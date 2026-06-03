/போஸ்டரில் வந்த டிரெய்லர், நாளை மெயின் பிக்சரா? அண்ணாமலை, ரஜினி, அஜித்... உறைந்துபோன அரசியல் களம்!

மதுரை: அஜித், ரஜினி ரசிகர்களை குறிவைக்கிறாரா அண்ணாமலை? மதுரையில் ஒட்டப்பட்ட பரபரப்பு போஸ்டர்களைப் பார்த்தால் அப்படித்தான் தோன்றுகின்றன. தமிழக அரசியலில் எப்போதும் பரபரப்புக்கு பஞ்சமில்லை. அதுவும் அரசியல் நகர்வுகளுக்கு மையப்புள்ளியாக விளங்கும் மதுரையில் நடக்கும் ஒவ்வொரு நிகழ்வும், மாநிலம் முழுதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், தற்போது மதுரையில் ஒட்டப்பட்டுள்ள ஒரு போஸ்டர் ஒட்டுமொத்த அரசியல் மற்றும் சினிமா வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.
பா.ஜ.க.வின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரான அண்ணாமலையின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, ரஜினிகாந்த் மற்றும் அஜித் குமார் ஆகியோரின் ரசிகர்களை குறிவைத்து இந்த போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளதுதான் தற்போதைய ஹாட் டாபிக். அண்ணாமலையின் அரசியல் பயணம் அடுத்த ஒரு பெரிய திருப்புமுனையில் நிற்கும்போது இந்த போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளது கூடுதல் சுவாரசியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரை மாநகர் முழுவதும் ஒட்டப்பட்டுள்ள இந்த போஸ்டர்களில், சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் நடிகர் அஜித் குமார் ஆகிய இருவரின் கைகளையும் அண்ணாமலை பிடித்தவாறு நடந்து வருவது போன்ற புகைப்படம் இடம் பெற்றுள்ளது. மேலும், அதில் "உன்னோடு இரத்தம் சிந்த உண்மையுள்ள கூட்டம் உண்டு! வெற்றி வேல்! வீர வேல்!" போன்ற அதிரடியான வாசகங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த போஸ்டர்கள் "Brothers of Annamalai Madurai" மற்றும் "மனித கடவுள் அஜித் பக்தர்கள்" என்ற பெயர்களில் ஒட்டப்பட்டுள்ளது கூடுதல் சுவாரசியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழகத்தில் ரஜினி மற்றும் அஜித் ஆகிய இருவருக்குமே மிகப்பெரிய அளவிலான ரசிகர் பட்டாளம் உள்ளது. எந்தவொரு அரசியல் சார்பும் இல்லாமல் இருக்கும் இந்த இரு ஜாம்பவாங்களின் ரசிகர்களை, அண்ணாமலையின் பக்கம் ஈர்ப்பதற்கான ஒரு திட்டமிட்ட அரசியல் நகர்வாகவே இது பார்க்கப்படுகிறது.
ரஜினிகாந்தும், அஜித் குமாரும் தற்போது அரசியல் சார்பற்ற நிலையில் இருந்தாலும், அவர்களை அரசியலை விட்டு முற்றிலும் விலக்கிவிட முடியாது. குறிப்பாக, ரஜினி அரசியல் கட்சி வரை தொடங்கிய பின்னரே, சொந்த காரணங்களுக்காக அதிலிருந்து விலகிக்கொண்டார். ஆனால், அஜித் குமார் இதுவரை எந்த வித அரசியல் சார்பையும் பொது வெளியில் காட்டியதில்லை. ஆனால், பல அரசியல் கட்சிகள் அவரை தங்கள் பக்கம் ஈர்க்க பல முயற்சிகளை எடுத்ததுண்டு.
இருவர்களது ரசிகர்கள் பட்டாளத்தை அண்ணாமலையால் தன் பக்கம் ஈர்க்க முடியுமா? போஸ்டர்கள் கூறும் செய்தி என்ன?
ரஜினி ரசிகர்கள்: ரஜினிகாந்தின் ஆன்மீக அரசியல் சிந்தனைகளும், பா.ஜ.க.வின் சில கொள்கைகளும் ஒத்துப் போவதாகக் கூறப்படும் சூழலில், அவரது ரசிகர்களின் ஆதரவை கோருவது போல் இந்த போஸ்டர்கள் அமைந்துள்ளன.
அஜித் ரசிகர்கள்: எந்த அரசியலிலும் ஈடுபடாத அஜித்தின் ரசிகர்களை "மனித கடவுள் அஜித் பக்தர்கள்" என்ற பெயரில் போஸ்டரில் இணைத்திருப்பது, இளைஞர்களின் வாக்குகளை குறிவைக்கும் ஒரு முயற்சியாகவே அரசியல் விமர்சகர்களால் பார்க்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே மதுரையில் அண்ணாமலை தரப்பில் "இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்த்துட்டீங்க, தமிழ்நாட்டுக்கு எப்ப பெருமை சேர்க்க போறீங்க?" என அஜித்தை அரசியலுக்கு அழைக்கும் விதமாக போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டதன் தொடர்ச்சியாகவும் இதை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
அண்ணாமலை நேற்று டெல்லியில் பாஜக கட்சித் தலைவர் நிதின் நபினை சந்தித்து தனது ராஜினாமா கடிதத்தை கொடுத்துள்ளார். எனினும், இது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதா? அண்ணாமலை கட்சியிலிருந்து முழுமையாக விலகி விட்டாரா? அண்ணாமலை பா.ஜ.க.விலிருந்து விலகி புதிய கட்சி அல்லது ஏதேனும் ஒரு புதிய இயக்கத்தைத் தொடங்கப் போகிறாரா? அல்லது தமிழக பா.ஜ.க.வில் பெரிய அளவில் ஏதேனும் மாற்றம் வரப்போகிறதா? போன்ற கேள்விகளுக்கு இன்னும் தெளிவான விடை கிடைக்கவில்லை. மேலும், பாஜக அவருக்கு பெரிய ஒரு பதவியை கொடுக்க முடிவெடுத்துள்ளதாகவும், அதை பற்றி அவர் யோசித்து வருவதாகவும் கூறப்படுகின்றது. எப்படியும் அண்ணாமலையின் பிறந்தநாளான ஜுன் 4 அன்று இவற்றுக்கு விடை தெரியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதனால், தமிழகத்தில் அண்ணாமாலை குறித்து பலத்த எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
இந்த சூழ்நிலையில், மதுரையில் ரஜினி-அஜித் ரசிகர்களை முன்னிறுத்தி ஒட்டப்பட்டுள்ள இந்த போஸ்டர்கள், அண்ணாமலையின் அடுத்த அதிரடி அரசியல் ஆட்டத்திற்கான ஆரம்பப்புள்ளியா என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது.
மதுரையில் ஒட்டப்பட்டுள்ள இந்த போஸ்டர்கள், சினிமா ரசிகர்களிடையே கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வருவதோடு, சமூக வலைத்தளங்களிலும் தற்போதைய மிகப்பெரிய விவாதப் போராக மாறியுள்ளது.