தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: அந்தியூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

அந்தியூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தமிழ்நாட்டின் ஈரோடு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு சட்டமன்றத் தொகுதி அந்தியூர். இது திருப்பூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது.
அந்தியூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
ஈரோடு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள அந்தியூர் சட்டமன்றத் தொகுதி (105) 2026 தமிழ்நாடு சட்டசபை தேர்தலில் முக்கியப் போட்டியைக் காணும் தொகுதியாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த தொகுதிக்கான தேர்தல் ஏப்ரல் 23, 2026ல் நடைபெற்றது.
அந்தியூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): சிவபாலன்
அஇஅதிமுக: ஹரிபாஸ்கர்தவெக
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ஆனந்தி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எம்.விஜய் வெங்கடேஷ்
அந்தியூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,13,854
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,05,920
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,07,918
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 16
அந்தியூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 88.42% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
அந்தியூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: ஏ. ஜி. வெங்கடாசலம் (தி.மு.க)
இரண்டாம் இடம்: கே. எஸ். சண்முகவேல் (அ.தி.மு.க)
வாக்கு வித்தியாசம்: 1,275 வாக்குகள்
அந்தியூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் அந்தியூர் தொகுதியில் 80.34% வாக்குகள் பதிவாகின.
