அண்ணாமலைக்கு டிக்கான மத்திய அமைச்சர் பதவி? உறுதி செய்த அதிமுக - என்ன மேட்டர்?

கோவை சிங்காநல்லூர் அதிமுக வேட்பாளர் கே ஆர் ஜெயராமை ஆதரித்து பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை இன்று (ஏப்ரல் 21) பரப்புரை மேற்கொண்டார்.
மத்திய அமைச்சர் அண்ணாமலை
அப்போது மக்கள் மத்தியில் பேசிய வேட்பாளர் கே ஆர் ஜெயராம், அண்ணாமலையை வருங்கால மத்திய அமைச்சர் என்று குறிப்பிட்டார். தமிழ்நாட்டில் போதை பொருட்கள் ஒழிய வேண்டும், கஞ்சா ஒழிய வேண்டும், பாலியல் தொல்லைகள் ஒழிய வேண்டும். டபுள் இன்ஜின் சர்க்காரை உருவாக்குவதற்காக ஆந்திரா முதல்வர் கூட தமிழகத்திற்கு வந்து திமுக ஒழிய வேண்டும் என்று கோஷமிட்டு சென்றார்.
மத்திய அரசுடன் இணைக்கமாக செல்ல வேண்டும்
மத்திய அரசுடன் ஆந்திர அரசு இணக்கமாக இருந்து பல்வேறு திட்டங்களை செய்து வருகிறது. நாமும் மத்திய அரசுடன் இணக்கமாக இருந்தால் அனைத்து திட்டங்களையும் கேட்டு பெற முடியும். ஒரு குடும்ப ஆட்சி ஒழிய வேண்டும் சாதாரண மனிதரும் ஜனாதிபதியாக வேண்டுமென்றால் அது பாஜகவால் தான் முடியும் என்றார்.
அண்ணாமலை பேச்சு
இதனைத் தொடர்ந்து முன்னாள் மாநில பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, ஐந்தாண்டு காலம் நமக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனையை ஒரு நிமிடம் நாம் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொண்டாலே போதும். இந்த ஐந்து ஆண்டு காலத்தில் மின் கட்டணத்தை உயர்த்தி இருக்கிறார்கள். திமுகவை பொருத்தவரை தைரியமாக சொன்னதை செய்யாமல் மீண்டும் வாக்கு சேகரிக்க வந்துள்ளார்கள்.
முதல் பிரச்சனையே ஸ்டாலின்தான்
தமிழகத்தில் முதல் பிரச்சனை முதல்வர் ஸ்டாலினால் தான். அடுத்த பிரச்சனை அவரது குடும்பத்தினால், மூன்றாவது பிரச்சனை அவருக்கு கீழ் உள்ள காவல்துறையால், முதல்வராக ஒருவரை தேர்ந்தெடுத்து அமர வைக்கும் போது அடிப்படை விஷயங்கள் சிலவற்றை மக்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். ஆனால் பல்வேறு விஷயங்களில் முதலமைச்சர் தவறி இருக்கிறார். கோவையில் மதுரை திருச்சி தூத்துக்குடி போன்ற பல்வேறு விமான நிலையங்களை கட்டி திறந்து வைத்து விட்டோம். ஆனால் கோவையை பொருத்தவரை தற்பொழுது வரை ஐந்து ஏக்கர் நிலத்தை கூட கொடுக்காமல் இருக்கிறார்கள். இதனால் கோவையின் வளர்ச்சி தடைபட்டு இருக்கிறது.
