English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

செந்தில் பாலாஜி பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன? - முக்கிய சந்தேகத்தை எழுப்பிய அண்ணாமலை

Karur Stampede: கரூர் கூட்டநெரிசல் குறித்து முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அளித்த செய்தியாளர் சந்திப்பு குறித்து அண்ணாமலை பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி உள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 1, 2025, 11:49 PM IST
  • செந்தில் பாலாஜி இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
  • அதில் பல வீடியோ ஆதாரங்களை வைத்து கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார்.
  • இதுகுறித்தும் தற்போது கடும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.

Trending Photos

ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு உலக அழகி பட்டம் பெற்றுத்தந்த ஒரு பதில்! என்ன தெரியுமா?
camera icon7
Aishwarya Rai
ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு உலக அழகி பட்டம் பெற்றுத்தந்த ஒரு பதில்! என்ன தெரியுமா?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை புதிய அப்டேட்! மாதம் ரூ.8000 கிடையாது
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை புதிய அப்டேட்! மாதம் ரூ.8000 கிடையாது
பெண்களுக்கு மிக பாதுகாப்பான நகரம் இதுதான்... டாப் 7 இதோ! - லிஸ்டில் சென்னை இருக்கா?
camera icon8
woman safety
பெண்களுக்கு மிக பாதுகாப்பான நகரம் இதுதான்... டாப் 7 இதோ! - லிஸ்டில் சென்னை இருக்கா?
மதராஸி to லிட்டில் ஹார்ட்ஸ்! இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT Release
மதராஸி to லிட்டில் ஹார்ட்ஸ்! இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
செந்தில் பாலாஜி பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன? - முக்கிய சந்தேகத்தை எழுப்பிய அண்ணாமலை

Karur Stampede, Annamalai: கரூர் கூட்டநெரிசல் குறித்து பல்வேறு சந்தேகங்களும், கேள்விகளும் எதிர்கட்சிகளின் தரப்பில் வைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதைத் தொடர்ந்து, செந்தில் பாலாஜி அளித்த செய்தியாளர் சந்திப்பை தொடர்ந்தும் பல்வேறு கேள்விகளை எதிர்க்கட்சியினர் எழுப்பி வருகின்றனர்.  

Add Zee News as a Preferred Source

அதிமுக தரப்பில் பல்வேறு கேள்விகள் செந்தில் பாலாஜியை நோக்கி எழுப்பப்பட்ட நிலையில், தற்போது பாஜகவின் முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலையும் செந்தில் பாலாஜியின் செய்தியாளர் சந்திப்பு குறித்து தனது சந்தேகங்களை எழுப்பி உள்ளார்.

Annamalai: தவெகவிடம் உள்ள ஆதாரங்கள்...

இதுகுறித்து இன்றிரவு அண்ணாமலை அவரது X பக்கத்தில் போட்டுள்ள பதிவில், "கரூர் தவெக பொதுக்கூட்டத்தில், கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி, பொதுமக்கள் உயிரிழந்தது குறித்து, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் எம்பிக்கள் குழு, பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்களைச் சந்தித்து, இந்த துயர நிகழ்வு தொடர்பான விசாரணை, பதவியில் இருக்கும் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில் நடைபெற பரிந்துரைத்துள்ளது.

இந்த நிலையில் இன்று ஊடகங்களைச் சந்தித்த கரூர் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினரும் முன்னாள் சாராய அமைச்சருமான செந்தில் பாலாஜி, புதிய கதைகளைக் கூறியுள்ளார். தவெக சார்பில், சிபிஐ விசாரணை கோரிய வழக்கு, வரும் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வர இருக்கிறது. கூட்டத்தில், விஜய் மீது செருப்பு வீச்சு உள்ளிட்ட அசம்பாவிதங்களுக்கான ஆதாரங்கள் இருப்பதாக தவெகவினர் தெரிவித்துள்ளனர். விசாரணையின்போது தவெக வழக்கறிஞர்கள் சமர்ப்பிக்கும் ஆதாரங்களை ஏற்றுக் கொள்வதும் மறுப்பதும் நீதிமன்றம் முடிவு செய்ய வேண்டியது.

Annamalai: கருத்துத் திணிப்பு

மேலும், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் உண்மை அறியும் குழுவிடம் பெண்மணி ஒருவர், கூட்டத்தில் கத்திக்குத்து நடந்ததாகக் கூறியிருக்கிறார். இப்படி பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கையில், இவர் இப்போது ஊடகச் சந்திப்பு நடத்தி, அவை எல்லாம் வதந்தி என்று கூற வேண்டிய அவசியம் என்ன?" என கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். 

மேலும் அவர் அந்த பதிவில், "கூட்டம் நடந்த கரூர் வேலுச்சாமிபுரம், கூட்டம் நடைபெறத் தகுதியான இடமா என்பதை விசாரிக்க, திமுக அரசே ஒரு ஆணையம் அமைத்துள்ள நிலையில், அதைக் குறித்து செந்தில் பாலாஜி பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன?  கருத்துத் திணிப்பு ஏற்படுத்துவதன் நோக்கம் என்ன என்ற கேள்விகள் எழுகின்றன. 

Annamalai: செந்தில் பாலாஜி பதற்றப்படுவதால்...

யார் எங்கே சென்றார்கள், செல்லவில்லை என்று கேட்கும் தகுதி முதலில் திமுகவிற்கு இருக்கிறதா? கள்ளக்குறிச்சியில், திமுக கள்ளச்சாராய வியாபாரிகளால் விற்கப்பட்ட கள்ளச்சாராயம், 66 உயிர்களைப் பலிகொண்ட போது அங்கு போகாத முதலமைச்சர், தென்மாவட்டங்கள் பெருமழையால் பாதிக்கப்பட்டபோது, அங்கு சென்று மக்களைச் சந்திக்காமல், இந்தி கூட்டணி உடன்பாடுகளுக்கு டெல்லி சென்ற முதலமைச்சர், தற்போது மட்டும் ஓடோடி வந்ததன் பின்னணியை மக்கள் அறிவார்கள். 

நீதிமன்றமும், விசாரணை ஆணையமும் விசாரணை நடத்திக் கொண்டிருக்கையில், முன்னாள் சாராய அமைச்சர் இத்தனை பதட்டப்படுவதுதான் பலத்த சந்தேகங்களை எழுப்புகிறது" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும் படிக்க | கரூரில் மட்டும் ஏன் நடந்தது - விஜய்யின் கேள்விக்கு செந்தில் பாலாஜி பதில்!

மேலும் படிக்க | கரூர் சம்பவம்.. உடனே மருத்துவமனைக்கு சென்றது எப்படி? செந்தில் பாலாஜி விளக்கம்!

மேலும் படிக்க | கரூர் கூட்டநெரிசல்: ஸ்டாலினுக்கு 12 கேள்விகள்... நயினார் நாகேந்திரன் கிடுக்குப்பிடி!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
AnnamalaiSenthil BalajiBJPKarurKarur Stampede

Trending News