மாற்றுத்திறனாளிகளா நீங்கள்? தமிழக அரசின் இந்த புதிய அறிவிப்பை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

Tamil Nadu Government : தமிழக அரசு மாற்றுத்திறனாளிகளின் நலனை மேம்படுத்தவும், அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் சேவைகளை டிஜிட்டல் மயமாக்கவும் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. உலக வங்கியின் நிதி உதவியுடன் செயல்படுத்தப்படும் "உரிமைகள் திட்டம்" (Rights Project) என்பதன் கீழ், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பிரத்யேக சேவைகள் மற்றும் நலத்திட்டங்களை ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் "சமூக பாதுகாப்பு வழங்கல் அமைப்பு" (Social Protection Delivery System - SPDS) என்ற புதிய முழுமையான இணையதளத்தை தமிழக அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
திட்டத்தின் நோக்கம்
இந்தத் திட்டத்தின் அடிப்படை நோக்கம், மாநிலத்தின் கடைக்கோடியில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் அரசின் சேவைகள் தடையின்றி சென்றடைவதை உறுதி செய்வதாகும். இதற்காக தமிழகம் முழுவதும் மாவட்ட, கோட்ட மற்றும் வட்டார அளவிலான ஒருங்கிணைந்த சேவை மையங்கள் படிப்படியாக நிறுவப்பட்டு வருகின்றன. இந்த மையங்கள் மூலம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்குத் தேவையான மருத்துவ மறுவாழ்வு, உபகரணங்கள் மற்றும் இதர அரசு நலத்திட்டங்கள் நேரடியாக வழங்கப்படுகின்றன. களப்பணியாளர்கள் வீடு வீடாகச் சென்று சேகரித்த "சமூகப் பதிவேடு" (Social Registry) தரவுகளைக் கொண்டு, தகுதியான பயனாளிகள் இனி எளிதாகத் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற தொடக்க விழா
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் மார்ச் 13 ஆம் தேதி நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம் ஐஏஎஸ் இந்த SPDS இணையதளத்தின் முதல் பதிப்பினை அதிகாரப்பூர்வமாகத் துவக்கி வைத்தார். இந்த இணையதளம் செயல்பாட்டுக்கு வருவதன் மூலம், களப்பணியாளர்கள், சேவை மையங்கள் மற்றும் பல்வேறு அரசுத் துறைகளுக்கு இடையே ஒரு சிறந்த ஒருங்கிணைப்பு ஏற்படும். இது சேவைகளை வெளிப்படையாகவும், விரைவாகவும் பயனாளிகளுக்குக் கொண்டு சேர்க்க உதவும்.
நிர்வாகத் திறன் மற்றும் கண்காணிப்பு
இந்த புதிய தளத்தின் மூலம், பணிகளின் முன்னேற்றத்தை அதிகாரிகள் உடனுக்குடன் இணையவழியில் கண்காணிக்க முடியும். சேவை வழங்கும் முறைகள் மாநிலம் முழுவதும் ஒரே மாதிரியாக (Uniform Standard) நடைமுறைப்படுத்தப்படும். இந்நிகழ்வில் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை செயலாளர் மதுமதி, ஆணையர் எம். லட்சுமி மற்றும் மின் ஆளுமை முகமை முதன்மை செயல் அலுவலர் ஆல்பி ஜான் வர்கீஸ் உள்ளிட்ட முக்கிய அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டு திட்டத்தின் சிறப்புகளை விளக்கினர்.
கேள்வி - பதில் பகுதி
1. SPDS இணையதளம் என்றால் என்ன? அதன் முக்கிய நோக்கம் என்ன?
SPDS (Social Protection Delivery System) என்பது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான நலத்திட்டங்கள் மற்றும் மறுவாழ்வு சேவைகளை ஒருங்கிணைத்து வழங்கும் ஒரு டிஜிட்டல் தளமாகும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் சேவைகளில் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்வதும், அவற்றை விரைவுபடுத்துவதும் இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.
2. இந்தத் திட்டத்திற்கு நிதி உதவி வழங்குவது யார்?
இந்தத் திட்டம் உலக வங்கியின் (World Bank) நிதி உதவியுடன் செயல்படுத்தப்படும் "உரிமைகள் திட்டம்" என்பதன் ஒரு பகுதியாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
3. "சமூகப் பதிவேடு" (Social Registry) எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டது?
தமிழக அரசு நியமித்த களப்பணியாளர்கள் மாநிலம் முழுவதும் வீடு வீடாகச் சென்று, குடும்ப அட்டை (Ration Card) அடிப்படையில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் விவரங்களைச் சேகரித்தனர். இந்தத் தரவுகளின் அடிப்படையிலேயே தகுதியான பயனாளிகள் கண்டறியப்படுகின்றனர்.
4. இந்த இணையதளத்தால் பயனாளிகளுக்குக் கிடைக்கும் உடனடி நன்மை என்ன?
இதன் மூலம் பயனாளிகள் தங்களுக்குக் கிடைக்க வேண்டிய மறுவாழ்வு சேவைகள் மற்றும் அரசுத் திட்டங்களின் நிலையை எளிதில் அறியலாம். மேலும், தகுதியானவர்களுக்குத் திட்டங்கள் சென்றடைவதை உறுதி செய்ய டிஜிட்டல் கண்காணிப்பு முறை (Real-time monitoring) உதவுகிறது.
5. இந்தத் திட்டத்தில் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையங்களின் பங்கு என்ன?
மாவட்ட மற்றும் வட்டார அளவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த மையங்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்குத் தேவையான ஆலோசனைகள், மருத்துவ மறுவாழ்வு மற்றும் அரசுத் திட்டங்களுக்கான விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்க உதவும் மையப்புள்ளிகளாகச் செயல்படுகின்றன.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