மாற்றம் வேண்டும்
இந்தியாவிலேயே பொருளாதாரத்தின் முதன்மையான மாவட்டம் கோவை என்று குறிப்பிட்ட அண்ணாமலை, தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பல்வேறு வேலை வாய்ப்புகளை இங்கே கொண்டு வர வேண்டும். எனவே அடுத்த ஐந்தாண்டு காலம் நமக்கான ஒரு வாய்ப்பு, அடுத்த ஐந்தாண்டு காலத்தை முழுமையாக பயன்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு உள்ளது. மாற்றத்தை காண வேண்டும் என்று ஒரு வாக்களித்தோம் என்றால் அடுத்து வரக்கூடியவருக்கு ஒரு செயல் திறமை தொலைநோக்கு பார்வை செயல்படுத்துவதற்கு ஆட்கள் இருக்க வேண்டும். அதிமுகவில் செயல் திறமை தொலைநோக்கு பார்வை செயல்படுத்துவதற்கான ஆட்கள் அனைவரும் இருக்கிறார்கள்.
தமிழகத்தில் திட்டங்களை தருவதற்கு மோடி இருக்கிறார். செயல்படுத்துவதற்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி இருக்கிறார். சிங்காநல்லூரில் சரித்திர வெற்றியை பதிவு செய்ய வேண்டும். சிங்காநல்லூரில் அதிமுக வேட்பாளர் கே.ஆர். ஜெயராம் மட்டும்தான் இருக்கிறார். எதிர் வேட்பாளர்கள் யாரும் இல்லை என்று எதிர்க்கட்சி வேட்பாளர்களை விமர்சித்தார். 20-20 கிரிக்கெட் போட்டியில் கூட 18 ஓவர்கள் ஆடினாலும் கடைசி இரண்டு ஓவர்கள் தான் முக்கியம். அதுதான் வெற்றியையும் தீர்மானிக்கும். எனவே தேர்தலுக்கு இரண்டு நாட்கள் தான் உள்ளது. அனைவரும் சேர்ந்து பணியாற்றி வெற்றி பெற வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார்.
மத்திய அமைச்சர் ஆகிறாரா அண்ணாமலை
பாஜக மாநில முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை, 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அவர் போட்டியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அவர் போட்டியிடவில்லை. அண்ணாமலை கவுண்டம்பாளையம் மற்றும் சிங்காநல்லூர் ஆகிய தொகுதிகளை கேட்டதாகவும் ஆனால் அதிமுக அத்தொகுதிகளை ஒதுக்கவில்லை என்று கூறப்பட்டது. அதேசமயம் பாஜக மேலிடத்தில் இருந்து அண்ணாமலையிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அவரை சமாதானம் செய்ததாகவும் கூறப்பட்டது. இந்த சூழலில், கடந்த சில நாட்களாக அண்ணாமலைக்கு மத்திய அமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்போவதாக கூறப்பட்டு வருகிறது.
அதாவது எல். முருகன் தற்போது மத்திய இணை அமைச்சராக இருந்து வருகிறார். அவர் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில், அவிநாசி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். இதில் எல். முருகன் வெற்றி பெறும் நிலையில், அவர் மத்திய அமைச்சர் பதிவை ராஜனாமா செய்வார். இந்த நிலையில்தான், அந்த பதவியை அண்ணாமலைக்கு கொடுக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், அதிமுக வேட்பாளர் வேட்பாளர் கே ஆர் ஜெயராம், அண்ணாமலையை வருங்கால மத்திய அமைச்சர் என கூறி இருப்பது கவனத்தை பெற்றுள்ளது.
அதிகம் கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1) அண்ணாமலைக்கு மத்திய அமைச்சர் பதவி கிடைக்குமா?
இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ தகவல் ஏதும் இல்லை. இருப்பினும் அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்பட்டு வருகிறது.
2) அண்ணாமலை ஏன் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை?
அண்ணாமலை சில தொகுதிகளை கேட்டதாகவும் ஆனால் அதிமுக அதனை ஒதுக்கவில்லை என்ற காரணத்தினால் அவர் போட்டியிடவில்லை என கூறப்படுகிறது.
3) அதிமுக வேட்பாளர் கே.ஆர். ஜெயராம் என்ன கூறினார்?
சிங்காநல்லூர் பிரச்சாரத்தின்போது, அண்ணாமலையை அவர் வருங்கால மத்திய அமைச்சர் என குறிப்பிட்டார். இவரது பேச்சு பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
