/’இது நம்ம இயக்கம்' அண்ணாமலை தொடங்கிய புதிய கட்சியில் இணையலாம்.. லிங்க் வெளியீடு

Annamalai New Party Announcement: தமிழகத்தின் அரசியல் களம் மொத்தமாக மாறி இருக்கிறது. பாஜகவில் இருந்து விலகிய அண்ணாமலை, புதிய கட்சி தொடங்குவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். சமூக வலைதளங்களில் லைவ்வில் பேசிய அண்ணாமலை, புதிய கட்சி தொடங்குவதாக அறிவித்துள்ளார். மேலும், அடுத்து வரும் பொதுத்தேர்தலில் போட்டியிடுவதாகவும் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார். மேலும், பேசிய அவர், "முதலில் இயக்கமாக அனைவரையும் உள்ளே கொண்டு வந்து, பிறகு அரசியல் சொல்லிக் கொடுத்து கட்சியாக மாற்றுவேன்.
நான் தொடங்க உள்ள தனி இயக்கம் தமிழகத்தில் அடுத்து நடக்கும் பொதுத் தேர்தலில் கட்சியாக போட்டியிடும். சிறந்த மூளைகளை அரசியலுக்கு கொண்டு வருவேன். அதற்கு சிறிது காலம் அவகாசம் தேவை. சமரசமில்லாத கொள்கை கொண்ட இயக்கமாக வழிநடத்துவதே என் இலக்கு" என்றார். மேலும், தனது இயக்கத்தில் யார் வேண்டுமானாலும் இணையலாம் என அண்ணாமலை அறிவித்துள்ளார். அதற்கான இணையதள லிங்கையும் அண்ணாமலை வெளியிட்டுள்ளார்.
அண்ணாமலை கட்சியில் இணைவதற்கான லிங்க் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. wetheleader.org என்ற தளத்தில் மூலம் தொண்டர்கள் இணையலாம் என அண்ணாமலை அறிவித்துள்ளார். இது நம்ம இயக்கம் என்ற பெயரில் புதிய இணையதளத்தை அண்ணாமலை தொடங்கியுள்ளார். கட்சி இணையதளம் ஆரம்பித்த அரை மணி நேரத்தில் 50,000க்கு மேற்பட்டோர் அண்ணாமலையின் கட்சியில் இணைந்துள்ளனர். தற்போதைய நிலவரப்படி, 2 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் அண்ணாமலையின் இயக்கத்தில் உறுப்பினராக சேர்ந்துள்ளனர்.
தொடர்ந்து, கட்சி ஆரம்பித்த தொடக்கத்திலேயே கட்சியில் பதவி பெறுவதற்கு சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளார். அதன்படி, ஒரே நபர் மீண்டும் மீண்டும் பதவிக்கு வரக்கூடாது. எம்எல்ஏ, எம்பி பதவி ஒருவருக்கு எத்தனை முறை என தீர்மானிக்க வேண்டும் என்று கூறினார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், அப்துல்கலாம் பெயரில் கோவையில் அரசியல் மரபு நிறுவனம் உருவாக்க உள்ளோம், ஆளும் கட்சி, எதிர்கட்சி இருந்தாலும் நாம் யாருக்கும் போட்டியில்லை. நம் கட்சியில் நிரந்தர தலைவர், நிரந்தர எம்பி, எம்எல்ஏ இல்லை, காலத்திற்கு ஏற்ப கொள்கைகளில் மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். என்னோடு வருபவர்கள் பொறுமை, நிதானத்தோடு வர வேண்டும் என்று கூறினார்.
ரஜினிகாந்த் குறித்து பேசிய அண்ணாமலை, ”நான் பாஜகவில் இணைய இருந்த நாளில் தான் ஆரம்பிக்க இருந்த கட்சியில் சேர என்னை ரஜினி அழைத்தார்.பி.எல்.சந்தோஷிடம் வாக்குறுதி அளித்ததால் ரஜினி அழைப்பை ஏற்கவில்லை. சென்னை திரும்பியதும் ரஜினியை சந்தித்து மன்னிப்பு கோரினேன்" என்றார். மேலும் பேசிய அவர், "ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வராமல் இருப்பது நல்லது.
கோவிட் காலத்தில் அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தது. எனவே, முதலில் அவர் (ரஜினிகாந்த்) ஆரோக்கியத்துடன் இருக்க வேண்டும். இயக்கத்தில் சேர முடியாததால் அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டேன். அவரும் பெருந்தன்மையாக எனது மன்னிப்பை ஏற்றுக் கொண்டார். இன்றைக்கும் ரஜினி மீது மதிப்பு, மரியாதை எனக்கு இருக்கிறது” என்றார் அண்ணாமலை.