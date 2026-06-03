/திருப்பத்தை ஏற்படுத்துமா அண்ணாமலையின் புதிய 'தமிழ் தேசியம்' உத்தி? ஓர் அரசியல் பார்வை

சென்னை: தமிழ்நாடு பாஜகவின் முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் கே. அண்ணாமலையின் சமீபத்திய பேச்சுகளும் நகர்வுகளும் மாநில அரசியலில் புதிய விவாதங்களை கிளப்பியுள்ளன. அண்ணாமலை பாஜகவிலிருந்து விலகி புதிய அரசியல் பரிசோதனைக்கு தயாராகிறாரா? இந்த புதிய முயற்சி என்பது தேசிய அரசியலுக்கு முற்றுபுள்ளி வைத்து, 'தமிழ் தேசியம்' (Tamil Nationalism) அரசியலை மையமாகக் கொண்டிருக்குமா? தமிழகத்தில் இது என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்? போன்ற கேள்விகள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரவலாக எழுந்துள்ளன.
சமூக வலைத்தளங்களிலும் "தமிழர்", "திராவிட அரசியல்", "மாநில உரிமை" மற்றும் "தமிழ் அடையாளம்" போன்ற தலைப்புகள் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளன. இந்த விவகாரத்தின் பின்னணி என்ன என்பதை முழுமையாக அலசுவோம்.
கரூர் மாவட்டம் தொட்டம்பட்டி கிராமத்தில் ஒரு சாதாரண விவசாயக் குடும்பத்தில் பிறந்தவர். இவர் கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்.
2011-ஆம் ஆண்டு சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று, கர்நாடக கேடரில் ஐபிஎஸ் அதிகாரியாகப் பணியில் சேர்ந்தார். உடுப்பி, சிக்மகளூர் மாவட்டங்களில் எஸ்பி (SP) ஆகவும், பெங்களூருவில் துணை போலீஸ் கமிஷனராகவும் (DCP) பணியாற்றினார்.
கடுமையான மற்றும் நேர்மையான நடவடிக்கைகளால் கர்நாடகாவில் "சிங்கம்" (Singham) என்று மக்களால் அன்போடு அழைக்கப்பட்டார்.
அண்ணாமலை 2019-ஆம் ஆண்டு தனது ஒன்பது ஆண்டுகால ஐபிஎஸ் பதவியைத் தானாக முன்வந்து ராஜினாமா செய்தார். இதற்கான முக்கிய காரணங்களாக அவர் குறிப்பிட்டவை:
போலீஸ் பணியில் சட்ட ஒழுங்கை மட்டுமே பாதுகாக்க முடியும், ஆனால் சமூகத்தில் பெரிய மாற்றங்களை உருவாக்கவும், கொள்கை அளவில் மக்களுக்கு நன்மை செய்யவும் அரசியல் அதிகாரமே சிறந்தது என நம்பினார்.
அவரது பணிக்காலத்தில் சக ஐபிஎஸ் அதிகாரி மதுகர் ஷெட்டியின் திடீர் மரணம், அண்ணாமலையைத் தனது சொந்த வாழ்க்கை மற்றும் லட்சியங்கள் குறித்து மறுபரிசீலனை செய்ய வைத்தது. மேலும், தனது கிராமத்து விவசாய வேர்களுக்குத் திரும்பிச் சேவை செய்ய விரும்பினார்.
2020 ஆகஸ்டில் அவர் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணைந்தார். அதற்கான முக்கிய காரணங்கள்:
தேசியவாதக் கொள்கை: பிரதமரின் தொலைநோக்குப் பார்வை மற்றும் பாஜகவின் தேசியவாதக் கொள்கைகள் மீது அவருக்கு இருந்த ஈர்ப்பு.
குடும்ப அரசியல் எதிர்ப்பு: தமிழகத்தின் இரு பெரும் திராவிடக் கட்சிகளிலும் நிலவும் குடும்ப அரசியலுக்கு மாற்றாக, சாதாரண பின்னணி கொண்டவர்களும் வளரக்கூடிய ஒரு தளமாக பாஜகவை அவர் கருதினார்.
