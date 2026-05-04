தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: அரவக்குறிச்சி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Aravakurichi election result : கரூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள அரவக்குறிச்சி (Aravakurichi), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 134-வது தொகுதியாகும். முருங்கை சாகுபடி மற்றும் நூற்பு ஆலைகளுக்குப் பெயர் பெற்ற இத்தொகுதி, அரசியல் ரீதியாக மிகவும் உன்னிப்பாகக் கவனிக்கப்படும் ஒரு தொகுதியாகும். கரூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமான இதில், பல்வேறு சமூகத்தினர் சரிசமமாக வசிக்கின்றனர்.
அரவக்குறிச்சி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்றது. விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவிற்குப் பிறகு, முடிவுகள் வரும் மே 4, 2026 அன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும்.
அரவக்குறிச்சி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
மொஞ்சனூர் ஆர். இளங்கோ – திமுக
கே. செல்வகுமார் – அதிமுக (பாஜக கூட்டணி)
கார்த்திகேயன் – தமிழக வெற்றிக் கழகம்
டாக்டர் நரேன் – நாம் தமிழர் கட்சி
அரவக்குறிச்சி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை (2026)
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,18,540
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,06,210
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,12,320
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 10
அரவக்குறிச்சி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் 85.1% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. கடந்த 2021 தேர்தலை விட (82.38%) இது சற்றே அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அரவக்குறிச்சி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: மொஞ்சனூர் ஆர். இளங்கோ (திமுக) - 93,369 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: அண்ணாமலை குப்புசாமி (பாஜக - அதிமுக கூட்டணி) - 68,553 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: அனிதா லூர்து மேரி - 11,857 வாக்குகள்
அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம்: பி.எஸ்.என். தங்கவேல் - 1,591 வாக்குகள்
வெற்றி வித்தியாசம்: 24,816 வாக்குகள்
அரவக்குறிச்சி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் 82.38% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.
கரூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
கரூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
குளித்தலை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