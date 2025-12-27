English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: மத்திய அரசுக்கு அர்ஜூன் சம்பத் கோரிக்கை - என்ன தெரியுமா?

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: மத்திய அரசுக்கு அர்ஜூன் சம்பத் கோரிக்கை - என்ன தெரியுமா?

Thiruparankundram Issue: நாடாளுமன்ற குழு அமைத்து திருப்பரங்குன்றத்திற்கு வந்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என மத்திய பாஜக அரசுக்கு அர்ஜூன் சம்பத் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 27, 2025, 08:49 AM IST
  • அர்ஜூன் சம்பத் திருப்பரங்குன்றம் கோவில் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தார்.
  • 3000 ஆண்டுகளாக இருக்கக்கூடியது நம்முடைய திருப்பரங்குன்றம் மலை - அர்ஜூன் சம்பத்
  • பூர்ணச்சந்திரன் உயிரிழப்புக்கு உதவித்தொகை வழங்காதது ஏன் - அர்ஜூன் சம்பத்

Trending Photos

இந்திய ரூபாய்க்கு மாஸான மதிப்புள்ள 7 நாடுகள்! என்னென்ன தெரியுமா? லிஸ்ட் இதோ..
camera icon7
Indian Rupee
இந்திய ரூபாய்க்கு மாஸான மதிப்புள்ள 7 நாடுகள்! என்னென்ன தெரியுமா? லிஸ்ட் இதோ..
பிஎம் கிசான் : 28 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கவும் - தமிழக விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட்
camera icon8
PM Kisan
பிஎம் கிசான் : 28 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கவும் - தமிழக விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட்
இன்றைய ராசிபலன்: மார்கழி 12 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நெருக்கடி வரும்? யாருக்கு மகிழ்ச்சி வரும்?
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: மார்கழி 12 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நெருக்கடி வரும்? யாருக்கு மகிழ்ச்சி வரும்?
வைரல் வெடிங்ஸ் 2025: இந்த ஆண்டு இல்லற வாழ்வில் இணைந்த தமிழ் பிரபலங்கள்
camera icon9
Tamil Famous Celebrities
வைரல் வெடிங்ஸ் 2025: இந்த ஆண்டு இல்லற வாழ்வில் இணைந்த தமிழ் பிரபலங்கள்
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: மத்திய அரசுக்கு அர்ஜூன் சம்பத் கோரிக்கை - என்ன தெரியுமா?

Thiruparankundram Issue, Arjun Sampath: திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது உள்ள கல்லத்தி மரம் மற்றும் அங்குள்ள சுனைகள் ஒரு தரப்பினரால் ஆக்கிரமிக்கப்படுவதாகவும், கோவில் நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் இந்து மக்கள் கட்சி தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் மற்றும் அக்கட்சியினர் திருப்பரங்குன்றம் கோவில் அலுவலகத்தில் நேற்று (டிசம்பர் 26) மனு அளித்தனர். அதை தொடர்ந்து திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது உள்ள காசி விஸ்வநாதர் கோவிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்தார்.

Add Zee News as a Preferred Source

Thiruparankundram Issue: ஆக்கிரமிப்பு  

இதற்கு முன்னதாக அர்ஜூன் சம்பத் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது, "இயேசு மதம், இஸ்லாமிய மதம் உருவாவதற்கு முன்பு 3000 ஆண்டுகளாக இருக்கக்கூடியது நம்முடைய திருப்பரங்குன்றம் முருகன் மலை. இது இடைக்காலத்தில் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டது, அதுதான் சிக்கந்தர் தர்கா. லண்டன் நீதிமன்றத்தில் இந்த பிரச்சனை தீர்த்து வைக்கப்பட்டது. 

தர்கா, நெல்லி தோப்பு மட்டும் அவர்களுக்கு சொந்தம். மீதி உள்ளது முருகனுக்கு சொந்தம். இந்த பிரச்சனை மீண்டும் தமிழக முழுவதும் உள்ள முருக பக்தர்களிடம் கோபத்தையும் எழுச்சியை உருவாக்கியுள்ளது. மலை மீது 15க்கும் மேற்பட்ட தீர்த்தங்கள் உள்ளது. அதில் ஒரு தீர்த்தத்தை தர்கா தரப்பினர் ஆக்கிரமித்துள்ளார்கள். திருப்பரங்குன்றத்தில் தலவிருட்சம் கல்லத்தி மரம், அதில் ஏன் பிறை கொடியை கட்டுகிறார்கள்?, இது சம்பந்தமாக  இந்து மக்கள் கட்சியினர் மனு அளித்துள்ளோம்.