மாற்று அரசியல்: தமிழகத்தில் ஆன்மீக அரசியல் மற்றும் ஊழலற்ற மாற்று அரசியலை உருவாக்க பாஜகவே சரியான தளம் என்று அவர் நம்பினார்.
அண்ணாமலை சமீபகாலமாக பாஜகவின் உட்கட்சி மற்றும் நடப்பு அரசியல் செயல்பாடுகளில் இருந்து சற்று தள்ளியிருக்கிறார். இது அவர் ஒரு புதிய அரசியல் மாற்றுப் பாதையைத் தேர்ந்தெடுக்கத் திட்டமிடுகிறாரோ என்ற எண்ணத்தை அரசியல் விமர்சகர்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேலும் கோவை மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அவருடைய ஆதரவாளர்கள் மூலம் ஒட்டப்படும் போஸ்டர்கள், புதிய உறுப்பினர் சேர்க்கை போன்ற மறைமுக நடவடிக்கைகள் இந்த யூகங்களுக்கு மேலும் வலு சேர்த்துள்ளன.
தமிழ் தேசியம் என்பது தமிழ் மொழி, பண்பாடு, வரலாறு மற்றும் தமிழ்நாட்டின் பிராந்திய உரிமைகளை மையமாகக் கொண்ட ஒரு அரசியல்-கலாச்சார கோட்பாடாகும்.
இதன் முக்கிய கோரிக்கைகளாகப் பின்வருபவை பார்க்கப்படுகின்றன:
இருப்பினும் தமிழ் தேசிய அரசியலில் பல பிரிவுகள் உள்ளன. அனைத்து அமைப்புகளும் தனிநாடு கோரிக்கையை முன்வைப்பதில்லை; பெரும்பாலானவை இந்திய ஒன்றியத்திற்குள் மாநில உரிமைகளைப் பெறுவதையே நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.
இல்லை, இதுவரை இது தொடர்பாக எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வரவில்லை. அண்ணாமலை தரப்பிலிருந்தோ அல்லது பாஜக தேசிய தலைமையிடமிருந்தோ அவர் கட்சியை விட்டு விலகுவது போன்ற அறிக்கைகள் எதுவும் வெளியாகவில்லை. தற்போதைக்கு இவை அனைத்தும் அரசியல் வட்டாரத்தில் நிலவும் யூகங்கள் மட்டுமே.
அண்ணாமலையின் வருகைக்குப் பிறகு தமிழ்நாட்டில் பாஜகவின் வாக்கு வங்கி மற்றும் ஊடக வெளிச்சம் அதிகரித்த போதிலும், தேர்தல் வெற்றிகளாக அவை முழுமையாக மாறவில்லை.
2021 சட்டமன்றத் தேர்தல்: அதிமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட பாஜக 4 இடங்களில் வென்றது. வாக்கு சதவீதம் உயர்ந்தாலும், தனித்து ஆட்சியைப் பிடிக்கும் அளவிற்கு அது வலுவடையவில்லை.
2024 மக்களவைத் தேர்தல்: கூட்டணி பலமின்றி களம் கண்ட பாஜகவிற்கு எதிர்பார்த்த இடங்கள் கிடைக்கவில்லை. பல தொகுதிகளில் வாக்குகள் பிரிந்ததே தவிர, வெற்றி இலக்கை எட்ட முடியவில்லை.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல்: மீண்டும் அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்தது. அதிமுக கூட்டணியை அண்ணாமலை விரும்பாததால், அவர் சற்றே தள்ளியே இருந்தார். கடந்த தேர்தல்களில் காட்டிய ஆர்வம், இதில் தென்படவில்லை. மேலும் தேர்தலிலும் போட்டியிடவில்லை. இறுதியாக பாஜக எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெற முடியவில்லை. படுதோல்வியை சந்தித்தது.
