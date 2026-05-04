தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: அரவக்குறிச்சி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Aravakurichi election result : அரவக்குறிச்சி சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் 2026. வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர், வாக்கு சதவீதம் மற்றும் கட்சி வாரியான முழு விவரங்களை இங்கே காணுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 4, 2026, 06:14 AM IST
  • அரவக்குறிச்சி தேர்தல் முடிவுகள்
  • வெற்றி பெறப்போவது யார்?
  • அரவக்குறிச்சி வேட்பாளர்கள் பட்டியல்

Aravakurichi election result : கரூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள அரவக்குறிச்சி (Aravakurichi), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 134-வது தொகுதியாகும். முருங்கை சாகுபடி மற்றும் நூற்பு ஆலைகளுக்குப் பெயர் பெற்ற இத்தொகுதி, அரசியல் ரீதியாக மிகவும் உன்னிப்பாகக் கவனிக்கப்படும் ஒரு தொகுதியாகும். கரூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமான இதில், பல்வேறு சமூகத்தினர் சரிசமமாக வசிக்கின்றனர்.

அரவக்குறிச்சி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்றது. விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவிற்குப் பிறகு, முடிவுகள் வரும் மே 4, 2026 அன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும்.

அரவக்குறிச்சி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

மொஞ்சனூர் ஆர். இளங்கோ – திமுக

கே. செல்வகுமார் – அதிமுக (பாஜக கூட்டணி)

கார்த்திகேயன் – தமிழக வெற்றிக் கழகம்

டாக்டர் நரேன் – நாம் தமிழர் கட்சி

அரவக்குறிச்சி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை (2026)

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,18,540

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,06,210

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,12,320

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 10

அரவக்குறிச்சி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் 85.1% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. கடந்த 2021 தேர்தலை விட (82.38%) இது சற்றே அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அரவக்குறிச்சி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: மொஞ்சனூர் ஆர். இளங்கோ (திமுக) - 93,369 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: அண்ணாமலை குப்புசாமி (பாஜக - அதிமுக கூட்டணி) - 68,553 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: அனிதா லூர்து மேரி - 11,857 வாக்குகள்

அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம்: பி.எஸ்.என். தங்கவேல் - 1,591 வாக்குகள்

வெற்றி வித்தியாசம்: 24,816 வாக்குகள்

அரவக்குறிச்சி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் 82.38% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.

கரூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

கரூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

குளித்தலை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

