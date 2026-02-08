English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி முகாம் 2026: திருச்சி, நீலகிரி, தூத்துக்குடி- உதவித்தொகை ரூ.13,000!

அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி முகாம் 2026: திருச்சி, நீலகிரி, தூத்துக்குடி- உதவித்தொகை ரூ.13,000!

Apprentice camp 2026 : திருச்சி, நீலகிரி, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் பிப்ரவரி 9-ல் பிரதம மந்திரி தேசிய தொழிற்பழகுநர் சேர்க்கை முகாம். மாதம் ரூ.13,000 உதவித்தொகை மற்றும் NAC சான்றிதழ். முழு விவரம் இதோ!  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 8, 2026, 02:00 PM IST
  • அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி முகாம் 2026
  • திருச்சி, நீலகிரி, தூத்துக்குடி முக்கிய அறிவிப்பு
  • மாதம் உதவித்தொகை ரூ.13,000 வரை கிடைக்கும்

அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி முகாம் 2026: திருச்சி, நீலகிரி, தூத்துக்குடி- உதவித்தொகை ரூ.13,000!

Apprentice camp 2026 : தமிழக அரசின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறை சார்பில், பிப்ரவரி 9 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை அன்று திருச்சி, நீலகிரி மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் பிரதம மந்திரி தேசிய தொழிற்பழகுநர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற உள்ளது. 8-ம் வகுப்பு முதல் பட்டதாரிகள் வரை அனைவரும் இதில் பங்கேற்றுப் பயன்பெறலாம்.

மாவட்ட வாரியான முகாம் விவரங்கள்:

1. திருச்சி மாவட்டம் (திருச்சிராப்பள்ளி)

இடம்: மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம், திருவெறும்பூர் அரசு ஐ.டி.ஐ வளாகம், திருச்சி.
நேரம்: காலை 10:00 மணி.
தகுதி: 8, 10, 12-ம் வகுப்பு (தேர்ச்சி/தோல்வி), மற்றும் ITI முடித்தவர்கள் (2020 முதல் 2025 வரை தேர்ச்சி பெற்றவர்கள்).
காலியிடங்கள்: 500-க்கும் மேற்பட்ட இடங்கள்.
உதவித்தொகை: மாதம் ரூ.9,600 முதல் ரூ.13,000 வரை.
தொடர்புக்கு: 9865866972, 9443644967.

2. நீலகிரி மாவட்டம் (குன்னூர்)

இடம்: அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகம் (Govt ITI), குன்னூர்.
நேரம்: காலை 9:00 முதல் மாலை 5:00 மணி வரை.
தகுதி: அரசு மற்றும் தனியார் ஐடிஐ-யில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள்.
சலுகை: வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புகளில் முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
உதவித்தொகை: மாதம் ரூ.7,700 முதல் ரூ.12,000 வரை.
தொடர்புக்கு: 9080796827, 9787848300.

3. தூத்துக்குடி மாவட்டம்

இடம்: அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம் (Govt ITI), கோரம்பள்ளம், தூத்துக்குடி.
நேரம்: காலை 9:00 மணி.
தகுதி: 8, 10, 12-ம் வகுப்பு, ஐடிஐ, டிப்ளமோ மற்றும் பட்டதாரி இளைஞர்கள்.
சிறப்பம்சம்: ஒரு வருட பயிற்சி காலம், அரசுப் பணிக்கான "முன் அனுபவ காலமாக" (Work Experience) கருதப்படும்.
உதவித்தொகை: மாதம் ரூ.10,560 முதல் ரூ.11,040 வரை.
தொடர்புக்கு: 0461-2340041.

முக்கிய நன்மைகள் மற்றும் சான்றிதழ்:

- இப்பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடிப்பவர்களுக்கு மத்திய அரசின் தேசிய தொழிற்பழகுநர் சான்றிதழ் (NAC) வழங்கப்படும்.
- அரசு மற்றும் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்புகளில் இந்தச் சான்றிதழ் பெற்றவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
- பொதுத்துறை மற்றும் முன்னணி தனியார் நிறுவனங்களில் நேரடியாகப் பயிற்சி பெறும் வாய்ப்பு.