இந்தத் தேர்தல் படிப்பினைகளே தற்போதைய புதிய அரசியல் உத்திகளுக்கான அடித்தளமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
பாஜகவில் சேர்ந்த சில மாதங்களிலேயே அவர் தமிழக பாஜக தலைவராக (2021–2025) நியமிக்கப்பட்டார். அவர் பொறுப்பேற்ற பிறகு தமிழக அரசியலில் பாஜகவின் முக்கியத்துவம் மற்றும் வாக்கு வங்கி பெரிய அளவில் மாறியது.
|
தேர்தல்
|
அண்ணாமலைக்கு முன் / பின்
|
கூட்டணி நிலை
|
பாஜக பெற்ற வாக்கு சதவீதம் (%)
|2019 மக்களவைத் தேர்தல்
|அண்ணாமலைக்கு முன்
|அதிமுக கூட்டணி
|3.6%
|
2024 மக்களவைத் தேர்தல்
|அண்ணாமலைக்கு பின்
|தனித்து (பாஜக தலைமை கூட்டணி)
|11.2% (சுமார் 3 மடங்கு உயர்வு)
2024 மக்களவைத் தேர்தலில் அண்ணாமலையின் 'என் மண், என் மக்கள்' பாதயாத்திரை மற்றும் ஆக்ரோஷமான பிரச்சாரத்தால் பாஜக தனித்து நின்று வரலாறு காணாத வகையில் 11%-க்கும் அதிகமான வாக்குகளைப் பெற்றது. எனினும், தொகுதி அளவில் அவர்களால் இடங்களை வெல்ல முடியவில்லை. பின்னர் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் கூட்டணி மாற்றங்களால் இந்த வாக்கு சதவீதம் மீண்டும் சரிவைச் சந்தித்தது.
அண்ணாமலை பாஜகவில் சேர்ந்தவுடன் வாக்கு வங்கி உயர்ந்ததற்கான முக்கிய காரணங்கள்:
அதுவரை தமிழகத்தில் "நோட்டாவுக்கு கீழே" என விமர்சிக்கப்பட்ட பாஜகவை, ஆளும்கட்சியான திமுகவுக்கு முதன்மை எதிர்க்கட்சி போன்ற பிம்பத்திற்குத் தனது அடுக்கடுக்கான ஊழல் புகார்கள் (உதாரணமாக: DMK Files) மூலம் கொண்டு வந்தார்.
உயர் கல்வி கற்ற முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி என்பதால், திராவிடக் கட்சிகள் மீது அதிருப்தியில் இருந்த படித்த இளைஞர்கள் மற்றும் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் பலரை பாஜக நோக்கி ஈர்த்தார்.
தமிழகம் முழுவதும் அவர் நடத்திய 'என் மண், என் மக்கள்' நடைப்பயணம் கட்சியின் அடிமட்டத் தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தி, கிராமப்புறங்களிலும் தாமரைச் சின்னத்தைக் கொண்டு சேர்க்க உதவியது.
தமிழ்நாட்டு அரசியலில் 'கொங்கு மண்டலம்' (மேற்கு தமிழகம்) என்பது எப்போதும் ஒரு கட்சியின் ஆட்சி அதிகாரத்தைத் தீர்மானிக்கும் மிக முக்கிய அரசியல் நுழைவாயிலாகப் பார்க்கப்படுகிறது. கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், கரூர், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி மற்றும் நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய இந்த பிராந்தியம், ஏன் தேர்தல் திருப்புமுனையாக அமைகிறது என்பதற்கான முக்கிய காரணங்கள் இதோ:
தமிழ்நாட்டில் பாரம்பரியமாக இருக்கும் திராவிட அரசியலுக்கும், இப்போது பேசப்படும் தமிழ் தேசியத்திற்கும் இடையே உள்ள முக்கிய வித்தியாசங்களை கீழே உள்ள அட்டவணையில் காணலாம்:
|
அரசியல் கோட்பாடு
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தமிழ் தேசியம் (Tamil Nationalism)
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திராவிட அரசியல் (Dravidian Politics)
|முதன்மைக் கொள்கை
|தமிழ் அடையாளம் மற்றும் மொழிக்கு மட்டுமே முன்னுரிமை
|சமூக நீதி, இடஒதுக்கீடு மற்றும் திராவிட இனம் சார்ந்த கோட்பாடு
|அரசியல் பார்வை
|மாநில எல்லைக்குட்பட்ட தமிழர் நலன் மட்டுமே பிரதானம்.
|அகில இந்திய அளவில் சமூக நீதி மற்றும் கூட்டாட்சித் தத்துவத்தை வலியுறுத்துவது.
|முக்கிய முழக்கம்
|தமிழ்நாடு தமிழருக்கே அல்லது தமிழன் தான் ஆள வேண்டும்
|எல்லோருக்கும் எல்லாம் (திராவிட மாடல்) மற்றும் மாநில சுயாட்சி
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கட்டமைப்பு
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தற்போதைக்கு பல சிறிய அமைப்புகளாகவும், தனிநபர் தலைமைகளாகவும் சிதறியுள்ளது.
