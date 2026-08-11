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கோவில் அறங்காவலர் குழுவில் அர்ச்சனா கல்பாத்தி ஏன்? அமைச்சர் ரமேஷ் சொன்ன காரணம்!

AGS Archana Kalpathi Controversy: கோயில் அறங்காவலர் தேர்வு குழுவில் ஏஜிஎஸ் அர்ச்சனா கல்பாத்தி நியமிக்கப்பட்டதன் காரணத்தை அமைச்சர் ரமேஷ் விளக்கி உள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Aug 11, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:03 PM IST
கோவில் அறங்காவலர் குழுவில் அர்ச்சனா கல்பாத்தி ஏன்? அமைச்சர் ரமேஷ் சொன்ன காரணம்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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