தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு அண்ணாமலைக்கு கிடைக்க போகும் முக்கிய பதவி!

தமிழக பாஜகவின் முன்னாள் தலைவரும், பிரபலமான அரசியல் முகமுமான அண்ணாமலைக்கு ராஜ்யசபா உறுப்பினர் பதவி கிடைக்க உள்ளதாக பாஜக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் மே நான்காம் தேதி வெளியாக உள்ள நிலையில், இந்த அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தமிழகத்தில் அரசியல் செய்துவரும் அண்ணாமலைக்கு, ஆந்திர பிரதேசத்தில் இருந்து ராஜ்யசபா உறுப்பினராக வாய்ப்பு கிடைக்க உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. தமிழகத்தில் நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் 25க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் பாஜக நேரடியாக போட்டியிட்டுள்ளது. இந்த முறை தேர்தலில் அதிமுக மற்றும் பாஜக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளும் கூட்டணி வைத்து சந்தித்துள்ளன. தேர்தலுக்கு முன்பு தமிழக பாஜக தலைவர் பொறுப்பிலிருந்து அண்ணாமலை மாற்றப்பட்டார். அவருக்கு பதிலாக நயினார் நாகேந்திரன் அந்த பொறுப்பில் அமர்த்தப்பட்டார். இதனால் அண்ணாமலையின் ஆதரவாளர்கள் கடும் அதிருப்தியில் இருந்தனர். இந்நிலையில், தற்போது அவருக்கு ஆந்திராவில் இருந்து ராஜ்யசபா இடம் பாஜக தலைமையால் வழங்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
ராஜ்யசபா சீட்
வரும் ஜூன் மாதம் ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் நான்கு ராஜ்யசபா சீட்டுகளின் பதவிக்காலம் முடிவடைகிறது. இந்த நான்கு சீட்டுகளில் ஒரு இடத்தை பாஜகவிற்கு சந்திரபாபு நாயுடு வழங்க உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அண்ணாமலையை பதவியில் இருந்து நீக்கியதால் அதிருப்தியடைந்த அவரது ஆதரவாளர்கள், தற்போது இந்த செய்தியை கேட்டதிலிருந்து மகிழ்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளனர். இந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அவர் போட்டியிடாமல் இருந்தாலும், அவரது உழைப்புக்கு போதுமான பலன் கிடைத்துள்ளது என்றும் தெரிவித்து வருகின்றனர். தமிழகத்தில் ராஜ்யசபா சீட் இல்லாத நிலையில், அவர் ஆந்திராவில் இருந்து தேர்வு செய்யப்பட இருக்கிறார். சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த தேர்தலில் நிற்கவில்லை என்றாலும், அண்ணாமலை தீவிரமாக பல்வேறு தொகுதிகளில் பிரச்சாரம் செய்திருந்தார்.
அண்ணாமலை அரசியல்
கர்நாடகாவில் காவல்துறை அதிகாரியாக இருந்த அண்ணாமலை, சில வருடங்களுக்கு முன்பு பாஜகவில் தன்னை இணைத்து கொண்டார். முதலில் தமிழ்நாடு இளைஞரணி தலைவராக இருந்த அவர், கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்திருந்தார். அதன் பிறகு மாநில தலைவர் பதவி அவருக்கு கிடைத்தது. ஆனாலும், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுடன் ஏற்பட்ட மோதல் காரணமாகவே அவர் தனது பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டது. அந்த சமயத்திலேயே அண்ணாமலைக்கு விரைவில் தேசிய அளவில் பொறுப்பு கிடைக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அவர் ஆந்திராவில் இருந்து ராஜ்யசபா எம்பியாக தேர்வு செய்யப்பட்டால், நிச்சயமாக அவருக்கு ஒரு அமைச்சர் பதவியும் வழங்கப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது. எல். முருகனும் இதே பாணியில் தான் மத்திய இணை அமைச்சராக அறிவிக்கப்பட்டார். தற்போது எல். முருகன் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ள நிலையில், அண்ணாமலைக்கும் அவரை போன்று முக்கியமான துறையில் அமைச்சராக வாய்ப்பு இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
ஆந்திராவில் எதிர்ப்பு வருமா?
பாஜகவின் இந்த முடிவுக்கு ஆந்திர பாஜக என்ன மாதிரியான எதிர்வினையாற்றும் என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. ஏனெனில், ஆந்திராவில் உள்ள பல்வேறு பாஜக பொறுப்பாளர்கள் காத்திருக்கையில், தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த அண்ணாமலைக்கு அந்த சீட் வழங்குவது குறித்து பல்வேறு சலசலப்புகள் எழுந்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. இருப்பினும், பாஜகவின் தலைமை எடுக்கும் முடிவுக்கு அனைவரும் சம்மதிப்பார்கள் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்!
கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக தனது ஆட்சியை இழந்த நிலையில், இந்த முறை மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்கும் முனைப்பில் இருந்து வருகிறது. பாஜகவுடன் கூட்டணி இருப்பதால், அவர்களது வாக்குகளும் அதிமுகவிற்கு கிடைக்கும்; இதனால் கூட்டணி கட்சியினர் அனைவரும் கணிசமான எம்எல்ஏ-க்களை பெறுவார்கள் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தேர்தல் முடிவுகள் எப்படி இருக்கும் என்று யாராலும் துல்லியமாக கணிக்க முடியவில்லை என்றாலும், இந்த இரண்டு கட்சிகளும் வெற்றி பெற்று விடலாம் என்ற நம்பிக்கையில் காத்திருக்கின்றனர்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. அண்ணாமலைக்கு ராஜ்யசபா எம்.பி சீட் எந்த மாநிலத்தில் இருந்து வழங்கப்பட உள்ளது?
பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலைக்கு, வரும் ஜூன் மாதம் ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் காலியாக உள்ள 4 ராஜ்யசபா இடங்களில் ஒன்றில் வாய்ப்பளிக்க பாஜக தேசிய தலைமை முடிவு செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. கூட்டணிக் கட்சியான தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் ஆதரவோடு இந்த இடம் பெறப்பட உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
2. தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் அண்ணாமலை போட்டியிடாதது ஏன்?
நடப்பு 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அண்ணாமலைக்கு சீட் வழங்கப்படவில்லை. அவர் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவித்த போதிலும், கூட்டணி மற்றும் உள்கட்சி அரசியலால் அவருக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டதாக ஒரு தரப்பும், தன் தந்தையின் உடல்நிலையைக் காரணம் காட்டி அவரே தேர்தலில் போட்டியிடுவதைத் தவிர்த்துவிட்டதாக மற்றொரு தரப்பும் கூறுகிறது.
3. அண்ணாமலையிடம் இருந்து தமிழக பாஜக தலைவர் பதவி ஏன் பறிக்கப்பட்டது?
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்துப் போட்டியிட பாஜக தேசிய தலைமை விரும்பியது. ஆனால், அண்ணாமலை அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியைத் தொடர்ந்து விமர்சித்து வந்ததால், கூட்டணிக்காக அவர் மாநிலத் தலைவர் பதவியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார். அவருக்குப் பதிலாக நயினார் நாகேந்திரன் புதிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார்.
