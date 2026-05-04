தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஆரணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஆரணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஆரணி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 67வது தொகுதியாகும். ஆரணி, அதன் புகழ்பெற்ற "ஆரணி பட்டு" (Arani Silk) நெசவுத் தொழிலுக்காக உலகளவில் அறியப்படுகிறது. இது இத்தொகுதியின் பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பாக உள்ளது. நெல் சாகுபடி மற்றும் சிறுதானியங்கள் பயிரிடுதல் இத்தொகுதியின் மற்றொரு முக்கியத் தொழிலாகும்.
ஆரணி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் ஆரணி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
ஆரணி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (AIADMK): எல். ஜெயசுதா (L. Jaya Sudha)
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (DMK): மகாலட்சுமி கோவர்த்தனன் (Mahalakshmi Govarthanan)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): தவமணி ரமேஷ் (Thavamani Ramesh)
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஏ. வெங்கடேசன் குமார் (A. Venkatesan Kumar)
ஆரணி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,54,963
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,24,166
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,30,759
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 38
ஆரணி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 89.31% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
ஆரணி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: சேவூர் ராமச்சந்திரன் - அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் - 102,961 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எஸ்.எஸ்.அன்பழகன் (திராவிட முன்னேற்ற கழகம்) - 99,833 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: இரா. பிரகலதா - 10,491 வாக்குகள்
மக்கள் நீதி மய்யம்: வி.மணிகண்டன் - 2,213 வாக்குகள்
ஆரணி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சோளிங்கர் தொகுதியில் 79.59% வாக்குகள் பதிவாகின.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
திருவண்ணாமலை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
செங்கம் (தனி - SC) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
கீழ்பெண்ணாத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
கலசப்பாக்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஆரணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
போளூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
செய்யாறு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
வந்தவாசி (தனி - SC) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