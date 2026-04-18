ஏப்ரல் 23 வாக்குப்பதிவு! நிறுவனம் விடுமுறை தரவில்லை என்றால் என்ன செய்யலாம்?

தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தல் 2026க்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23ம் தேதி வியாழக்கிழமை நடைபெற உள்ளது. இதன் காரணாமாக, சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தனியார் நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு வாக்குப்பதிவு நாளான ஏப்ரல் 23 அன்று சம்பளத்துடன் கூடிய கட்டாய விடுமுறை அளிக்கப்பட வேண்டும் என மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ஜெ.குமரகுருபரன் உத்தரவிட்டுள்ளார். ஜனநாயக கடமையான வாக்குப்பதிவில் அனைத்து தரப்பு மக்களும் எவ்விதத் தடையுமின்றி பங்கேற்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம், 1951-ன் பிரிவு 135(பி)-ன்படி தேர்தல் நாளன்று வாக்காளர்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பு வழங்கப்படுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு!
இந்த உத்தரவின்படி, சென்னை மாவட்டத்திற்குள் இயங்கும் அனைத்து துறை நிறுவனங்களுக்கும் இது பொருந்தும். அதன்படி, தனியார் மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் கட்டுமானத் துறைகள், தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், அனைத்து வகையான கடைகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள், உணவகங்கள் மற்றும் திரையரங்குகள் விடுமுறையில் இருக்கும். இந்த நிறுவனங்களில் தினக்கூலி, ஒப்பந்த அடிப்படையில் மற்றும் தற்காலிகமாக பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் என அனைவருக்கும் எந்தவொரு பாரபட்சமுமின்றி சம்பளத்துடன் கூடிய விடுமுறை வழங்கப்பட வேண்டும் என தொழிலாளர் நலத்துறை ஆணையரும் கண்டிப்பான உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார்.
விதிமுறைகளை மீறினால் கடும் நடவடிக்கை!
"வாக்குப்பதிவு நாளான ஏப்ரல் 23 வியாழக்கிழமை, தங்களது நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் சுதந்திரமாக சென்று வாக்களிக்க வசதியாக, நிறுவன உரிமையாளர்கள் கட்டாயம் சம்பளத்துடன் கூடிய விடுமுறை வழங்க வேண்டும். இதனை மீறி ஊழியர்களை வேலைக்கு வர வற்புறுத்தினாலோ அல்லது அன்றைய நாளுக்கான சம்பளத்தை பிடித்தம் செய்தாலோ, சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் மீது தேர்தல் விதிகளின்படி கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்," என்று சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் எச்சரித்துள்ளார். ஊழியர்களுக்கு விடுமுறை அளிக்க மறுக்கும் நிறுவனங்கள் குறித்து புகாரளிக்க தொழிலாளர் நலத்துறை சார்பில் விரைவில் சிறப்பு உதவி எண்களும் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.
சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல வசதி
சென்னையில் தங்கி பணிபுரியும் லட்சக்கணக்கான வெளியூர் தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஐடி ஊழியர்கள், வாக்குப்பதிவு நான்று தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று வாக்களிக்க இந்த விடுமுறை மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும். வெளியூர் பயணிகளின் வசதிக்காக சென்னையில் இருந்து தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களுக்கு தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி கூடுதல் சிறப்பு பேருந்துகளையும் இயக்க போக்குவரத்து துறை திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த அதிரடி உத்தரவின் மூலம், ஏப்ரல் 23 அன்று சென்னை உட்பட தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து தொழிலாளர்களும் தங்களின் ஜனநாயக கடமையை சிறப்பாக செய்ய முடியும் எனத் தேர்தல் ஆணையம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல்!
தமிழ்நாட்டின் 16வது சட்டமன்றத்தின் பதவிக்காலம் அடுத்த மாதம் முடிவடைய உள்ள நிலையில், வரும் ஏப்ரல் 23ம் தேதி நடைபெறும் 2026 சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு திருப்புமுனையாக அமையப் போகிறது. பல தசாப்தங்களாக தமிழகத்தை ஆட்சி செய்த இரண்டு திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக, மக்கள் ஒரு புதிய தலைமையையோ அல்லது மாற்று அரசியல் சக்தியையோ எதிர்பார்க்கிறார்களா என்ற கேள்வி அரசியல் விமர்சகர்கள் மத்தியில் ஆழமாக விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, விஜய் அரசியலுக்கு வந்ததிலிருந்து இளைஞர்கள், முதல்முறை வாக்காளர்கள் மற்றும் பெண்கள் மத்தியில் அவர் பெரும் கவன ஈர்ப்பைப் பெற்றுள்ளார். இது மாற்று அரசியல் என்ற கோரிக்கையை மக்கள் மத்தியில் மீண்டும் தீவிரமாக்கியுள்ளது.
புதிய தலைவர்கள் மீதான எதிர்பார்ப்பு
மக்கள் புதிய தலைமையை தேடுகிறார்கள் என்பதற்கான அடையாளமாகவே, சமீபகாலமாக அண்ணாமலை, சீமான் மற்றும் விஜய் போன்ற மாற்று தலைவர்கள் பேசப்படும் விதம் அமைந்துள்ளது. ஒருபுறம், அண்ணாமலை பாஜகவின் மாநில தலைவராக இருந்தபோது அவர் முன்னெடுத்த ஆக்ரோஷமான அரசியல் பாணி இளைஞர்கள் சிலரை கவர்ந்தது. மறுபுறம், தனித்தமிழ் தேசியம் பேசும் சீமான், பல ஆண்டுகளாக கணிசமான வாக்கு வங்கியை தக்கவைத்துள்ளார். இப்போது புதிதாக களமிறங்கியுள்ள விஜய், இந்த தேர்தலில் எந்த கூட்டணியிலும் இணையாமல் தனித்துப் போட்டியிடுவது உண்மையான மாற்றத்திற்கான தொடக்கம் என அவரது ஆதரவாளர்களால் பார்க்கப்படுகிறது.
யார் அந்த புதிய தலைவர்?
மக்கள் மாற்றத்தை விரும்புகிறார்கள் என்பது ஓரளவுக்கு உண்மையாக இருந்தாலும், அந்த புதிய தலைமையை ஏற்க அவர்கள் முழுமையாக தயாராகிவிட்டார்களா என்பது இந்த தேர்தல் முடிவுகளில் தெரிந்துவிடும். தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, ஒரு புதிய கட்சி அல்லது தலைவர் திடீரென வந்து ஆட்சியை பிடிப்பது என்பது அவ்வளவு எளிதான காரியமல்ல. ஆழமாக வேரூன்றிய திராவிட கட்சிகளின் கட்டமைப்பு, வாக்கு வங்கி மற்றும் கூட்டணி பலம் ஆகியவற்றை உடைத்து ஒரு புதிய தலைமை உருவாவது மிகப்பெரிய சவாலாகும். மே 4ம் தேதி வெளியாகவுள்ள தேர்தல் முடிவுகள், தமிழக மக்கள் மீண்டும் அனுபவமிக்க பழைய தலைமையையே நம்புகிறார்களா அல்லது தங்களின் எதிர்காலத்திற்காக புதிய தலைமையை தேர்ந்தெடுக்க துணிந்துவிட்டார்களா என்பதை தெளிவாக உணர்த்திவிடும்!
