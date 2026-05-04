தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஆரணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Arani Election Result 2026: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள ஆரணி சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : May 4, 2026, 09:43 AM IST

ஆரணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஆரணி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 67வது தொகுதியாகும். ஆரணி, அதன் புகழ்பெற்ற "ஆரணி பட்டு" (Arani Silk) நெசவுத் தொழிலுக்காக உலகளவில் அறியப்படுகிறது. இது இத்தொகுதியின் பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பாக உள்ளது. நெல் சாகுபடி மற்றும் சிறுதானியங்கள் பயிரிடுதல் இத்தொகுதியின் மற்றொரு முக்கியத் தொழிலாகும்.

ஆரணி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் ஆரணி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

ஆரணி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (AIADMK): எல். ஜெயசுதா (L. Jaya Sudha)

திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (DMK): மகாலட்சுமி கோவர்த்தனன் (Mahalakshmi Govarthanan)

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): தவமணி ரமேஷ் (Thavamani Ramesh)

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஏ. வெங்கடேசன் குமார் (A. Venkatesan Kumar)

ஆரணி தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்:  2,54,963 
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,24,166
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,30,759 
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 38

ஆரணி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 89.31% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

ஆரணி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: சேவூர் ராமச்சந்திரன் - அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் - 102,961 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: எஸ்.எஸ்.அன்பழகன் (திராவிட முன்னேற்ற கழகம்) - 99,833 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: இரா. பிரகலதா - 10,491 வாக்குகள்

மக்கள் நீதி மய்யம்: வி.மணிகண்டன் - 2,213 வாக்குகள்

ஆரணி தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சோளிங்கர் தொகுதியில் 79.59% வாக்குகள் பதிவாகின.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

திருவண்ணாமலை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

செங்கம் (தனி - SC) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கீழ்பெண்ணாத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கலசப்பாக்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஆரணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

போளூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

செய்யாறு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

வந்தவாசி (தனி - SC) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

