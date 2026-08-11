/கோவில் அறங்காவலர் குழுவில் அர்ச்சனா கல்பாத்தி ஏன்? அமைச்சர் ரமேஷ் சொன்ன காரணம்!

தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருக்கோயில்களுக்கு பரம்பரை அல்லாத அறங்காவலர்களை நியமிப்பதற்காக 7 உறுப்பினர்கள் கொண்ட மாநில அளவிலான தேர்வுக்குழு ஒன்றை இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைத்துள்ளது.
இந்த குழுவின் தலைவராக மயிலம் பொம்மபுர ஆதீனம் சிவஞான பாலைய சுவாமிகள் செயல்படுவார். இதில் முக்கிய உறுப்பினராக பிரபல திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் அர்ச்சனா கல்பாத்தி அகோரம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். மேலும், ஓய்வுபெற்ற ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி ப.ரா. சம்பத், ஓய்வுபெற்ற மாவட்ட மற்றும் அமர்வு நீதிபதி டாக்டர் இராமநாதன், ஆன்மீகச் சொற்பொழிவாளர் சுமதி ஸ்ரீ உள்ளிட்ட முக்கியப் பிரமுகர்களும் இக்குழுவில் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், தயாரிப்பாளர் அர்ச்சனா கல்பாத்தி இக்குழுவில் நியமிக்கப்பட்டிருப்பது விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாகி உள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் தனக்கு நெருக்கமானவர்களை வரிசையாக அரசு தொடர்பான பொறுப்புகளை வழங்கி வருகிறார். அவர்களுக்கும் அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் துறைக்கும் என்ன தொடர்பு உள்ளது என பலரும் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.
இந்த மாநில அறங்காவலர் குழுவைப் பொறுத்தவரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்கை ஆற்றுகிறது. பத்து லட்சத்திற்கு மேல் வருவாய் இருக்கக்கூடிய கோயில்களில் அறங்காவலர் குழுக்களை நியமிப்பதில் இக்குழு மிகப்பெரிய பங்காற்றுகிறது. மேலும், இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் செயல்பாடுகளுக்கு இந்தக்குழு ஒரு மிகப்பெரிய உறுதுணையாக செயல்படப் போகிறது. இந்தக் குழுவில் நாம் மொத்தம் ஏழு பேரை நியமித்துள்ளோம். ஆன்மீக ரீதியாக தேவையான வழிகாட்டுதல்களை பெறுவதற்காக மயிலம் ஆதீனம்... இந்தக் குழுவின் செயல்பாடுகள் எதிர்வரும் காலங்களில் மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமாகவும் சிறப்பாகவும் இருக்கும்.
அர்ச்சனா கல்பாத்தியை பலரும் ஒரு சினிமா தயாரிப்பாளராக மட்டுமே பார்க்கிறார்கள். ஒவ்வொருவர்களுக்கும் இரண்டு முகங்கள் இருக்கும். உதாரணத்திற்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் முதலில் ஒரு தயாரிப்பாளராக மட்டுமே இருந்தார். பின்னர் நடிகர், தற்போது எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கிறார். அதனால் அர்ச்சனா கல்பாத்தி தயாரிப்பாளராக இருந்ததால் பலரும் அதனை மட்டுமே பார்க்கிறார்கள், விமர்சிக்கிறார்கள். அவர் பல்வேறு கோயில்களுக்கு தனது சொந்த நிதியிலிருந்து திருப்பணிகளை செய்துள்ளார். எனவே, அவரது ஆன்மீகப் பங்களிப்பு மற்றும் திறமையை கருத்தில் கொண்டே இந்த அறங்காவலர் தேர்வுக் குழுவின் உறுப்பினராக அவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவ்வாறு அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்தார்.
தமிழ் சினிமா உலகின் முன்னணி நிறுவனங்களில் ஒன்றான 'ஏஜிஎஸ் என்டர்டெயின்மென்ட்' அமைப்பின் தலைமை செயல் அதிகாரியாக பொறுப்பு வகிப்பவர் அர்ச்சனா கல்பாத்தி. விஜய் நடிப்பில் உருவான 'பிகில்' மற்றும் 'கோட்' ஆகிய திரைப்படங்களை தயாரித்ததன் மூலம் தமிழ் திரையுலகில் பிரபலமான தயாரிப்பாளராக இவர் அறியப்படுகிறார்.