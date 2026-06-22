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அண்ணாமலையின் அடுத்த மூவ்.. பக்கா பிளான்! We the Leader ஒருங்கிணைப்பாளர் சொன்ன மேட்டர்

அண்ணாமலையின் We The Leaders அமைப்பை அரசியல் கட்சியாக பதிவு செய்யும் வேலை நடந்து வருவதாக அந்த அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரபாகரன் தெரிவித்துள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 22, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:38 AM IST
அண்ணாமலையின் அடுத்த மூவ்.. பக்கா பிளான்! We the Leader ஒருங்கிணைப்பாளர் சொன்ன மேட்டர்
Image Credit: Image Source: X

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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