தேவையான ஆவணங்கள்:

முகாமில் பங்கேற்க விரும்பும் இளைஞர்கள் தங்களது அனைத்து அசல் கல்விச் சான்றிதழ்கள், ஆதார் அட்டை, புகைப்படங்கள் மற்றும் அவற்றின் நகல்களுடன் (Xerox) நேரில் வர வேண்டும்.

அப்ரண்டிஸ் சேர்க்கை முகாம் 2026: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் 

1. இந்தத் தொழிற்பழகுநர் (Apprentice) சேர்க்கை முகாம் எப்போது நடைபெறுகிறது? 

இந்த முகாம் திருச்சி, நீலகிரி மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களிலும் வருகிற பிப்ரவரி 09 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை அன்று நடைபெறுகிறது. ஏற்கனவே சில மாவட்டங்களுக்கும் இது தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.பிற மாவட்டத்தினர் தேடி தெரிந்து கொள்ளவும்

2. இம்முகாமில் யாரெல்லாம் கலந்துகொள்ளலாம்? கல்வித் தகுதி விவரம்

- 8-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள்.
- 10, 12-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி அல்லது தோல்வி அடைந்தவர்கள்.
- அரசு மற்றும் தனியார் ஐ.டி.ஐ-யில் (ITI) தேர்ச்சி பெற்றவர்கள்.
- தூத்துக்குடி முகாமில் பட்டயம் (Diploma) மற்றும் பட்டதாரி (Degree) இளைஞர்களும் கலந்துகொள்ளலாம்.

3. இந்தப் பயிற்சியின் போது வழங்கப்படும் உதவித்தொகை (Stipend) எவ்வளவு? 

மாவட்டங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு ஏற்ப உதவித்தொகை மாறுபடும்:

திருச்சி: மாதம் ரூ.9,600 முதல் ரூ.13,000 வரை.
நீலகிரி: மாதம் ரூ.7,700 முதல் ரூ.12,000 வரை.
தூத்துக்குடி: மாதம் ரூ.10,560 முதல் ரூ.11,040 வரை.

4. பயிற்சியை முடிப்பவர்களுக்கு என்ன சான்றிதழ் வழங்கப்படும்? 

ஓராண்டு பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடிப்பவர்களுக்கு மத்திய அரசின் தேசிய தொழிற்பழகுநர் சான்றிதழ் (NAC - National Apprenticeship Certificate) வழங்கப்படும்.

5. இந்தச் சான்றிதழ் பெறுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன?

- அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களின் வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை கிடைக்கும்.
- தூத்துக்குடி மாவட்ட அறிவிப்பின்படி, இந்த ஒரு வருட பயிற்சி காலம் அரசுப் பணிகளுக்கு 'முன் அனுபவ காலமாக' (Work Experience) கருதப்படும்.
- வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புகளுக்கு இந்த (NAC) சான்றிதழ் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

6.  முகாம் நடைபெறும் இடங்கள் எவை?

திருச்சி: மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம், திருவெறும்பூர் அரசு ஐ.டி.ஐ வளாகம்.
நீலகிரி: அரசு ஐ.டி.ஐ வளாகம், குன்னூர்.
தூத்துக்குடி: அரசு ஐ.டி.ஐ வளாகம், கோரம்பள்ளம்.

7. முகாமிற்கு வரும்போது என்னென்ன ஆவணங்களை எடுத்து வர வேண்டும்?

உங்களின் அனைத்து அசல் கல்விச் சான்றிதழ்கள் (Original Marks Sheets), ஆதார் அட்டை, பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படங்கள் மற்றும் அவற்றின் நகல்களை (Xerox) எடுத்து வர வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.1 கோடி காப்பீடு - ஐசிஐசிஐ, ஆக்சிஸ், எச்டிஎப்சி வங்கிகளுடன் புதிய ஒப்பந்தம்

மேலும் படிக்க | TNPSC Group 2, 2A Mains Exam Cancelled: மறுதேர்வு தேதி, புதிய ஹால் டிக்கெட் அப்டேட்

