ஆளுநரை அவமதித்த பெண்ணின் பட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும்.. அர்ஜுன் சம்பத்!

ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை அவமதித்த பெண் ஜீன் ஜோசப்பின் பட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என அர்ஜுன் சம்பத் தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 14, 2025, 03:55 PM IST
  • ஜீன் ஜோசப்பின் பிஹெச்டி பட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும்
  • அர்ஜுன் சம்பத் பேட்டி

ஆளுநரை அவமதித்த பெண்ணின் பட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும்.. அர்ஜுன் சம்பத்!

கரூர் மாவட்டம் மலைக்கோவிலூர் பகுதியில் இந்து மக்கள் கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் செயற்குழு கூட்டம் கட்சியின் நிறுவனத் தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் தலைமையில் நடைபெற்றது. முன்னதாக கட்சி கொடியை ஏற்றி வைத்த பின்பு சிவன் கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்தார். 

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அர்ஜுன் சம்பத், தொடர்ந்து இந்து சமுதாயத்தை ராமாயணத்தை எம்பெருமான் ராமச்சந்திர மூர்த்தியை இழிவு படுத்துகின்ற வகையிலே பேசுவது தமிழகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது. சென்னையில் நடைபெற்ற கம்பன் விழாவில் வைரமுத்து அவர்கள் ராமனை பைத்தியக்காரன், குற்றவாளி என்று பேசி இழிவுபடுத்தி உள்ளார். இதுகுறித்து தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்து மக்கள் கட்சி சார்பில் புகார் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

வைரமுத்து மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், இது சம்பந்தமாக ஜனநாயக முறையில் அறப்போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம். ஒரு இந்து மாணவன் கிறிஸ்துவ பள்ளிக்கூடத்தில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்துள்ளார். 12 நாட்கள் ஆகி உள்ளது. இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பெற்றோர்கள் மற்றும் இந்து மக்கள் கட்சி உட்பட பல்வேறு கட்சியினர் இணைந்து மனு கொடுக்க சென்றால், அவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைக்கின்றனர். அவர்களை உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் மாணவன் கொலை செய்யப்பட்டாரா அல்லது தற்கொலை செய்து கொண்டாரா என்பதனை நீதி விசாரணைக்கு வைக்க வேண்டும்.

கிருஷ்ண ஜெயந்தி - குழந்தைகள் தினம்

அமெரிக்கா தற்போது இந்தியாவின் மீது வரி விதித்து மிரட்டி வருகிறது. இந்து மக்கள் கட்சி சார்பில் வருகின்ற 19ஆம் தேதி சென்னையில், அமெரிக்க நிறுவனங்களை புறக்கணிக்க வலியுறுத்தியும், அறநிலைத்துறை, வைரமுத்துவை, அமைச்சர் பொன்முடி சைன வைணவ சமயங்களை இழிவுபடுத்தி பேசியதற்காக நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து வழக்கு பதிவு செய்தது. அந்த விஷயத்தில் காவல்துறை பொன்முடிக்கு சாதகமாக அந்த புகாரை முடித்து வைத்துள்ளனர். இதனை கண்டித்தும் நடவடிக்கை எடுக்க கோரி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற உள்ளது.

வருகின்ற ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி கச்ச தீவில் தேசியக்கொடி ஏற்ற கோரிக்கை வைக்கிறோம். ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் மூலம் அல்லது கடலோர காவல் படை மூலம் கச்ச தீவில் தேசிய கொடி ஏற்ற வேண்டும். இதனால் நம்முடைய மீனவர்களின் உரிமையை நிலைநாட்டப்படும். கிருஷ்ண ஜெயந்தியை தேசிய குழந்தைகள் தினமாக அறிவிக்க வேண்டும்.

தூய்மை பணியாளர்கள் போராட்டம்

சென்னையில் தூய்மை பணியாளர்கள் கடந்த 15 தினங்களுக்கு மேலாக அறப்போராட்டத்தை நடத்தி வருகின்றனர். திமுக கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற கோரி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். அதனை திசை திருப்ப திமுக அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது. தூய்மை பணியாளர்களுக்கு எப்போதும் எங்களது ஆதரவு இருக்கும்.

பட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும்

ஆளுநர் பதவியை அவமதிக்கும் வகையில் கிறிஸ்துவ பெண்மணி வேண்டும் என்று உள்நோக்கத்தில் ஆளுநரை அவமதித்து இருக்கிறார். தமிழகத்தின் உடைய கல்வியை அவமதித்து இருக்கிறார். திமுக அரசாங்கம் அந்தப் பெண்மணி உடைய பட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும்.

வருகின்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெல்லும் கூட்டணியாக அதிமுக, பாஜக இருக்கிறது. திமுக ஆட்சியில் சட்டம், ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளது. விலைவாசி உயர்வு பொதுமக்கள் மற்றும் போலீசாருக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை, போதைப் பொருள் கலாச்சாரம் அதிகரிப்பு, பாலியல் சீண்டல்கள் என தமிழகம் வீழ்ச்சியை நோக்கி சென்று கொண்டுள்ளது. மக்கள் திமுக ஆட்சிக்கு எதிரான மனநிலையில் உள்ளனர். 2026இல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவார்கள் என பேசினார்.

மேலும் படிக்க: ஆளுநரிடம் பட்டம் பெற மறுத்த மாணவி: "திமுகவின் கீழ்த்தரமான அரசியல்".. அண்ணாமலை கண்டனம்!

மேலும் படிக்க: ஆளுநரிடம் பட்டம் வாங்க மறுத்த மாணவி.. காரணம் என்ன? அவரே சொன்ன பதில்!

Arjun SampathJean JosephRN Ravimanonmaniam sundarar university

