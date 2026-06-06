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அண்ணாமலைக்கு பெருகும் ஆதரவு.. 10 லட்சம் பேரை தாண்டிய we the leader.. விஜய்க்கே டஃப் கொடுப்பாரு போலயே!

Annamalai New Party Update: தமிழகத்தில் புதிய அரசியல் இயக்கத்தை அண்ணாமலை தொடங்கி  உள்ளார்.  மேலும், அண்ணாமலை தொடங்கிய புதிய இயக்கத்தில் லட்சக்கணக்கானோர் இணைந்துள்ளனர். இதுகுறித்து அண்ணாமலை உற்சாகத்துடன் பதிவு ஒன்றை போட்டுள்ளார். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 06, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:31 AM IST
அண்ணாமலைக்கு பெருகும் ஆதரவு.. 10 லட்சம் பேரை தாண்டிய we the leader.. விஜய்க்கே டஃப் கொடுப்பாரு போலயே!
Image Credit: Annamalai New Party Update

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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