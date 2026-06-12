/40% பாஜக அண்ணாமலை பக்கம்? திராவிட பாணியில் புதிய கட்சி! பை-லாக்களை அலசும் முக்கிய புள்ளிகள்

2020 ஆம் ஆண்டில் ஐபிஎஸ் பதவியை உதறிதள்ளிவிட்டு பாஜக என்னும் தேசிய கட்சியில் இணைந்தவர் அண்ணாமலை. சில மாதங்களில் அவர் அக்கட்சியின் மாநில தலைவராகவும் உருவெடுத்தார். அதன்பின் தமிழகத்தில் பாஜக மெல்ல மெல்ல வளர தொடங்கியது. குறிப்பாக இளைஞர்கள் மத்தியில் அண்ணாமலைக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது. அதபோல் அண்ணாமலை தமிழகம் முழுக்க மேற்கொண்ட என் மண் என் மக்கள் என்ற யாத்திரை அவரது அரசியல் பயணத்தில் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்பட்டது.
இந்த சூழலில், அவரது தலைமையிலான பாஜக 2026 தேர்தலில் தமிழகத்தில் கடந்த தேர்தலை விட அதிக தொகுதிகளில் வெல்லும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அதற்கு முன்பாக பாஜக அவரை தலைமை பொறுப்பில் இருந்து கீழ் இறக்கி அப்பொறுப்பை நயினார் நாகேந்திரனிடம் பாஜக தலைமை கொடுத்தது. எதிர்கொண்ட தேர்தலிலும் பாஜக படுதோல்வியை அடைந்தது. அதிமுகவுடன் கூட்டணியில் இருந்த அக்கட்சி ஒரே ஒரு தொகுதியில் மட்டும் வென்றது. இந்த நிலையில் தான் அண்ணாமலை பாஜகவில் இருந்து விலகினார். அவரது இந்த முடிவு பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
தேசிய கட்சிகளின் அரசியல் தமிழகத்தில் செல்லுபடியாகவில்லை என்பதை உணர்ந்த மாநில அரசியலை முன்னிறுத்தி தனிக்கட்சி தொடங்கும் முடிவுக்கு அண்ணாமலை திராவிடஅரசியலை முன்னெடுக்க முடிவெடுத்து அரசியல் கட்சியை தொடங்க முடிவெடுத்துள்ளார். இதன் முதல் படியாகவே அவரது we the leader இயக்கத்தை அக்ட்டிவ் ஆக்கி உள்ளார். இதற்கிடையில் புதிய கட்சியின் கட்டமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும்? கொள்கை போன்றவற்றை குறித்து ஆலோசனையில் இறங்கி உள்ளார் அண்ணாமலை.
அண்ணாமலையில் இயக்கத்திற்கு ஏற்கனவே பெரும் ஆதரவு கிடைத்து வருகிறது. அவர் பாஜகவை விட்டு வெளியேறி இயக்கத்தை ஆக்ட்யூ செய்ததை அடுத்து அவருடம் தமிழக பாஜக மாநில துணை தலைவர்களில் ஒருவராக இருந்த கரு.நாகராஜன், மாநில செயலாளராக அமர் பிரசாத் ரெட்டி போன்ற பெரிய தலைகள் ஆதரவு கரம் நீட்டினர்.
இந்த நிலையில், பாஜகவின் 60 சதவீத தொண்டர்களும் நிர்வாகிகளில் 40 சதவீத பேரும் அண்ணாமலை பக்கம் வந்து விட்டனராம். அதேபோல் விஜய்யின் தவெக செயல்பாடு பிடிக்காத சிலரும் வர இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
புதிய அரசியல் கட்சி தொடங்குவதற்கான ஆயத்த பணிகளில் ஈடுபட்டு வரும் அண்ணாமலை, தற்போதைய முக்கிய கட்டமாக திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய கட்சிகளின் சட்டவிதிகளை ஆழமாக ஆய்வு செய்து வருகிறார். தமிழக அரசியலில் ஒரு கட்சியின் உட்கட்டமைப்பு மற்றும் விதிகள் எவ்வாறு வலுவாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு இவ்விரு கட்சிகளின் சட்டவிதிகளே மிகச் சிறந்த உதாரணங்களாக கருதப்படுகின்றன. எனவே, அவற்றின் சிறப்பம்சங்களை உள்வாங்கி, தனது புதிய கட்சியின் சட்டதிட்டங்களை செதுக்கும் பணியில் அவர் தீவிரமாக உள்ளார்.
புதிய கட்சி ஒன்றை தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்யும்போது, சட்டரீதியாக எந்தவொரு சிறு பின்னடைவும் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதில் அண்ணாமலை உறுதியாக இருக்கிறார். ஒரு கட்சியின் உட்கட்டமைப்பும் விதிகளும் முழுமையான ஜனநாயக முறைப்படி அமைந்திருந்தால் மட்டுமே தேர்தல் ஆணையம் அதற்கு பச்சைக்கொடி காட்டும். இல்லையெனில், மனுவில் உள்ள குறைகளை சுட்டிக்காட்டி, அதனை திருத்தி மீண்டும் சமர்ப்பிக்குமாறு அதிகாரிகள் திருப்பி அனுப்பிவிடுவார்கள். இத்தகைய சங்கடமான சூழல் தன் கட்சிக்கு எழக் கூடாது என்பதற்காகவே, சட்டவிதி உருவாக்கத்தில் அவர் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.
அதேவேளையில், கட்சியின் மிக முக்கிய பொறுப்பான உச்சபட்ச பதவியில் தான் எந்த பெயரில் நீடிப்பது என்பது குறித்த ஆலோசனையிலும் அவர் ஈடுபட்டுள்ளார். ‘கட்சியின் தலைவர்’ என்ற பொறுப்பில் இருப்பதா அல்லது ‘பொதுச்செயலாளர்’ என்ற பதவியை ஏற்பதா என்ற குழப்பத்திற்கு இன்னும் விடை கிடைக்கவில்லை. இது தொடர்பாக தனது நட்பு வட்டாரங்கள் மற்றும் அரசியல் ஆலோசகர்களிடம் அவர் கருத்து கேட்டு வருகிறார். எனினும், அவர் ‘கட்சித் தலைவர்’ என்ற பொறுப்பையே ஏற்க வேண்டும் என்பதே பலருடைய விருப்பமாக உள்ளது.
அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்குள் இந்த உட்கட்சி விதிகள் மற்றும் கட்டமைப்பு குறித்த அனைத்து விவாதங்களையும் முழுமையாக நிறைவு செய்ய அண்ணாமலை திட்டமிட்டுள்ளார். அதனை தொடர்ந்து, வரும் அக்டோபர் மாதத்தில் தனது புதிய கட்சியை தேர்தல் ஆணையத்தில் முறைப்படி பதிவு செய்ய அவர் முடிவெடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.