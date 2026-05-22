/தமிழ்நாட்டில் ஓய்வூதியம் பெறுபவரா நீங்கள்? அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்

Tamil Nadu pension update : தமிழ்நாட்டில் ஓய்வூதியம் பெறும் சீர்மரபினர் நல வாரிய உறுப்பினர்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்டை தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்துள்ளது. முழு விவரம்
Tamil Nadu pension update : தமிழ்நாடு அரசின் சீர்மரபினர் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்துள்ள உறுப்பினர்களுக்குப் ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இத்திட்டங்களின் மூலம் தகுதியுள்ள நபர்கள் எவ்வாறு பயன்பெறலாம் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் வழிமுறைகள் குறித்த விரிவான விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
வழங்கப்படும் நலத்திட்ட உதவிகள்
இந்த நல வாரியத்தின் கீழ் பதிவு பெற்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் அவர்களைச் சார்ந்தவர்களுக்குப் பின்வரும் நிதியுதவிகளும், நலத்திட்டங்களும் வழங்கப்படுகின்றன:
விபத்து ஈட்டுறுதித் திட்டம்: விபத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளுக்கான நிதியுதவி.
இயற்கை மரணத்திற்கான நிதியுதவி மற்றும் ஈமச்சடங்குச் செலவுத் தொகை: உறுப்பினர் இயற்கை எய்தினால் வழங்கப்படும் நிதியுதவிகள்.
கல்வி நிதியுதவி: தகுதியான பிள்ளைகளின் கல்விச் செலவுகளுக்கான உதவித்தொகை.
திருமண நிதியுதவி: உறுப்பினர்களின் குடும்பத் திருமணப் பயன்பாட்டிற்கான நிதியுதவி.
மகப்பேறு நிதியுதவி: கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கான மருத்துவ மற்றும் மகப்பேறு கால நிதியுதவிகள்.
கண் கண்ணாடிச் செலவுத் தொகை ஈடு செய்தல்: கண் பரிசோதனை மற்றும் கண்ணாடி வாங்குவதற்கான தொகை மறுபடி வழங்குதல்.
ஓய்வூதியம்: தகுதியான முதியோர்களுக்கான மாதாந்திர ஓய்வூதியத் திட்டம்.
விண்ணப்பிப்பதற்கான தகுதிகள்
மேற்கண்ட நலத்திட்ட உதவிகளைப் பெறுவதற்குப் பின்வரும் தகுதிகளைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்:
விண்ணப்பதாரர்கள் சீர்மரபினர் இனத்தைச் சார்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும்.
18 வயது முதல் 60 வயதுக்கு உட்பட்ட பொதுமக்களாக இருக்க வேண்டும்.
அமைப்பு சாரா நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் குடும்பத் தலைவர் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்கள் (அமைப்பு சாரா தொழில், நிலமற்ற விவசாயக் கூலி மற்றும் உடலுழைப்புத் தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள்) இந்த வாரியத்தில் உறுப்பினராகப் பதிவு செய்து, தகுதியான உதவிகளைப் பெறலாம்.
விண்ணப்பிக்கும் வழிமுறை
சீர்மரபினர் நல வாரியத்தில் புதிய உறுப்பினராகப் பதிவு செய்வதற்கும், பதிவு பெற்ற உறுப்பினர்கள் தங்களுக்குரிய நலத்திட்ட உதவிகளைப் பெறுவதற்கும் எளிமையான ஆன்லைன் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
பொதுமக்கள் இதற்கென பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள www.dncwb.tn.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக தங்களது விண்ணப்பங்களை ஆன்லைனில் சமர்ப்பித்து பயன் பெறலாம்.
கூடுதல் விபரங்களுக்கு:
இத்திட்டங்கள் குறித்த மேலும் கூடுதல் விவரங்களை அறிய விரும்பும் பொதுமக்கள், அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் (Collectorate) உள்ள மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தை நேரடியாகத் தொடர்பு கொண்டு விவரங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இப்போது இந்த அறிவிப்பை தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார்.
அடிக்கடி எழும் சந்தேகங்களும், விளக்கமும்...
1. கேள்வி: இந்த நல வாரியம் யாருக்காகச் செயல்படுகிறது, இது எந்த ஆண்டு முதல் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி வருகிறது?
பதில்: இந்த நல வாரியம் சீர்மரபினர் (Denotified Communities) இனத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்காகச் செயல்படுகிறது. இது கடந்த 2008-ஆம் ஆண்டு முதல் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி வருகிறது.
2. கேள்வி: இந்த நல வாரியத்தில் உறுப்பினராகப் பதிவு செய்ய என்ன வயது வரம்பு இருக்க வேண்டும்?
பதில்: விண்ணப்பிக்கும் நபர்கள் 18 வயது முதல் 60 வயதுக்கு உட்பட்டவராக இருக்க வேண்டும்.
3. கேள்வி: வாரியத்தின் மூலம் உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படும் இரண்டு முக்கிய நிதியுதவிகளைக் குறிப்பிடுக?
பதில்: விபத்து ஈட்டுறுதித் திட்டம், கல்வி நிதியுதவி, திருமண நிதியுதவி, மகப்பேறு நிதியுதவி மற்றும் ஓய்வூதியம் ஆகியவை இதில் வழங்கப்படும் முக்கிய உதவிகளாகும் (ஏதேனும் இரண்டைக் குறிப்பிடலாம்).
4. கேள்வி: நலத்திட்ட உதவிகளுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய அதிகாரப்பூர்வ இணையதள முகவரி என்ன?
பதில்: ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான இணையதள முகவரி: www.dncwb.tn.gov.in
5. கேள்வி: இத்திட்டம் குறித்து கூடுதல் விவரங்களை அறிய எந்த அலுவலகத்தைத் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும்?
பதில்: மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள "மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தை" நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும்.