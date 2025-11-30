English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • வாடகை வீட்டில் குடி இருப்பவரா நீங்கள்? இந்த புதிய விதியை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!

வாடகை வீட்டில் குடி இருப்பவரா நீங்கள்? இந்த புதிய விதியை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!

2025-ம் ஆண்டுக்கான புதிய வீட்டு வாடகை விதிகள் குறித்த அறிவிப்புகள் வெளியாகி உள்ளன. இனி வீட்டு உரிமையாளர்கள் நினைத்த நேரத்தில் வாடகையை உயர்த்த முடியாது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 30, 2025, 01:12 PM IST
  • வாடகைதாரர்களுக்கு ஜாக்பாட் செய்தி.
  • இனி 10 மாத அட்வான்ஸ் கேட்க முடியாது...
  • புதிய விதிகள் அமல்!

Trending Photos

Pregnant-ஆக சரியான வயது இதுதான்.. மருத்துவர் சொல்லும் காரணம்
camera icon7
pregnant
Pregnant-ஆக சரியான வயது இதுதான்.. மருத்துவர் சொல்லும் காரணம்
டிசம்பர் மாதம் வெளியாகும் 10 முக்கிய படங்கள்! எதை, எந்த தேதியில் பார்க்கலாம்?
camera icon10
December 2025 Releases
டிசம்பர் மாதம் வெளியாகும் 10 முக்கிய படங்கள்! எதை, எந்த தேதியில் பார்க்கலாம்?
U19 ஆசிய கோப்பை: இந்திய அணி ஸ்குவாட் அறிவிப்பு... கேப்டனாக CSK வீரர் தேர்வு
camera icon8
U19 Asia Cup
U19 ஆசிய கோப்பை: இந்திய அணி ஸ்குவாட் அறிவிப்பு... கேப்டனாக CSK வீரர் தேர்வு
பிக்பாஸ் 9 : இந்த வாரம் வெளியேறியது யார்? ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்ட்!
camera icon7
Bigg Boss
பிக்பாஸ் 9 : இந்த வாரம் வெளியேறியது யார்? ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்ட்!
வாடகை வீட்டில் குடி இருப்பவரா நீங்கள்? இந்த புதிய விதியை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!

பெங்களூரு, மும்பை போன்ற பெருநகரங்களில் வாடகைக்கு வீடு தேடுபவர்களுக்கு இனி ஒரு நல்ல காலம் பிறந்துவிட்டது. வீட்டு உரிமையாளர்கள் கேட்கும் தாறுமாறான அட்வான்ஸ் தொகைக்கு கடிவாளம் போடும் வகையில், 2025-ம் ஆண்டுக்கான புதிய வீட்டு வாடகை விதிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த விதிகள் வாடகைதாரர்களுக்குப் பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளன. பெருநகரங்களில் வேலை நிமித்தமாக செல்பவர்கள் சந்திக்கும் மிகப்பெரிய பிரச்சனை, வீட்டு வாடகைக்கான முன்பணம். பெங்களூரு போன்ற நகரங்களில் 6 மாதம் முதல் 10 மாத வாடகை தொகையை முன்பணமாக கேட்பது ஒரு எழுதப்படாத விதியாகவே இருந்து வந்தது. இந்த சூழலை மாற்றும் வகையில் புதிய விதிகள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: தமிழகத்தில் பள்ளிகளுக்கு தொடர் விடுமுறை! எப்போது தெரியுமா?

டெபாசிட் தொகைக்குக் கட்டுப்பாடு

புதிய விதிகளின்படி, வீட்டு உரிமையாளர்கள் இனி அதிகபட்சமாக இரண்டு மாத வாடகை தொகையை மட்டுமே முன்பணமாக பெற முடியும். இதற்கு மேல் பணம் கேட்பது சட்டவிரோதமாகும். சர்வதேச அளவில் உள்ள நடைமுறையை பின்பற்றி இந்த மாற்றம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இதனால் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் பெரும் சுமையிலிருந்து தப்பிப்பார்கள். இனி வாய்மொழி ஒப்பந்தங்களுக்கோ அல்லது சாதாரண பேப்பரில் எழுதப்படும் ஒப்பந்தங்களுக்கோ சட்ட அங்கீகாரம் கிடையாது. ஒவ்வொரு வாடகை ஒப்பந்தமும் இரண்டு மாதங்களுக்குள் முறையாக பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். அவ்வாறு பதிவு செய்யத் தவறினால் ரூ.5,000 அபராதம் விதிக்கப்படும்.

வாடகை உயர்வுக்குக் கெடுபிடி

  • வீட்டு உரிமையாளர்கள் நினைத்த நேரத்தில் வாடகையை உயர்த்த முடியாது.
  • வருடத்திற்கு ஒருமுறை மட்டுமே வாடகையை உயர்த்த முடியும்.
  • வாடகை உயர்வுக்கு 90 நாட்களுக்கு (3 மாதங்கள்) முன்பே வாடகைதாரருக்கு அறிவிப்பு கொடுக்க வேண்டும்.
  • திடீரென "அடுத்த மாதம் முதல் வாடகை உயர்வு" என்று சொல்லி அதிர்ச்சி கொடுப்பதற்கு இனி வேலையில்லை.

டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை மற்றும் டிடிஎஸ் 

  • மாத வாடகை ரூ.5,000-க்கு மேல் இருந்தால், யுபிஐ (UPI), நெட் பேங்கிங் போன்ற டிஜிட்டல் முறையில் தான் பணம் செலுத்த வேண்டும். இதனால் பண பரிவர்த்தனையில் வெளிப்படைத்தன்மை இருக்கும்.
  • மாத வாடகை ரூ.50,000-க்கு மேல் இருந்தால், டிடிஎஸ் பிடித்தம் செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

விரைவான நீதி

வாடகை தொடர்பான பிரச்சனைகளை தீர்க்க சிறப்பு வாடகை நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்படும். வாடகை தகராறு, டெபாசிட் தொகையை திருப்பி கொடுக்காதது போன்ற வழக்குகள் இனி 60 நாட்களில் தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்று புதிய விதிகளில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய விதிகள் வாடகைதாரர்களுக்கு பாதுகாப்பை அளிப்பதுடன், வீட்டு உரிமையாளர்களுக்கும் சட்ட ரீதியான பாதுகாப்பை உறுதி செய்கின்றன. நீண்ட நாட்களாக இருந்த வாடகை சந்தை சார்ந்த குழப்பங்களுக்கு இது ஒரு முற்றுப்புள்ளியாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: புதிதாக பைக், கார் வாங்குவோருக்கு...! நாளை முதல் விதிகளில் அதிரடி மாற்றம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tenantcentral governmentMumbaiBengaluruHouse Owners

Trending News