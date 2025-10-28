English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • இ-சேவை மையம் : நிலம் அளக்க வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

இ-சேவை மையம் : நிலம் அளக்க வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu land survey online : சொந்த நிலங்களை அளவீடு செய்ய மக்கள் இனி இ-சேவை மையங்கள் வழியாக விண்ணப்பிக்குமாறு விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். 

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 28, 2025, 08:04 PM IST
  • சொந்த நிலம் அளக்க வேண்டுமா?
  • தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அப்டேட்
  • இ-சேவை மையம் மூலம் விண்ணப்பிக்கவும்

Tamil Nadu land survey online : நில உரிமையாளர்கள் தங்களது சொந்த நிலங்களை அளவீடு செய்வதை எளிமையாக்க, தமிழ்நாடு அரசு புதிய இணையவழி விண்ணப்ப வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தச் சேவையை மக்கள் இ-சேவை மையங்கள் (பொது சேவை மையங்கள்) மூலமாகவும் பயன்படுத்தலாம் என்று விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

Add Zee News as a Preferred Source

புதிய ஆன்லைன் முறை எதற்காக?

தமிழ்நாடு அரசு மக்கள் சேவைகளை டிஜிட்டல்மயமாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, நில அளவீடு செய்ய மக்கள் முன்பு சம்பந்தப்பட்ட வட்ட அலுவலகங்களுக்கு (தாசில்தார் அலுவலகம்) நேரில் சென்று விண்ணப்பம் கொடுக்க வேண்டியிருந்தது. இந்த சிரமத்தைக் குறைக்கும் நோக்குடன், முதலமைச்சர் அவர்களால் கடந்த 20.11.2023 அன்று https://tamilnilam.tn.gov.in/citizen என்ற இணையதளம் மூலமாக விண்ணப்பிக்கும் வசதி தொடங்கப்பட்டது.

விரிவாக்கப்பட்ட புதிய சேவைகள் என்ன?

விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் விடுத்துள்ள அறிவிப்பின்படி, இந்தச் சேவை தற்போது மாநிலம் முழுவதும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மக்களுக்குக் கிடைக்கும் முக்கிய நன்மைகள்:

இ-சேவை மையங்கள் மூலம் விண்ணப்பம்: நில உரிமையாளர்கள் வட்ட அலுவலகங்களுக்கு நேரில் செல்லாமல், தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து பொது சேவை மையங்கள் (இ-சேவை மையங்கள்) மூலமாகவே நில அளவீட்டிற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

எந்த நேரத்திலும், எங்கிருந்தும்: Citizen Portal மூலமாக (https://tamilnilam.tn.gov.in/citizen) எந்த நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் ஆன்லைனில் விண்ணப்பம் செய்வதுடன், நில அளவைக்கான கட்டணத்தையும் இணைய வழியிலேயே செலுத்தலாம். கட்டணம் செலுத்த வங்கிகளுக்கு நேரில் செல்ல வேண்டியதில்லை.

நில அளவீடு எப்போது நடைபெறும்?

நில அளவீட்டிற்கான விண்ணப்ப நடைமுறைகள் முடிந்தபின், நில உரிமையாளருக்கு அளவீடு செய்யப்படும் தேதி குறித்துத் தெளிவாகத் தெரிவிக்கப்படும்:

விண்ணப்பம்: நில உரிமைதாரர்கள் இ-சேவை மையங்களை அணுகி, நில அளவைக்கான கட்டணத்தைச் செலுத்தி விண்ணப்பிக்கலாம்.

தேதி அறிவிப்பு: நில அளவை செய்யப்படும் தேதி, மனுதாரரின் செல்போனுக்கு குறுஞ்செய்தி (SMS) அல்லது அலைபேசி அழைப்பு மூலமாகத் தெரிவிக்கப்படும்.

அறிக்கைப் பதிவிறக்கம்: நில அளவீடு செய்யப்பட்டு முடிந்ததும், நில அளவர் மற்றும் மனுதாரரின் கையொப்பமிடப்பட்ட அறிக்கை மற்றும் வரைபடம் நிலஅளவரால் ஆன்லைனில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.

பதிவிறக்கம்: இந்த ஆவணங்களை மனுதாரர் https://eservices.tn.gov.in/ என்ற இணையவழிச் சேவை மூலமாகப் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

விருதுநகர் மாவட்ட மக்கள் மட்டுமல்லாது, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பொதுமக்கள் அனைவரும் அரசின் இந்த எளிமையான ஆன்லைன் மற்றும் இ-சேவை மைய வசதியைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு தமிழ்நாடு அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | நிலம் அளவீடு செய்ய ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் - தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு அரசின் இ-சேவை மையத்தை தொடங்குவது எப்படி? முழு விவரம்

