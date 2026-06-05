/அண்ணாமலையின் ‘வெப்சைட்’ அரசியல் சாதிக்குமா? தராசு ஷயாம் கொடுத்த சுடச்சுட அலசல்

Annamalai News: தமிழக அரசியலில் கடந்த சில நாட்களாகவே விவாதப் பொருளாக இருந்த கே. அண்ணாமலையின் அரசியல் நகர்வு, தற்போது அடுத்த கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. பாரதிய ஜனதா கட்சியிலிருந்து (BJP) அதிகாரப்பூர்வமாக விலகிய அண்ணாமலை, ‘பொதுமக்களுக்கான அரசியல்’ என்ற முழக்கத்தோடு தனியாக ஒரு புதிய அரசியல் இயக்கத்தைத் தொடங்குவதாக அறிவித்துள்ளார். இதற்காக பிரத்யேக இணையதள முகவரி ஒன்றையும் வெளியிட்டு, அதில் மக்கள் தங்களை இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
அண்ணாமலையின் இந்த அதிரடி முடிவு, தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு. தராசு ஷயாம் இது குறித்து ஊடகங்களுக்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் என்ன கூறினார் என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.
வழக்கமாக அரசியல்வாதிகள் ஏதேனும் ஒரு சமூக அல்லது அரசியல் இயக்கத்தைத் தொடங்கி, அதன் பிறகு அதை அரசியல் கட்சியாக மாற்றுவதுதான் மரபு. ஆனால் அண்ணாமலையின் நகர்வு இதற்கு நேர்மாறாக இருப்பதாக தராசு ஷயாம் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.
"எல்லாரும் இயக்கத்தில இருந்து கட்சிக்கு போவாங்க. இவரு கட்சியில இருந்து இயக்கத்துக்கு வந்து, திருப்பி இயக்கத்தில இருந்து கட்சிக்கு போறாரு. இதை ஒரு 'ரவுண்ட் பாட் ரூட்' (Roundabout route) மாதிரிதான் நான் நினைக்கிறேன்."
வீட்டில் ஒரு குழந்தை பிறந்தால் உடனடியாக பெயர் என்ன என்று கேட்பது வழக்கம். அதேபோல் அண்ணாமலை ஆரம்பிக்கப் போவது கட்சியா அல்லது இயக்கமா என்ற குழப்பம் இன்னும் நீடிக்கிறது. ஒரு புதிய அரசியல் கட்சியைத் தொடங்க வேண்டுமென்றால் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தில் (ECI) பதிவு செய்ய வேண்டும். அதற்குப் பல சட்ட நடைமுறைகளும், குறைந்தது சில மாத கால அவகாசமும் தேவைப்படும்.
பாஜகவிலிருந்து விலகும் முடிவை அவசரமாக எடுத்ததால், தற்போதைக்கு சட்ட சிக்கல்களைத் தவிர்க்கவும், மக்களை உடனடியாகத் திரட்டவும் ஒரு வெப்சைட்டை ஓபன் செய்து, அதில் மெம்பர்ஷிப் சேர்க்கும் ‘ஈஸியான ரூட்டை’ அண்ணாமலை கையாண்டுள்ளார் என்று தராசு ஷயாம் கூறியுள்ளார்.
தமிழகத்தில் ஏற்கனவே ஜாதி இயக்கங்கள், சமுதாய இயக்கங்கள், லஞ்ச ஒழிப்பு இயக்கங்கள் (உதாரணமாக அறப்போர் இயக்கம்) என ஏராளமான அமைப்புகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இவற்றுக்கு மத்தியில் அண்ணாமலையின் இயக்கம் என்ன செய்யப் போகிறது என்ற தெளிவு இன்னும் இல்லை.
இயக்கம் என்ற பெயரில் செயல்படுவதில் உள்ள நடைமுறைச் சிக்கல்களை தராசு ஷயாம் பின்வருமாறு விளக்குகிறார்:
தமிழக ஊடக சூழலில், அரசியல் கட்சிகளின் அதிகாரப்பூர்வ செய்தித் தொடர்பாளர்களுக்குத்தான் முக்கியத்துவம் தரப்படும். இயக்கங்களுக்குத் தொலைக்காட்சி விவாதங்களிலோ அல்லது பொது அரசியல் மேடைகளிலோ பெரிய அளவில் இடம் கிடைக்காது. சமூக ஊடகங்கள் அல்லது யூடியூப் மட்டுமே இவர்களுக்குப் புகலிடமாக மாறும்.
கட்சித் தொடங்குவதற்கான பெயர், கொள்கை, சட்ட நடைமுறைகள் என எதையும் முன்கூட்டியே திட்டமிடாமல், பாஜகவிலிருந்து அவசரமாக ராஜினாமா செய்துவிட்டு, இப்போது இணையதளம் மூலமாக ஆட்களைத் திரட்டப் பார்ப்பது அண்ணாமலையின் முதிர்ச்சியற்ற நகர்வைக் காட்டுவதாக அவர் கருதுகிறார்.
