தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: அறந்தாங்கி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

அறந்தாங்கி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள அறந்தாங்கி சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 183), ராமநாதபுரம் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் வரும் ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும். கடந்த 2016-ல் அதிமுகவும், 2021-ல் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸும் இத்தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளன. தற்போதைய 2026 சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தலில், திமுக கூட்டணியில் இத்தொகுதி மீண்டும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸுக்கு (INC) ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. காங்கிரஸ் சார்பில் சிட்டிங் எம்.எல்.ஏ-வான டி. ராமச்சந்திரன் மீண்டும் வேட்பாளராகக் களமிறங்கியுள்ளார். அதிமுக கூட்டணியில் இந்தத் தொகுதி பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு (BJP) ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பாஜக சார்பில் கவிதா ஸ்ரீகாந்த் வேட்பாளராகப் போட்டியிடுகிறார்.
அறந்தாங்கி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று அறந்தாங்கி தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
அறந்தாங்கி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக கூட்டணி (INC): டி. ராமச்சந்திரன்
அதிமுக கூட்டணி (BJP): கவிதா ஸ்ரீகாந்த்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ச. முத்துலெட்சுமி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஜா. முகமது பர்வேஸ்
அறந்தாங்கி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அறந்தாங்கி தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சி (INC) வெற்றி பெற்றது.
வெற்றி விவரங்கள்
வெற்றி: எஸ்.டி. ராமச்சந்திரன் (காங்கிரஸ்) - 81,835 வாக்குகள் (48.70%)
இரண்டாம் இடம்: எம். ராஜநாயகம் (அதிமுக) - 50,942 வாக்குகள் (30.31%)
வாக்கு வித்தியாசம்: காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ராமச்சந்திரன், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் ராஜநாயகத்தை 30,893 வாக்குகள் என்ற மிகப்பெரிய வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி வாகை சூடினார்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
