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அண்ணாமலையின் ‘வெப்சைட்’ அரசியல் சாதிக்குமா? தராசு ஷயாம் கொடுத்த சுடச்சுட அலசல்

Annamalai New Political Movement: அண்ணாமலையின் புதிய அரசியல் இயக்கம் ஒரு தற்காலிகமான அவசர முடிவா அல்லது நீண்ட கால திட்டமா? வழக்கமான அரசியல் பாதையிலிருந்து மாறி அவர் தேர்ந்தெடுத்திருக்கும் இந்த 'ரவுண்ட் பாட் ரூட்' தமிழகத்தில் வேலை செய்யுமா என்பது குறித்தும், ரஜினி தரப்பின் எதிர்வினை மற்றும் அண்ணாமலைக்கு இருக்கும் சாதக, பாதகங்களை மூத்த பத்திரிகையாளர் தராசு ஷயாம் இந்த கட்டுரையில் விரிவாக அலசுகிறார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 05, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 02:08 PM IST
அண்ணாமலையின் ‘வெப்சைட்’ அரசியல் சாதிக்குமா? தராசு ஷயாம் கொடுத்த சுடச்சுட அலசல்
Image Credit: Annamalai New Political Route | Image: Annamalai (X) and Tharasu Shyam (Facebook)

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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