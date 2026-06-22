/அண்ணாமலையின் அடுத்த மூவ்.. பக்கா பிளான்! We the Leader ஒருங்கிணைப்பாளர் சொன்ன மேட்டர்

பாஜகவில் இருந்து விலகி வி தி லீடர்ஸ் என்ற அமைப்பை நடத்தி வருகிறார் அண்ணாமலை. அவர் அதனை கட்சியாக மாற்றி தேர்தலில் போட்டியிட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையில், பாஜகவில் இருந்து விலகிய உடன் அண்ணாமலையே ஒரு வீடியோ வெளியிட்டு எதிர்கால அரசியல் நகர்வுகள் குறித்து பல்வேறு விஷயங்களை வெளிப்படுத்தி இருந்தார். இந்த நிலையில், We The Leader அமைப்பின் அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் குறித்த அப்டேட்டை அந்த அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரபாகர் கொடுத்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக நெல்லையில் அவர் பேசியதாவது, வரும் ஜூலை 19 ஆம் தேதி போதை கலாச்சாரத்திற்கு எதிராக திருச்செந்தூரில் பொதுக்கூட்டம் நடத்த போகிறோம். அதில் அண்ணாமலை பங்கேற்கிறார் என்றார். தொடர்ந்து வி தி அமைப்பு குறித்து பேசிய அவர், எங்கள் அமைப்பு எந்த அரசியல் கட்சிக்கும் பினாமி அல்ல. தமிழர்களை முன்னிறுத்தி தமிழ் மொழிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் நோக்கத்துடன் செயல்பட்டு வருகிறது.
தற்போது அமைப்பை வலுப்படுத்தும் பணிகளில் கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். வி தி லீடர்ஸ் அமைப்பை அரசில் கட்சியாக விரைவில் பதிவு செய்வோம். அதற்கான வேலைகள் சென்றுக்கொண்டிருக்கிறது.
அதேபோல், வரும் காலங்களில் வரும் உள்ளாட்சி தேர்தல், லோக்சபா தேர்தல், சட்டமன்ற தேர்தல்களில் .போட்டியிட திட்டமிட்டு இருக்கிறோம். எதிர்காலத்தில் கூட்டணி அமைப்பது குறித்து முடிவு செய்யப்படும். தமிழக அரசியலில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் சக்தியாக எங்கள் அமைப்பு இருக்கும் என பிரபாகர் தெரிவித்தார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் கொண்டு வந்துள்ள சில திட்டங்களை வரவேற்கிறோம். குறிப்பாக இளைஞர்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து அவர்களை அமைச்சர்களாக்கி இருப்பது பாராட்டுக்குரியது. அதேசமயம் திராவிட கட்சிகளுக்கும் தவெகவிற்கும் எந்த வித்தியாசமும் இருப்பதாக தெரியவில்லை என்றார்.
பாஜகவின் முன்னாள் மாநில தலைவராக இருந்த அண்ணாமலை, திடீரென அக்கட்சியில் இருந்து விலகியது தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. தற்போது அவர் தொடங்கியுள்ள 'வி தி லீடர்ஸ்' (We The Leaders) அமைப்பு, குறுகிய காலத்திலேயே இளைஞர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்று வருகிறது. குறிப்பாக, திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக தங்களை முன்னிறுத்தி கொள்ள இந்த அமைப்பு முயன்று வருகிறது.
நெல்லை கூட்டத்தில் பிரபாகர் பேசிய இந்த அறிவிப்பு, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் புதிய விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. அண்ணாமலையின் இந்த அதிரடி அரசியல் நகர்வு, வரும் தேர்தல்களில் வாக்கு வங்கியை எவ்வாறு மாற்றியமைக்க போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. திருச்செந்தூர் பொதுக்கூட்டத்திற்கு பிறகு இந்த அமைப்பின் அடுத்தகட்ட தேர்தல் வியூகங்கள் மற்றும் கொள்கைகள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகும் என தெரிகிறது.