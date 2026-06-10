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அண்ணாமலையை முதல்வராக்க.. பாஜகவில் இருந்து விலகிய முக்கிய தலை.. யார் தெரியுமா?

BJP Amar Prasad Reddy Joins Annamalai New Party: பாஜகவில் இருந்து விலகிய அண்ணாமலை, ’இது நம்ம இயக்கம்'  (We The Leader) என்பதை தொடங்கினார். இந்த இயக்கத்தில் அமர் பிரசாத் ரெட்டி இணைய உள்ளார். பாஜகவில்  இருந்து அமர் பிரசாத் ரெட்டி விலகினார். இதுகுறித்து வீடியோ ஒன்றையும் வெளியிட்டுள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 10, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:21 PM IST
அண்ணாமலையை முதல்வராக்க.. பாஜகவில் இருந்து விலகிய முக்கிய தலை.. யார் தெரியுமா?
Image Credit: Amar Prasad Reddy Joins Annamalai New Party

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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