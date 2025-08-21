"இந்திய கூட்டணி கடைப்பிடிக்கும் ஒரே அரசியலமைப்பு ஊழல் மட்டுமே".. முதல்வருக்கு அண்ணாமலை பதிலடி!

30 நாட்கள் சிறையில் இருந்தால், பிரதமர், முதலமைச்சர்கள், அமைச்சர்களின் பதவி பறிப்படும் என்ற புதிய சட்ட மசோதாவை நேற்று (ஆகஸ்ட் 20) மக்களவைவில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தாக்கதல் செய்த நிலையில், இந்த மசோதாவை மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதற்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்தார்.
அதாவது, இது ஒரு கருப்பு நாள், இது ஒரு கருப்பு மசோதா என்றும் இப்படிதான் சர்வாதிகாரம் தொடங்கின்றன என்றும் கடுமையான விமர்சனங்களை அவர் முன்வைத்திருந்தார். இந்த நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பதிலடி கொடுத்துள்ளார். அவர், இந்திய கூட்டணி கடைப்பிடிக்கும் ஒரே அரசியலமைப்பு ஊழல் மட்டுமே என கூறி உள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் தளத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், பணமோசடி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட ஒரு அமைச்சரை உங்கள் வெட்கமில்லாத அரசாங்கம், இலாகா இல்லாத அமைச்சராக தக்க வைத்துக் கொண்டது. இதை விட மோசமானது அல்லது அவமானகரமானது வேறு எதுவுமில்லை.
அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை சிறையில் இருந்து விடுதலையான பிறகு அவர் முன்பு வகித்த அதே இலாகாவை மீண்டும் பணியில் அமர்த்தியது. பின்னர் உச்ச நீதிமன்றத்தின் கடும் விமர்சனத்தைத் தொடர்ந்து அவர் அமைச்சரவையில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். இந்த விசாரணையில் உங்கள் வெட்கமற்ற அரசாங்கத்தின் தாமத தந்திரோபாயங்கள் குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் சமீபத்தில் கூறியதை மீண்டும் சொல்ல விரும்புகிறீர்களா?
மற்றொரு ஐ.என்.டி.ஐ. கூட்டணியின் ஊழல் போராளியான திரு. அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், ஊழல் குற்றச்சாட்டில் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட போதிலும் பல மாதங்கள் முதலமைச்சர் பதவியில் நீடித்தார்.
மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டத்தின் பிரிவு 8 (4) ஐ உச்ச நீதிமன்றம் ரத்து செய்தபோது, அப்போதைய யு.பி.ஏ அரசாங்கம், அவசரமாக, தண்டனை விதிக்கப்படவிருந்த தங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களைப் பாதுகாக்க ஒரு அவசரச் சட்டத்தைக் கொண்டு வந்தது. கூட்டணியின் பெயர் இன்று மாறிவிட்டது, ஆனால் அதன் குறிக்கோள் அப்படியே உள்ளது.
130வது அரசியலமைப்புத் திருத்தத்திற்கு உங்கள் எதிர்ப்பு ஆச்சரியமல்ல; உங்கள் கூட்டணி உண்மையிலேயே கடைப்பிடிக்கும் ஒரே அரசியலமைப்பு ஊழல் மட்டுமே. என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் படிக்க: பதவி பறிப்பு மசோதா.. "சர்வாதிகாரங்கள் இப்படித்தான் தொடங்குகின்றன".. முதல்வர் ஸ்டாலின் கண்டனம்!
மேலும் படிக்க: டெல்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா மீது தாக்குதல்: நடந்தது என்ன?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