Thiruparankundram Issue: நீதின்றம் செல்வோம்

சந்தனக்கூடு நிகழ்ச்சி பேச்சுவார்த்தைக்கு யாரையும் அழைக்கவில்லை. சமணர் கோவிலில் பச்சை பெயிண்ட் அடித்தார்கள், வழக்குப்பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை, அவர்களது ஆக்கிரமிப்பு மலை மீது தொடர்கிறது. அதற்கு கோவில் நிர்வாகமும் அரசும் துணை போகிறது. இது சம்பந்தமாக முறையாக கோவில் நிர்வாகத்திடம் மனு அளித்துள்ளோம், நீதிமன்றத்திற்கும் எடுத்துச் சொல்ல உள்ளோம்.

Thiruparankundram Issue: பூர்ணசந்திரனுக்கு இழப்பீடு வேண்டும்

பரம்பரை பரம்பரையாக திமுக குடும்பத்தைச் சார்ந்தவர் பூர்ண சந்திரன். தீபம் ஏற்ற வலியுறுத்தி உயிரிழந்ததற்கு திமுகவில் இருந்து இரங்கல் செய்தியோ அஞ்சலியோ செலுத்தவில்லை. ஆட்சியர் அல்லது மந்திரி வரவில்லை உதவித்தொகை வழங்கவில்லை. கள்ளச்சாராயம் குடித்து செத்தால் அரசு நிதி வழங்குகிறது. நீட் தேர்வு, கரூர் கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்தால் உதவித் தொகை கொடுக்கப்படுகிறது. பூர்ணச்சந்திரன் இறுதி ஊர்வலத்தில் அன்றைக்கு காவல்துறை பேச்சுவார்த்தையின் போது நிவாரணம் வழங்க ஏற்பாடு செய்கிறோம் என்றார்கள். இன்னைய வரைக்கும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை.

Thiruparankundram Issue: மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை

பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைமைக்கு ஒரு வேண்டுகோள், பாஜக நாடாளுமன்ற குழு அமைத்து பூர்ண சந்திரன் குடும்பத்தை சந்திக்க வேண்டும். திருப்பரங்குன்றம் வந்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும். அவர் குடும்பத்தினர் ஒருவருக்கு மத்திய அரசு வேலை வழங்க வேண்டும். திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்றும் வரை எங்களுடைய சட்ட போராட்டமும் மக்கள் போராட்டத்தையும் தொடர்வோம்.

Thiruparankundram Issue: வங்கதேச வன்முறை

வங்காளதேசத்தில் இந்துக்கள் சிறுபான்மையினர் ஆகிவிட்டோம், கோவில் இடிக்கப்படுகிறது, இந்துக்கள் கொல்லப்படுகின்றனர். மத்திய அரசு வங்கதேசத்தின் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஐநா சபை மீது முறையிட்டு தேவைப்பட்டால் இந்திய ராணுவத்தை அனுப்பி வங்கதேச இந்துக்களை காக்க வேண்டும். கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்காரர்களைப் பார்த்து கேட்கிறேன், சேவ் பாலஸ்தீனம், சேவ் காசா என்றார்கள். இந்துக்கள் எரிக்கப்படுகிறார்கள், உங்களுடைய மனிதநேயம் எங்கே போனது?. ஸ்கந்தர் மலை என்று சொன்ன கம்யூனிஸ்ட் சண்முகம் சொன்னது நீதிமன்றம் அவமதிப்பு. இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து இந்துக்களும் வங்கதேசத்திற்காக ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும்" என்றார். 

மேலும் படிக்க | திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தொல்லியல்துறை ஆய்வு!

மேலும் படிக்க | "நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பையே தமிழக அரசு பின்பற்றுகிறது" - அமைச்சர் ரகுபதி

மேலும் படிக்க | திருப்பரங்குன்றம் மலை யாருக்கு சொந்தம்? 1923இல் வந்த தீர்ப்பு - அண்ணாமலை விளக்கம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

ThiruparankundramMaduraiArjun SampathBJPTamil News

Trending News