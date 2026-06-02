/பாஜகவில் இருந்து விலகினார் அண்ணாமலை: அடுத்த மூவ் என்ன? ஜூன் 4 முக்கிய அப்டேட்

Annamalai Resigns: பல்வேறு ஊகங்களுக்கு மத்தியில், தமிழக பாஜகவின் முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை கட்சியிலிருந்து விலகி, தனது ராஜினாமா கடிதத்தை புது தில்லியில் உள்ள கட்சியின் தேசியத் தலைவர் நிதின் நபினிடம் சமர்ப்பித்ததாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் கே. அண்ணாமலை, டெல்லியில் பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நபின் மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகியோரை நேரில் சந்தித்துப் பேசியுள்ளார். இந்த சந்திப்பு அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விஜய் தலைமையிலான தவெக ஒரு வலிமையான சக்தியாக உருவெடுத்து, பாரம்பரிய திராவிட அரசியல் கோட்டைகளிலிருந்து அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், தமிழக அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள ஒரு முக்கிய மாற்றத்தின் பின்னணியிலேயே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
முன்னாள் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி (BJP) தலைவர் கே. அண்ணாமலை, செவ்வாய்க்கிழமையன்று தேசியத் தலைநகரில் அக்கட்சியின் தேசியத் தலைவர் நிதின் நபின்-ஐ சந்தித்து, கட்சியிலிருந்து தனது ராஜினாமா கடிதத்தைச் சமர்ப்பித்ததாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. கட்சியிலிருந்து விலக விரும்புவதாகவும், ஆனால் சுமூகமான முறையில் விலகவே விரும்புவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் கூறுகின்றன. அவர் 5 பக்கங்கள் கொண்ட தனது ராஜினாமா கடிதத்தைச் சமர்ப்பித்தார்.
நிதின் நபின் உடனான சந்திப்பைத் தொடர்ந்து, புது தில்லியில் உள்ள மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவின் இல்லத்திற்குச் சென்ற அண்ணாமலை, அவரிடமும் தனது ராஜினாமா முடிவைத் தெரிவித்தார். அண்ணாமலையின் அரசியல் எதிர்காலம் குறித்த ஊகங்களும், அவர் ஒரு புதிய அரசியல் கட்சியைத் தொடங்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறும் செய்திகளும் சமூக ஊடகங்களில் வலுத்து வரும் நிலையில், அவர் அக்கட்சியின் தேசியப் பொதுச்செயலாளர் பி.எல். சந்தோஷையும் சந்தித்துப் பேசினார்.
நிதின் நபினுக்கு அண்ணாமலை எழுதிய 5 பக்கக் கடிதத்தில் அவர் பல விஷயங்களை பற்றி உடைத்துப் பேசியுள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. சட்டமன்றத் தேர்தல் கூட்டணி மற்றும் தொகுதிப் பங்கீட்டில் ஏற்பட்ட அதிருப்தி குறித்தும், அதில், தொண்டர்களின் உழைப்பு புறக்கணிக்கப்பட்டது குறித்தும், தேர்தலில் தனக்குச் சாதகமான தொகுதிகள் வேண்டுமென்றே மறுக்கப்பட்டது குறித்தும் அவர் விரிவாகக் குறிப்பிட்டிருப்பதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்நிலையில், அண்ணாமலை பாஜகவிலிருந்து விலகி தேசியப் பார்வையைக் கொண்ட ஒரு புதிய பிராந்தியக் கட்சியைத் தொடங்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகின்றன. நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (தவெக) அரசியல் எழுச்சி இளைஞர்களிடம் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தைக் கவனித்துள்ள அவர், தானும் அதே இளைய தலைமுறையினரைக் குறிவைத்துத் தனிக்களம் காண ஆலோசித்து வருகிறார்.
கோயம்புத்தூரில் அவரது ஆதரவாளர்கள் "எங்கள் தலைவரே வருக, வழிநடத்துக!" என ஒட்டியுள்ள 'அண்ணாமலை 2.0' போஸ்டர்கள் இந்த யூகங்களை உறுதிப்படுத்துகின்றன. எனினும், அவர் கட்சியை விட்டு அதிகாரப்பூர்வமாக விலகுவாரா அல்லது பாஜக மேலிடம் அவரைச் சமாதானப்படுத்துமா என்பது இன்னும் சில நாட்களில் தெரியவரும்.
கட்சியிலிருந்து விலகி, புதிய அரசியல் கட்சியைத் தொடங்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாக சமூக ஊடகங்களில் பரவி வரும் பல்வேறு வதந்திகள் குறித்து திங்களன்று அவரிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டபோது, "தயவுசெய்து காத்திருங்கள். இன்னும் இரண்டு நாட்களில் நாம் அமர்ந்து பேசுவோம்," என்று அவர் பதிலளித்தார். இதற்கிடையில், ஜூன் 4-ஆம் தேதி வரவிருக்கும் அண்ணாமலையின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, சென்னை, கோயம்புத்தூர் என தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில், "எங்கள் தலைவர், வாருங்கள் எங்களை வழிநடத்துங்கள்" போன்ற வாசகங்கள் அடங்கிய பல சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன.
நடப்பு கல்வியாண்டு முதல் 9-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மும்மொழி கொள்கையை அமல்படுத்துவது குறித்த சிபிஎஸ்இ-யின் (CBSE) சமீபத்திய அறிவிப்பிற்கு அண்ணாமலை தெரிவித்த எதிர்ப்பும், அந்த அறிவிப்பைத் திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று அவர் விடுத்த கோரிக்கையும் பலரை வியந்து நோக்க வைத்தன. அவர் தனது சொந்தக் கட்சியைத் தொடங்குவதற்குத் தயாராகி வருவதால் மத்திய அரசை எதிர்ப்பதாக இருந்த ஊகங்களுக்கு இவை வலு சேர்த்தன. முன்னதாக, 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, மாநிலத் தலைவராக, கட்சித் தலைமை அண்ணாமலைக்குப் பதிலாக நயினார் நாகேந்திரனை நியமித்து, அதிமுகவுடனான தேர்தல் கூட்டணியை மீண்டும் புதுப்பித்த பிறகு, அண்ணாமலை பொதுவெளியில் அதிகம் தென்படாமல் அமைதி காத்து வந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழகத்தில் சமீபத்தில்தான் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டு புதிய அரசு பொறுப்பேற்றுள்ளது. ஆனால், தமிழக அரசியல் களம் அமைதியடைவதாக இல்லை. பல்வேறு புதிய செய்திகளுடன் களம் மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளது. தற்போதைக்கு நாளை, ஜூன் 4 ஒரு முக்கிய அறிவிப்புக்காக தமிழக மக்கள் காத்திருக்கிறார்கள்.