தமிழ்நாடு அரசு வேலை! ரூ.40,000 மாத சம்பளம் - தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்கவும்

Tamil Nadu Govt Jobs 2025: சென்னை மாவட்டத்தில் தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் சமூகப் பணியாளர் உடன் இணைந்த ஆற்றுப்படுத்துநர் பணியிடங்களை நிரப்ப விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது என்ற அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. சென்னை மாவட்டத்தில் செயல்படும் அரசினர் கூர்நோக்கு இல்லத்தில் அனுமதிக்கப்படும் சிறார்களுக்கு உளவியல் ரீதியான பிரச்சனைகளைக் கையாளுவதற்கு சமூகப் பணியாளர் உடன் இணைந்த ஆற்றுப்படுத்துநர் தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் வெளிமுகமை நிறுவனங்கள் மூலம் நியமனம் செய்ய தமிழ்நாடு ஒளிவுமறைவற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிச் சட்டம், 1998 (Tamil Nadu Transparancy in Tenders Act, 1998) இன்படி விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
சமூகப் பணியாளர் உடன் இணைந்த ஆற்றுப்படுத்துநர் (Social Worker cum Counselors) பணியிடத்திற்கு உளவியல் (Psychology) / சமூகப்பணி (Social Work) / சமூகவியல் (Sociology) / சமூக அறிவியல் (Social Science) ஆகிய ஏதேனும் ஒரு பாடப்பிரிவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் முதுகலை பட்டத்துடன் கணினியில் அறிவுத்திறமை பெற்றிருக்க வேண்டும். மேற்காணும் தகுதிகளுடன் சமுகப்பணியில் அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். 20.08.2025 அன்று 42 வயதிற்கு மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும். இப்பணியிடத்திற்கு மாதம் ரூ.20,000/- தொகுப்பபூதியமாக வழங்கப்படும்.
மேற்கண்ட சேவைகள் வழங்கிட தகுதியான வெளிமுகமை நிறுவனங்களிடமிருந்து உரிய சான்றுகளுடன் விண்ணப்பங்களை 08.09.2025 அன்று மாலை 05.30 மணிக்குள் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு, எண்.13, சாமி பிள்ளைத் தெரு, சூளை, சென்னை-600 112 என்ற முகவரிக்கு நேரிலோ அல்லது தபால் மூலம் அனுப்பி வைக்க தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது. மேலும் விவரங்களுக்கு மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகத்தை 63691 14871 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
திருச்சி
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட சுகாதார சங்கம் மூலம் துறையூர், ஸ்ரீரங்கம், துவரங்குறிச்சி மற்றும் மணச்சநல்லுரர் அரசு மருத்துவமனைகளில் புதிதாக தலா ஒரு Consultant (மருத்துவர்) பணியிடம் ரூ.40,000/-மாத ஊதியத்திலும், துறையூர், ஸ்ரீரங்கம், துவரங்குறிச்சி மற்றும் மணச்சநல்லூர் அரசு மருத்துவமனைகளில் புதிதாக தலா ஒரு Attender/Multipurpose Hospital Worker(MPHW) பணியிடம் ரூ.10,000/-மாத ஊதியத்திலும், லால்குடி அரசு மருத்துவமனையில் ஒரு Male Therapeutic Assistant பணியிடம் ரூ.15,000/-மாத ஊதியத்திலும், ஒரு Female Therapeutic Assistant பணியிடம் ரூ.15,000/- மாத ஊதியத்திலும், ஒரு Multipurpose Hospital Worker(MPHW) பணியிடம் ரூ.10,000/-மாத ஊதியத்திலும் நிரப்பப்பட உள்ளன.
நவல்பட்டு அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் ஒரு Male Therapeutic Assistant பணியிடம் ரூ.13,000/-மாத ஊதியத்திலும் நவல்பட்டு மற்றும் குழுமணி அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தலா ஒரு Female Therapeutic Assistant பணியிடம் ரூ.13,000/- மாத ஊதிய அடிப்படையில் முற்றிலும் தற்காலிக ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ளது. மேற்காணும் பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: மாவட்ட சித்த மருத்துவ அலுவலர், மாவட்ட சித்த மருத்துவ அலுவலகம், புத்தூர், அரசு மருத்தவமனை, மகாத்மா காந்தி நினைவு அரசு மருத்துவமனை வளாகம் மற்றும் மருத்துவக்கல்லுரரி வளாகம், திருச்சி-17.
திருப்பத்தூர்
மத்திய அரசு திறன் மேம்பாடுதுறை அமைச்சகம் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு திறன் மேம்பாட்டு தொழில் முனைவு அமைச்சகம், வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை இணைந்து மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம் திருப்பத்தூர் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் மாபெரும் பிரதான் மந்திரி தேசிய தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி சேர்க்கை மேளா(PMNAM) வருகிற 08.09.2025-அன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 04.00 மணி வரை திருப்பத்தூர் மாவட்டம், அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம் வாணியம்பாடியில் நடைபெறவுள்ளது.
மேற்படி முகாமில் திருப்பத்தூர் / வேலூர் / இராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு / தனியார் தொழில் நிறுவனங்கள் பங்கு பெற்று தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி வழங்க உள்ளனர். எனவே கீழ்கண்ட கல்வித் தகுதி உடையவர்கள் மேற்படி முகாமில் கலந்து கொண்டு பயன் பெறலாம் என தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது.
1. ஐ.டி.ஐ -தேர்ச்சி / தோல்வி( NTC/SCVT/COE).
2. எட்டாம் வகுப்பு - தேர்ச்சி / தோல்வி.
3. எஸ்.எஸ்.எல்சி/12-ம் வகுப்பு - தேர்ச்சி / தோல்வி.
4. உச்சவயது வரம்பு ஆண்கள்- 40/ பெண்களுக்கு வயது வரம்பு இல்லை. மேலும் விவரங்கள்/உதவிக்கு 0416-2290348 என்ற எண்ணில்
தொடர்பு கொள்ளவும்.
