/அண்ணாமலையை முதல்வராக்க.. பாஜகவில் இருந்து விலகிய முக்கிய தலை.. யார் தெரியுமா?

Amar Prasad Reddy Joins Annamalai New Party: தமிழகத்தில் 2026ஆம் ஆண்டு அரசியலில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருகிறது. தமிழகத்தை 60 ஆண்டு காலம் ஆட்சி செய்து வந்த திராவிட கட்சிகளை வீழ்த்தி, தவெக ஆட்சி அமைத்துள்ளது. திமுக கூட்டணி உடைந்து, தவெகவில் காங்கிரஸ், விசிக இணைந்துள்ளது. இதற்கிடையில், தமிழக பாஜகவின் முக்கிய முகமாக இருந்த அண்ணாமலை, பாஜகவில் இருந்து விலகினார். 2020ஆம் ஆண்டு பாஜகவில் இணைந்த அண்ணாமலை, 2021ஆம் ஆண்டு மாநில தலைவர் பதவி அவருக்கு வழங்கப்பட்டது.
பாஜக மாநில தலைவராக அண்ணாமலை இருந்த போது, திமுக, அதிமுக என இரு கட்சிகளை சரமாரியாக விமர்சனம் செய்து வந்தார். அதன்பிறகு, 2026 அதிமுக உடனான கூட்டணிக்காக 2025ஆம் ஆண்டு அண்ணாமலை மாநில தலைவர் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்டு, நயினார் நாகேந்திரன் பாஜக மாநில தலைவராக பொறுப்பேற்றார். இதனை அடுத்து, அண்ணாமலைக்கு மத்தியில் பொறுப்பு வழங்கப்படும் என பாஜக மேலிடம் கூறி வந்தது. ஆனால், அவருக்கு எந்த பதவியும் கடைசி வரை வழங்கவில்லை.
மேலும், அவர் கேட்ட தொகுதிகளையும் பாஜக மேலிடம் கொடுக்கவில்லை. இதனால், அதிருப்தி இருந்த அண்ணாமலை, கடந்த வாரம் பாஜகவில் இருந்து விலகினார். பாஜவில் இருந்து விலகிய அவர், இது நம்ம இயக்கம் என்பதை தொடங்கினார். இந்த இயக்கத்தை தொடங்கிய அவர், வீடியோவும் வெளியிட்டார். பாஜகவில் விலகுவதற்கான காரணத்தை கூறினார். இது நம்ம இயக்கம் (We The Leaders) தொடங்கிய சில மணி நேரத்திலேயே லட்சக்கணக்கில் இணைந்தனர்.
தற்போது 15 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இந்த இயக்கத்தில் இணைந்துள்ளனர். இதற்கிடையில், பாஜகவில் இருந்து பலரும் விலகி, அண்ணாமலை இயக்கத்தில் இணைவார்கள் என கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், பாஜக நிர்வாகியான அமர் பிரசாத் ரெட்டி அண்ணாமலை இயக்கத்தில் இணைந்துள்ளார். இதுகுறித்து சமூக வலைதளத்தில் வீடியோவாக வெளியிட்டுள்ளார்.
அமர் பிரசாத் ரெட்டி வெளியிட்ட வீடியோவில், ”2013ஆம் ஆண்டு பாஜகவில் அடிப்படை உறுப்பினராக சேர்ந்தேன். பிரதமர் மோடிக்காக நான் பாஜகவில் சேர்ந்தேன். எனக்கு மிகவும் பிடித்து பாஜகவில் இணைந்தேன். பாஜகவில் இளைஞர்கள் என யாரும் இல்லை. நான் இணையும் போதே 200 பேருடன் இணைந்தேன். அன்று முதல் பாஜகவில் காரிய கர்த்தாவாக இருந்தேன்.
எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அனைத்து பணிகளையும் செய்தேன். அண்ணாமலை மாநில தலைவராக வந்த போது, எந்த கட்சியிலும் இல்லாத விளையாட்டு மேம்பாட்டு பிரிவை உருவாக்கி, இந்த பிரிவை எனக்கு வழங்கினார். இந்த பிரிவில் நான் சிறப்பாக பணியாற்றினேன். பாஜகவில் விளையாட்டு மேம்பாட்டு பணி தொடங்கிய பிறகு, திமுகவிலும் தொடங்கப்பட்டது. என் மண் என் மக்கள் யாத்திரையில் அண்ணாமலையின் ஆலோசனைப்படி சிறப்பாக செயல்படுத்தினோம். என் மண் என் மக்கள் யாத்திரை குக்கிராமம் வரை பாஜக சென்றடைகிறது.
Important Announcement— APR (@amarprasadreddy) June 10, 2026
I have resigned from the @BJP4India and will be joining Thalaivar @annamalai_k avargal in his journey ahead. pic.twitter.com/RvmMamPt5E
22 நாட்கள் சிறையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். பிரதமருக்காக ஜெயிலுக்கு சென்றிருக்கிறேன். அண்ணாமலை யாத்திரையின் போதும், பாஜக கொடி என கட்சிக்காக பல வழக்கு என் மீது பதியப்பட்டது. கட்சிக்காக நான் அவ்வளவு தூரம் உழைத்திருக்கிறேன். ஒரு கூட்டணிக்காக அண்ணாமலையை ஒரு மணி நேரத்தில் பாஜக மாற்றியது. இது ரொம்ப வேதனையாக இருக்கிறது. தமிழிசை, எல்.முருகனுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்த நீங்கள், தேர்தலில் 12 சதவீதம் வாக்கினை கொண்டு வந்த அண்ணாமலைக்கு பாஜக தலைமை எந்த அங்கீகாரமும் கொடுக்கவில்லை.
ஏன் அவருக்கு பதவி கொடுக்கவில்லை? அண்ணாமலைக்கு அந்த பதவி கொடுக்க பலருக்கும் பிடிக்கவில்லை. எனவே, திமுகவுக்கு பாஜகவுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. பாஜக நான்கு, ஐந்து பேரின் கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கிறது. எனவே, நான் அண்ணாமலையில் இயக்கத்தில் இணைகிறேன். வருங்காலத்தில் விஜய் அண்ணாமலை என்று தான் போட்டி இருக்கும். இவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் நடுவில் தான் போட்டி இருக்கும். அண்ணாமலை தொடங்கிய இயக்கம் இன்று பெரும் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. நான் எப்போது அண்ணாமலையின் இயக்கத்தில் இணைகிறேன் என்பது குறித்து விரைவில் அறிவிக்கிறேன். அண்ணாமலை முதலமைச்சராக வருவார்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.