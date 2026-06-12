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40% பாஜக அண்ணாமலை பக்கம்? திராவிட பாணியில் புதிய கட்சி! பை-லாக்களை அலசும் முக்கிய புள்ளிகள்

பாஜகவில் இருந்து விலகி We the Leader என்ற இயக்கத்தை தொடங்கிய அண்ணாமலை, இன்னும் 3 மாதத்தில் கட்சியை தொடங்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 12, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:05 PM IST
40% பாஜக அண்ணாமலை பக்கம்? திராவிட பாணியில் புதிய கட்சி! பை-லாக்களை அலசும் முக்கிய புள்ளிகள்
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R Balaji

R Balaji

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40% பாஜக அண்ணாமலை பக்கம்? திராவிட பாணியில் புதிய கட்சி! பை-லாக்களை அலசும் தலைகள்
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