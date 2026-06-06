/அண்ணாமலைக்கு பெருகும் ஆதரவு.. 10 லட்சம் பேரை தாண்டிய we the leader.. விஜய்க்கே டஃப் கொடுப்பாரு போலயே!

Annamalai New Party Update: தமிழகத்தில் அரசியலில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருகிறது. தமிழக பாஜக தலைவராக இருந்த அண்ணாமலை, தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, நேற்று (ஜூன் 5) புதிய இயக்கத்தை அண்ணாமலை தொடங்கினார். பாஜகவில் இருந்து விலகிய கையோடு, தனிக்கட்சிக்கான அறிவிப்பை நேற்று அண்ணாமலை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதோடு, உறுப்பினர் சேர்க்கைக்கு புதிய இணையதளத்தையும் அண்ணாமலை தொடங்கினார். wetheleaders.org என்ற இணையதளத்தை தொடங்கினார். இணையதளத்தை தொடங்கிய சில மணி நேரத்திலேயே பலரும் இணைய தொடங்கிவிட்டனர். இது நம்ம இயக்கம் என்ற பெயரில் அண்ணாமலை புதிய இயக்கத்திற்கான இணையதளத்தை தொடங்கினார்.
கட்சி இணையதளம் தொடங்கிய, அரை மணி நேரத்தில் 50,000க்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் கட்சியில் சேர்ந்தனர். தற்போதை நிலவரப்படி, 11 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் அண்ணாமலை கட்சியில் உறுப்பினராக இணைந்துள்ளனர். இந்த நிலையில், அண்ணாமலை இதுகுறித்து உற்சாகத்துடன் பதிவிட்டுள்ளார். இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட அவர், "வெறும் 10 மணி நேரத்திற்குள் 10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தவைலர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர்.
இதன் மூலம் நமது அரசியல் இயக்கம் ஒரு மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. இந்த அசாதாரணமான வரவேற்பு, நமது பகிரப்பட்ட தொலைநோக்கு பார்வை மற்றும் கூட்டு இலட்சியத்தின் மீது வளர்ந்து வரும் நம்பிக்கையின் வலிமையான பிரதிபலிப்பாகும். இந்த இயக்கத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்துள்ள ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்று உற்சாகத்துடன் அண்ணாமலை பதிவிட்டுள்ளார்.
Our political movement has achieved a milestone, with over 10 lakh leaders registering within just 10 hours. This extraordinary response is a powerful reflection of the growing belief in our shared vision and collective mission.— K.Annamalai (@annamalai_k) June 5, 2026
I extend my heartfelt gratitude to every… pic.twitter.com/IFWW3InPAh
அண்ணாமலையின் இது நம்ம இயக்கத்தில் wetheleader.org என்ற இணையதளம் மூலம் உறுப்பினராக சேர்ந்து கொள்ளலாம் என அறிவித்துள்ளார். கட்சி இணையதளத்தை தொடங்கியதை அடுத்து, 10 லட்சத்திற்கு மேற்பட்டோர் உறுப்பினராக சேர்ந்துள்ளார். இந்த இணையதளத்திற்கு சென்று, உங்கள் பெயர், சட்டமன்ற தொகுதி, மொபைல் எண், மெயில் ஐடி, பிறந்த தேதி போன்றவற்றை உள்ளிட வேண்டும். பிறகு, பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு ஒடிபி வரும். இதனை உள்ளிட்டால், பெயர், தொகுதி அடங்கிய உறுப்பினர் அட்டை வந்துவிடும். இதனை நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
புதிய கட்சி தொடங்கிய அண்ணாமலை, அடுத்த வரும் பொதுத்தேர்தலில் போட்டியிட உள்ளதாக அறிவித்தார். நேற்று பேசிய அவர், "பாஜகவில் இணைவதாக பி.எல்.சந்தோஷ் அவர்களிடம் வாக்குறுதி அளித்தேன், பி.எல்.சந்தோஷிடம் வாக்குறுதி அளித்ததால் ரஜினி அழைப்பை ஏற்கவில்லை. சென்னை திரும்பியதும் ரஜினியை சந்தித்து மன்னிப்பு கோரினேன். பாஜகவில் இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டு உணர்வுகளை விட்டுக்கொடுத்தவில்லை, தமிழ் மொழி, கலாச்சாரத்தை ஒரு போதும் விட்டுக் கொடுத்ததில்லை.
நான் பெருமைமிகு இந்தியன், பாரம்பரியமிக்க தமிழன், இந்தியன் எனும் அடையாளத்தோடு பெருமைமிகு தமிழனாக உள்ளேன், தமிழர் அடையாளத்தோடு தேர்தல்களில் தனித்து போட்டியிட விரும்பினேன். தனிப்பட்ட ஒரு கட்சிக்கும் எனக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, அனைத்து தேர்தல்களிலும் பாஜக தனித்து போட்டியிட வேண்டும் என விரும்பினேன். பாஜகவில் இருந்து கொண்டு மோடிக்கு பிரச்சனையாக இருக்க விரும்பவில்லை.
ஒரே நபர் மீண்டும் மீண்டும் பதவிக்கு வரக்கூடாது, எம்எல்ஏ, எம்பி பதவி ஒருவருக்கு எத்தனை முறை என தீர்மானிக்க வேண்டும். அப்துல்கலாம் பெயரில் கோவையில் அரசியல் மரபு நிறுவனம் உருவாக்க உள்ளோம், ஆளும் கட்சி, எதிர்கட்சி இருந்தாலும் நாம் யாருக்கும் போட்டியில்லை. நம் கட்சியில் நிரந்தர தலைவர், நிரந்தர எம்பி, எம்எல்ஏ இல்லை, காலத்திற்கு ஏற்ப கொள்கைகளில் மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். என்னோடு வருபவர்கள் பொறுமை, நிதானத்தோடு வர வேண்டும்” என்று கூறினார்.