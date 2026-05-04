தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஆற்காடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஆற்காடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஆற்காடு, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 41வது தொகுதியாகும். உணவுப் பிரியர்களுக்கு ஆற்காடு என்றாலே நினைவுக்கு வருவது அதன் உலகப்புகழ் பெற்ற "மக்கன் பேடா" இனிப்புதான். ஆற்காடு மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள திமிரி, கலவை போன்ற பகுதிகளில் கைத்தறி மற்றும் விசைத்தறி நெசவுத் தொழில் மிகவும் வலுவாக உள்ளது. ஆற்காடு தொகுதி அரசியல் ரீதியாக மிகவும் விறுவிறுப்பானது. இங்கு வன்னியர், முதலியார் மற்றும் சிறுபான்மையின மக்களின் வாக்குகள் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
ஆற்காடு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் ஆற்காடு தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
ஆற்காடு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): ஈஸ்வரப்பன்
அஇஅதிமுக: வி.எம். எஸ்.எம். சுகுமார்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஜி.விஜய்மோகன்
நாதக (NMK) : அர்ச்சனா
ஆற்காடு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 245319
ஆண் வாக்காளர்கள்: 119900
பெண் வாக்காளர்கள்: 125391
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 28
ஆற்காடு தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 91.03% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
ஆற்காடு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: ஜெ.எல்.ஈஸ்வரப்பன் (திராவிட முன்னேற்ற கழகம்) - 103,885 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: இளவழகன் (பாட்டாளி மக்கள் கட்சி) - 83,927 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: இரா. கதிரவன் - 12,088 வாக்குகள்
மக்கள் நீதி மய்யம்: ஏ.ஆர்.முகமத் ரஃபி - 2,860 வாக்குகள்
ஆற்காடு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஆற்காடு தொகுதியில் 80.03% வாக்குகள் பதிவாகின.
