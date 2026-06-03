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திருப்பத்தை ஏற்படுத்துமா அண்ணாமலையின் புதிய 'தமிழ் தேசியம்' உத்தி? ஓர் அரசியல் பார்வை

தமிழ்நாட்டில் அண்ணாமலை மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களின் சமீபத்திய செயல்பாடுகள், அவர் பாஜகவிலிருந்து விலகி புதிய பிராந்திய சக்தியாக உருவெடுக்கிறாரா என்ற விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பாரம்பரிய திராவிட அரசியலுக்கும் வளர்ந்து வரும் தமிழ் தேசியத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் மற்றும் இதனால் ஏற்படக்கூடிய சாத்தியமான அரசியல் திருப்பங்களை இக்கட்டுரை விவரிக்கிறது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 03, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 04:27 PM IST
திருப்பத்தை ஏற்படுத்துமா அண்ணாமலையின் புதிய 'தமிழ் தேசியம்' உத்தி? ஓர் அரசியல் பார்வை
Image Credit: Will Annamalai Launch a New Party? Three Scenarios Explain | Image: K Annamalai IPS/Facebook

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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