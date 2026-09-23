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ஜெம் வீரமணி போக்சோ வழக்கு.. அண்ணாமலை சொன்ன கருத்து - என்ன மேட்டர்?

Gem Granite Veeramani Case: ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணி போக்சோ வழக்கில் ஒரு சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு (SIT) அமைக்கப்பட வேண்டும் என முன்னாள் பாஜக தலைவரும், we the leaders இயக்கத்தின் தலைவருமான அண்ணாமலை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 23, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 01:03 PM IST
ஜெம் வீரமணி போக்சோ வழக்கு.. அண்ணாமலை சொன்ன கருத்து - என்ன மேட்டர்?
Image Credit: Gem Granite Veeramani Case

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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ஜெம் வீரமணி போக்சோ வழக்கு.. அண்ணாமலை சொன்ன கருத்து - என்ன மேட்டர்?
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