் சென்றுக் கொண்டிருக்கிறது. தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைந்த பிறகு, பல்வேறு மாற்றங்கள் நடந்து வருகிறது. தேர்தலுக்கு பிறகு, திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கடசிகள், மதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தற்போது அந்த கூட்டணியில் இருந்து விலகி, ஆளும் கட்சியாக தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன.
மறுபுறம் ஆளுங்கட்சியாகவும், எதிர்க்கட்சியாகவும் இருந்த வந்த அதிமுக, தற்போது 2026 தேர்தலுக்கு பிறகு, எதிர்க்கட்சியாக கூட வர முடியாமல், மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது. தேர்தல் தோல்வியால் அதிருப்தி அடைந்த அதிமுகவினர் பலரும் தவெகவுக்கு சென்றனர். குறிப்பாக, முன்னாள் அமைச்சர்கள், முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள், மாவட்ட செயலாளர்கள் என பலரும் தவெகவில் இணைந்து வருகின்றனர்.
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இதற்கிடையில், முன்னாள் பாஜக மாநில தலைவராக இருந்த அண்ணாமலை, பாஜகவில் இருந்து விலகி we the leaders என்ற இயக்கத்தை தொடங்கினார். இந்த இயக்கத்தில் 50 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இணைந்தனர். இந்த இயக்கத்தை அரசியல் கட்சியாக மாற்றுவேன் என அண்ணாமலை கூறியுள்ளார். மேலும், பாஜக நிர்வாகிகள் பலரும் அண்ணாமலையின் இயக்கத்தில் இணைந்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், அண்ணாமலையை அதிமுகவில் சேர்க்க பல நிர்வாகிகள் முயற்சி வருவதாக தகவல் கெசிந்த வண்ணம் உள்ளன.
இந்நிலையில் தான் அண்ணாமலையை அதிமுகவிற்கு அழைத்து வர சில மாவட்ட செயலாளர்கள், அணி நிர்வாகிகள் விரும்புவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இதுதொடர்பாக மாவட்ட செயலாளர்கள், அணி நிர்வாகிகள் ரகசியமாக ஆலோசனை மேற்கொண்டனராம். இந்த ஆலோசனையில் அண்ணாமலைக்கு தமிழகத்தில் தனிப்பட்ட செல்வாக்கு உள்ளது.
தற்போது அவர் பாஜகவில் இருந்து விலகி உள்ளார். இதனால் அவரை அதிமுகவிற்கு கொண்டு வந்தால் கட்சி உயிர்ப்புடன் இருக்கும் என்று அவர்கள் ஆலோசித்துள்ளனராம். இந்நிலையில் தான் அண்ணாமலையை அதிமுகவில் சேரும்படி அழைப்பு விடுக்க சில மாவட்ட செயலாளர்கள், அணி நிர்வாகிகள் ரகசிய கூட்டம் நடத்தி ஆலோசனை மேற்கொண்டனர். மேலும், எஸ்.பி.வேலுமணிக்கும் அண்ணாமலையை அதிமுகவில் இணைக்க விரும்புவதாக தகவல் கசிந்துள்ளன. இதனை எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஏற்பாரா என்பதுதான் பெரிய கேள்வி.
இந்த தகவல் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆனால், அண்ணாமலை அதிமுகவில் இணைவது என்பது கேள்விக்குறிதான். ஏனென்றால், எடப்பாடி பழனிசாமி, அண்ணாமலைக்கு இடையே சுமுகமான உறவு கிடையாது. எடப்பாடி பழனிசாமியால் தான், அண்ணாமலையை பாஜக மாநில பொறுப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்டதாக அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசப்பட்டது. இதனால், அண்ணாமலை அதிமுகவில் இணைவது என்பது கேள்வி தான். இருப்பினும் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.