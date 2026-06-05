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’இது நம்ம இயக்கம்' அண்ணாமலை தொடங்கிய புதிய கட்சியில் இணையலாம்.. லிங்க் வெளியீடு

Annamalai New Party: புதிய கட்சி தொடங்கப்போவதாக தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார். மேலும், வரும் தேர்தலில் போட்டியிடுவதாகவும் அண்ணாமலை அறிவித்துள்ளார். இந்த நிலையில், அண்ணாமலையின் கட்சியில் இணைவதற்கான லிங்கையும் வெயியிடப்பட்டுள்ளது. 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 05, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 01:31 PM IST
’இது நம்ம இயக்கம்' அண்ணாமலை தொடங்கிய புதிய கட்சியில் இணையலாம்.. லிங்க் வெளியீடு
Image Credit: Annamalai New Party Announcement

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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