அண்ணாமலை தனது அறிவிப்பில், நடிகர் ரஜினிகாந்த் முன்பு தன்னை அழைத்து, தனது அரசியல் கட்சியில் இணையுமாறு கேட்டுக்கொண்டதாகக் குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்த விவகாரத்தையும் தராசு ஷயாம் மிகத் தெளிவாக உடைத்துப் பேசுகிறார்.
2020-ம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் ரஜினிகாந்த் கட்சி தொடங்கத் திட்டமிட்டபோது அண்ணாமலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் என்பதும், அவர் ரஜினி கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகியாவார் என்று பேசப்பட்டதும் உண்மைதான். ஆனால், அதற்குப் பிறகு தமிழருவி மணியன், அர்ஜுன மூர்த்தி ஆகியோரை நியமித்து பிரஸ் மீட் கொடுத்த ரஜினி, இறுதியில் அரசியல் கட்சித் தொடங்கும் முடிவையே கைவிட்டுவிட்டார்.
இப்போது பல ஆண்டுகள் கழித்து, மீண்டும் ரஜினியின் பெயரை அண்ணாமலை பயன்படுத்துவது "பொருத்தமற்றது" என்கிறார் ஷயாம். டெல்லி பாஜாக மேலிடத்துடனான சுமுகமான நட்பை இழக்க ரஜினிகாந்த் ஒருபோதும் விரும்ப மாட்டார். எனவே அண்ணாமலையின் புதிய முயற்சிக்கு ரஜினி தரப்பிலிருந்து ஆதரவோ அல்லது வாழ்த்தோ அதிகாரப்பூர்வமாக வராது என்றும், அப்படி ஒருவேளை ரஜினி தரப்பு இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்தால் அது அண்ணாமலைக்கு பெரும் பின்னடைவாக முடியும் என்றும் அவர் எச்சரிக்கிறார்.
இவ்வளவு விமர்சனங்கள் இருந்தாலும், அண்ணாமலையிடம் இருக்கும் மிகப்பெரிய சாதகமான அம்சம் அவருடைய வயது. அவர் இன்னும் இளைஞராக இருக்கிறார். தமிழகம் முழுவதும் தீவிரமாகப் பயணம் (Travel) செய்யக்கூடிய உழைப்பும், ஆற்றலும் அவரிடம் உள்ளது.
ஆளும் திமுக அரசுக்கு எதிராக ஒரு வலுவான "ஆண்டி-எஸ்டாபிளிஷ்மென்ட்" (Anti-Establishment) முகமாக அவர் தன்னை முன்னிறுத்திக் கொண்டால், அவருக்கான அரசியல் முக்கியத்துவம் நிச்சயம் கிடைக்கும்.
அவர் தனியாகக் கட்சி தொடங்கினால் ஓரளவுக்கு வளர்ச்சியைக் காட்ட முடியும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
தற்போதைக்குத் தனது புதிய அரசியல் பயணத்திற்கு ஒரு ‘பேனர்’ தேவைப்படுவதால், சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாக மெம்பர்ஷிப் எண்ணிக்கையைக் காட்டி தற்காலிகமாகத் தன்னைத் தக்கவைத்துக் கொள்ள அண்ணாமலை முயல்கிறார். அவருடைய உண்மையான திட்டங்கள் என்ன என்பது போகப் போகத்தான் தெளிவாகும்.
மறுபுறம் அண்ணாமலை தனது விலகலுக்கான காரணத்தையும், புதிய இயக்கத்தின் நோக்கத்தையும் மிக விரிவாகத் தனது அறிக்கையில் விளக்கியுள்ளார்.
தற்போதைய அரசியல் சூழலிலிருந்து தனது புதிய பாதை என்பது சற்று மாறுபட்டது என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
வழக்கமான அதிகார அரசியல், கூட்டணி அரசியல் என்ற வட்டத்திற்குள் சிக்காமல், "பொதுமக்களுக்கான தூய்மையான அரசியலை" உருவாக்குவதே தனது முதன்மை நோக்கம் என்றும், அதற்காகவே இந்த இயக்கம் அடித்தளமாக அமையும் என்றும் அவர் நம்புகிறார்.
தமிழக அரசியல் களம் எப்போதும் இருதுருவ அரசியலையே (திமுக vs அதிமுக) மையமாகக் கொண்டது. இதில் பாஜகவிலிருந்து விலகி, அண்ணாமலை தனிப் பாதையைத் தேர்ந்தெடுத்திருப்பது, அவருக்குப் புதிய அத்தியாயத்தைத் தருமா அல்லது தராசு ஷயாம் கூறுவது போல தற்காலிக குழப்பத்தில் முடியுமா என்பதை காலம்தான் தீர்மானிக்கும்.