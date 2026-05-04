தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: அரக்கோணம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Arakkonam Election Result 2026: ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள அரக்கோணம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : May 4, 2026, 06:51 AM IST

அரக்கோணம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள அரக்கோணம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 38வது தொகுதியாகும். ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள அரக்கோணம் (Arakkonam) தொகுதி, வட தமிழகத்தின் ஒரு மிக முக்கியமான போக்குவரத்து மற்றும் ராணுவ மையமாகும். இத்தொகுதி ஒரு காலத்தில் வேலூர் மாவட்டத்தின் கீழ் இருந்தது, தற்போது ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தின் கீழ் வருகிறது. இந்தியாவின் தேசியப் பேரிடர் மீட்புப் படையின் (NDRF) 4-வது பட்டாலியன் தளம் அரக்கோணத்தில் அமைந்துள்ளது. அரக்கோணத்தில் அமைந்துள்ள ஐஎன்எஸ் ராஜாளி கடற்படை விமான தளம் ஆசியாவிலேயே மிக நீளமான ஓடுபாதைகளில் ஒன்றைக் கொண்டது.

அரக்கோணம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் அரக்கோணம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

அரக்கோணம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

விசிக (VCK): எழில் கரோலின்

அஇஅதிமுக (AIADMK): சு.ரவி

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): வி.காந்திராஜ்

நாதக (NMK) : ராஜ் குமார்

அரக்கோணம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 200773
ஆண் வாக்காளர்கள்: 97690
பெண் வாக்காளர்கள்: 103057
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 26

அரக்கோணம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 90.12% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

அரக்கோணம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: சு. ரவி வென்றவர் (அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்) - 85,399 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: கவுதம சன்னா (விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி) - 58,230 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: எ அபிராமி - 14,631 வாக்குகள்

அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம்: K.C.மணிவண்ணன் - 4,777 வாக்குகள்

அரக்கோணம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் அரக்கோணம் தொகுதியில் 75.41% வாக்குகள் பதிவாகின.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

