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போஸ்டரில் வந்த டிரெய்லர், நாளை மெயின் பிக்சரா? அண்ணாமலை, ரஜினி, அஜித்... உறைந்துபோன அரசியல் களம்!

Annamalai: பா.ஜ.க.வின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரான அண்ணாமலையின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, ரஜினிகாந்த் மற்றும் அஜித் குமார் ஆகியோரின் ரசிகர்களை குறிவைத்து போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளதுதான் தற்போதைய ஹாட் டாபிக்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 03, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 10:21 AM IST
போஸ்டரில் வந்த டிரெய்லர், நாளை மெயின் பிக்சரா? அண்ணாமலை, ரஜினி, அஜித்... உறைந்துபோன அரசியல் களம்!
Image Credit: Annamalai Birthday Posters in Madurai (Photos: Zee Tamil News)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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