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திமுக, அதிமுக போன்ற அரை நூற்றாண்டு கால பலமான வாக்கு வங்கிக் கட்சிகளின் அடித்தளம்
மதுரை மாநகர் முழுவதும் ஒட்டப்பட்டுள்ள ரஜினிகாந்த் மற்றும் அஜித் குமார் ரசிகர்களைக் குறிவைத்து, அண்ணாமலையின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ஒட்டப்பட்டுள்ள இந்த போஸ்டர்கள் அரசியல் களத்தில் மிகப்பெரிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
மேற்கு மண்டலமான கொங்கு பகுதி, குறிப்பாக கோயம்புத்தூர் அண்ணாமலையின் பலமான கோட்டையாகக் கருதப்படுகிறது. சமீபத்தில் அங்கு அண்ணாமலையின் படம் போட்டு, கட்சி அடையாளங்கள் இல்லாமல் வெளிவந்துள்ள போஸ்டர்கள் மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை படிவங்கள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. பாஜகவின் தாமரை சின்னம் இல்லாமல், வெறும் 'அண்ணாமலை' என்ற தனிநபரை முன்னிறுத்தி இந்த நகர்வுகள் நடப்பதால், அவர் ஒரு 'மாற்று மாநில அரசியலை' நோக்கி நகர்கிறாரா என்ற சந்தேகம் வலுத்துள்ளது.
அண்ணாமலையின் இந்த நகர்வுகள் 2026 தேர்தல்களத்தில் பெரிய மாற்றங்களை உண்டாக்கலாம். அதில் மூன்று முக்கிய சாத்தியக்கூறுகள் இதோ:
பாஜகவிலேயே நீடித்தல்: ஒருவேளை தேசிய தலைமை அண்ணாமலையின் கோரிக்கைகளை ஏற்று சமரசம் செய்தால், அவர் பாஜகவிலேயே தொடர்வார். இதனால் வடமாவட்டங்கள் மற்றும் கொங்கு மண்டலத்தில் பாஜகவின் வாக்கு வங்கி சிதறாமல் பாதுகாக்கப்படும்.
புதிய கட்சி தொடங்குதல்: அண்ணாமலை தனியாக ஒரு நற்பணி மன்றத்தையோ அல்லது கட்சியையோ தொடங்கினால், அது தமிழ்நாட்டில் உள்ள இளம் வாக்காளர்களை வெகுவாகக் கவரக்கூடும். இது பாஜகவின் தற்போதைய வாக்கு வங்கியைக் கடுமையாகப் பாதிக்கும்.
அரசியல் உத்தி (Pressure Politics): கட்சித் தலைமைக்குத் தன் செல்வாக்கை நிரூபிப்பதற்காக அண்ணாமலை மேற்கொள்ளும் தற்காலிக அழுத்த உத்தியாகவும் இது இருக்கலாம். இதன் மூலம் தமிழ்நாட்டில் தனக்கான முழு அதிகாரத்தைப் பெற அவர் முயலலாம்.
தமிழ்நாடு அரசியல் எப்போதுமே திராவிடப் பாரம்பரியத்தையும், தமிழ் உணர்வையும் அடித்தளமாகக் கொண்டது. தேசியக் கட்சியான பாஜகவின் முகமாக இருந்த அண்ணாமலை, இப்போது தமிழ் அடையாளத்தை நோக்கி நகர்வது போன்ற தோற்றம் ஒரு சுவாரசியமான திருப்பமாகும். அண்ணாமலையின் அடுத்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு மட்டுமே இந்த அரசியல் புதிருக்கு இறுதி விடையைத் தரும்.