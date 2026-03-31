2026 தேர்தல்: அண்ணாமலை போட்டியிடுகிறாரா? பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் இங்கே!

Annamalai 2026 TN Assembly Election: 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இதற்கான பிரச்சார பணியில் அனைத்து கட்சியினரும் இறங்கி உள்ளனர். நேற்று (மார்ச் 30) முதல் வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கியது. மனு தாக்கல் செய்ய 6ஆம் தேதியே கடைசி நாள். இந்த சூழலில், திமுக தலைவர் மு.க, ஸ்டாலின், தவெக தலைவர் விஜய், நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் உள்ளிட்டோர் முதல் நாளான நேற்றே தங்களது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்துவிட்டனர். அதிமுக பொதுசெயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி 6 ஆம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதாக கூறி இருக்கிறார்.
இன்று வெளியாகும் பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல்
அனைத்து கட்சிகளும் தங்களது வேட்பாளர்கள் யார் என்று அறிவித்து வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய தொடங்கிய நிலையில், பாஜக இன்னும் தங்களின் வேட்பாளர்கள் பட்டியலையே வெளியிடவில்லை. இந்த நிலையில், இப்பட்டியல் இன்று (மார்ச் 31) வெளியாக இருப்பதாகவும் அதனை மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயம் வெளியிடுகிறார் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
27 தொகுதிகள்
NDA கூட்டணியில் இருக்கும் பாஜகவிற்கு தளி, மயிலாப்பூர், ஆவடி,. திருவண்ணாமலை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், அறந்தாங்கி, ராசிபுரம், அவநாசி, உதகை, திருப்பூர் தெற்கு, கோவை வடக்கு, மொடக்குறிச்சி, கந்தர்வகோட்டை, புதுக்கோட்டை, திருப்பத்தூர், மதுரை தெற்கு, சாத்தூர், திருச்செந்தூர், வாசுதேவநல்லூர், ராதாபுரம், விளவங்கோடு, நாகர்கோவில், பதம்நாபபுரம், மானாமதுரை, குளச்சல் ஆகிய 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டன. இந்த தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் யார் யார் என்பது குறித்த ஆலோசனை பாஜக தேசிய அமைப்பு பொது செயலாளர் பி.எல். சந்தோஷ் தலைமையில் சென்னை கமலாலயத்தில் நடைபெற்றது. 27 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
புயூஷ் கோயல் சென்னை வருகை
இந்த நிலையில்தான், பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் இன்று (மார்ச் 31) வெளியாகிறது.இதனை வெளியிட மத்திய அமைச்சரும் தமிழக பாஜக தேர்தல் பொருப்பாளருமான பியூஷ் கோயல் இன்று சென்னை வருகிறார். அவர் தலைமையில் மத்திய தேர்தல் குழு கூட்டம் நடைபெறுகிறது. இக்கூட்டம் வீடியோ கான்பிரன்ஸ் வாயிலாக நடைபெற இருப்பதாகவும் இதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோர் கலந்து கொள்ள இருப்பதாகவும் தெரிகிறது. இந்த ஆலோசனை கூட்டம் முடிந்த பின்னர், பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை பியூஷ் கோயல் வெளியிடுகிறார்.
பட்டியலில் அண்ணாமலை பெயர் உள்ளதா?
பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்னாமலை, இத்தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை என தெரிகிறது. அவர் கவுண்டம்பாளையம் அல்லது சிங்காநல்லூர் தொகுதி தனக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என விருப்பம் தெரிவித்திருந்தார். ஆனால் பாஜக அதிமுகவிடம் இத்தொகுதிகளை பேசி பெறவில்லை. இந்த அதிருப்தி அண்ணாமலைக்கு பெரிதாக இருக்கிறது. இதற்கிடையில் பாஜக மத்திய அமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வால் கோவையில் அண்ணாமலையை சந்தித்தார். அண்ணாமலையை சமாதானம் செய்து வைக்கவே அவரை பாஜக தலைமை அனுப்பியதாக கூறப்பட்டது. அதிருப்தியில் இருக்கும் அண்ணாமலை எந்த சமரசத்திற்கும் ஒத்துவரவில்லை என தெரிகிறது. இதன் காரணமாகவே பாஜக வேட்பாளர் பட்டியலில் அண்ணாமலை பெயர் இடம் பிடிக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது.
பாஜக வேட்பாளர் உத்தேச பட்டியல்
சாத்தூர் - நயினார் நாகேந்திரன்
மயிலாப்பூர் - தமிழிசை செளந்திரராஜன்
அவநாசி - எல். முருகன்
கோவை வடக்கு - வானதி ஸ்ரீனிவாசன்
விளவங்கோடு - விஜயதாரணி
நாகர்கோவில் - பொன் ராதாகிருஷ்ணன்
தளி - அமர்பிரசாத் ரெட்டி
ஆவடி - அஸ்வின்
திருவண்ணாமலை - அஸ்வத்தாமன்
தஞ்சாவூர் - கருப்பு முருகானந்தம்
திருவாரூர் - பண்ணைவயல் இளகோ
அறந்தாங்கி - கவிதா ஸ்ரீகாந்த்
ராசிபுரம் - பிரேம்குமார்
உதகை - போஜராஜன்
திருப்பூர் தெற்கு - ஏ.பி. முருகானந்தம்
மொடக்குறிச்சி - கிருத்திகா சிவகுமார்
கந்தர்வகோட்டை - புரட்சி கவிதாசன்
புதுக்கோட்டை - ராமசந்திரன்
திருப்பத்தூர் - சோழன் சி.த, பழனிசாமி
மதுரை தெற்கு - ராம சீனிவாசன்
திருச்செந்தூர் - கே.ஆர்.எம். ராதாகிருஷ்ணன்
வாசுதேவநல்லூர் - ஆனந்தன் அய்யாசாமி
ராதாபுரம் - பாலகிருஷ்ணன்
பதம்நாபபுரம் - எட்வின் ஜோஸ்
மானாமதுரை - பொன் பாலகணபதி
குளச்சல் - இத்தொகுதி குறித்த தகவல் வெளியாகவில்லை. இத்தொகுதியை புதிய நீதி கட்சிக்கு ஒதுக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.
மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பாஜக வேட்பாளர்களின் உத்தேச பட்டியல்தான். அண்ணாமலை பெயர் வெளியான உத்தேச பட்டியலில் இடம் பெறவில்லை. ஒருவேளை கடைசி நேரத்தில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், அண்ணாமலை பெயர் பட்டியல் சேர்க்கப்படலாம்.
