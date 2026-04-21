”வாயை திறந்தாலே பொய்.. முழு நேர வேலையே இதுதான்" ஆதவ் அர்ஜுனாவை கலாய்த்து தள்ளிய அண்ணாமலை!

Annamalai On Aadhav Arjuna: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரே நாட்களே உள்ளன. இன்று (ஏப்ரல் 21) மாலை 6 மணியுடன் பரப்புரை ஓய்கிறது. இதனால், அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் இறுதி கட்ட வாக்கு சேகரிப்பில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், முன்னாள் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை வில்லிவாக்கத்தில் பிரச்சாரம் செய்தார். அப்போது, தவெக சார்பில் வில்லிவாக்கத்தில் போட்டியிடும் ஆதவ் அர்ஜுனாவை கடுமையாக விமர்சித்தார்.
காலை முதல் இரவு வரை பொய் தான்
வில்லிவாக்கத்தில் போட்டியிடும் அதிமு வேட்பாளர் எஸ்.ஆர்.விஜயகுமாரை ஆதரித்து அண்ணாமலை பரப்புரை மேற்கொண்டார். அப்போது, அவர் பேசுகையில், "வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் கார்த்திக் கோமாகன் நிற்கிறார். கடந்த முறை வில்லிவாக்கம் தொகுதியின் எம்எல்ஏவாக அன்பழகனின் பேரன் வெற்றியழகன் இருந்தார். தேர்தலுக்கு பிறகு இவரை பார்க்க முடியவில்லை.
2026 தேர்தலில் வெற்றியழகனுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காமல், அண்ணாநகரைச் சேர்ந்த கார்த்திக் மோகனை இங்கு நிறுத்தி இருக்கிறார்கள். அவர் எதுவுமே இந்த தொகுதிக்க செய்ய மாட்டார். அதனால், உங்கள் வாக்கை இரட்டை இலைக்கு செலுத்துங்கள். அதேபோல,
வில்லிவாக்கத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் ஆதவ் அர்ஜுனா நிற்கிறார். காலையில் இருந்து இரவு வரை பொய்யை பேசுவது மட்டுமே முழு நேர வேலையாக தவெக வேட்பாளர் வைத்துள்ளார். அவரை நீங்கள் நிராகரிக்க வேண்டும். மக்களுக்கு பணி செய்யக்கூடியவர் தான் நமக்கு வேண்டும்" என்றார்.
அட்டாக் மோடில் அண்ணாமலை
முன்னதாக, கோவை வடக்கு, சட்டமன்றத் தொகுதி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பா.ஜ.க வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசனின் இறுதிக் கட்ட வாக்கு சேகரிப்பு நடைபெற்றது. சிவசக்தி காலனி பகுதியில் இருசக்கர வாகன பேரணியுடன் வாக்கு சேகரிப்பு துவங்கியது. இப்பேரணியை பா.ஜ.க முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை துவக்கி வைத்து இருசக்கர வாகனத்தை இயக்கினார். வானதி சீனிவாசன் அவருடன் அமர்ந்து வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.
இதன்பிறகு அண்ணாமலை செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், தேர்தல் கணிப்புகள் எல்லாம் நமக்கு சாதகமாக வர ஆரம்பித்து விட்டது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் தேர்தல் கணிப்பு wave-வை இன்னும் சரியாக கணிக்கவில்லை என்பது என்னுடைய கருத்து. மத்திய அரசின் நிதியை பயன்படுத்தக் கூடிய அரசு வேண்டும் என்று மக்கள் நினைக்கிறார்கள் என்றும் தி.மு.க அராஜக அரசியலை வன்முறை அரசியலை கட்டவிழ்த்து விட்டு உள்ளனர். மக்கள் எப்பொழுதும் வாக்கு பெட்டியில் தான் பேசுவார்கள் அதனை ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி பேச போகிறார்கள் என்றார்.
செந்தில் பாலாஜி எப்பொழுது தான் அவரது தவறை ஏற்றுக் கொண்டு உள்ளார் ? நாளை மறுநாள் வரை காந்தியவாதி மாதிரி செந்தில் பாலாஜி பேசுவார் அவ்வாறு தான் இருப்பார் 23 ஆம் தேதி மக்கள் அவருடைய முகத்திரையை கிழிப்பார்கள். தேர்தல் ஆணையம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்க வேண்டும், தேர்தல் ஆணையம் இன்னும் அதிக ஆட்களை கொண்டு அவர்களது பணியை செய்ய வேண்டும் என வாக்காளர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் மாவட்ட நிர்வாகம் உள்ளிட்டோர் தேவையில்லாதவர்களை மாவட்டத்தில் இருந்து வெளியேற்ற வேண்டும் என கூறினார்.
வில்லிவாக்கம் தொகுதி கள நிலவரம்
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் திமுகவின் கார்த்திக் மோகன், அதிமுகவின் விஜயகுமார், நாதகவின் ரோஷினி, தவெக ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். வில்லிவாக்கம் தொகுதியை பொறுத்தவரை, திமுகவின் வெற்றியழகன் 76,127 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அதிமுகவின் ஜே.சி.டி பிரபாகர் 38,890 வாக்குகள் பெற்று தோல்வி அடைந்தார். நாதக சார்பில் போட்டியிட்ட 10,914 வாக்குகள் பெற்றார்.
மநீம சார்பில் போட்டியிட்ட ஸ்ரீஹரன் 13,364 வாக்குகள் பெற்றார். வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் திமுக, அதிமுக என இரண்டு கட்சிகளும் மாறிமாறி வெற்றி பெற்றுள்ளது. 1977ல் இருந்து நடந்த 11 தேர்தல்களில் திமுக 5 முறையும், அதிமுக 2 முறையும், சிபிஐ (எம்) 2 முறையும், காங்கிரஸ் 1, தமாகா ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. எனவே, இந்த முறை இந்த தொகுதிகளில் கடும் போட்டி நிலவக் கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
திமுகவின் கார்த்திக் மோகனுக்கு மக்கள் மத்தியில் அதிக செல்வாக்கு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், இந்த தொகுதியில் அதிமுக, தவெகவும் தீவிரமாக களப்பணியாற்றி இருக்கின்றனர். அதிமுகவின் வாக்குகள் இந்த முறை இத்தொகுதியில் தவெகவுக்கு செல்லலாம் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர். இதனால், வில்லிவாக்கம் தொகுதிகளில் கடும் போட்டி இருக்கக் கூடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
