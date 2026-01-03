விஜய் vs உதய்: கிறிஸ்துவ மக்களின் ஓட்டுக்கு தான் போட்டி - அர்ஜுன் சம்பத் சாடல்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Arjun Sampath: விஜய் மற்றும் உதயநிதி இடையே கிறிஸ்தவ மக்களின் வாக்குகளை யார் பெறுவது என்றுதான் போட்டி நடைபெறுகிறது என இந்து மக்கள் கட்சித் தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 3, 2026, 11:30 AM IST
Arjun Sampath Latest News Updates: காஞ்சிபுரத்தில் இந்து மக்கள் கட்சித் தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "தமிழ்நாட்டில் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் 40,000 கோவில் செயல்பட்டு வருகிறது, இந்த கோவில்கள் அனைத்திலும் கட்டண கொள்ளைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. கோவில் திருவிழாக்கள் உள்ளிட்டவற்றில் கலந்துகொள்ளும் பக்தர்களிடம் இருந்து அதிகளவில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.

Arjun Sampath: கோவில்களில் கட்டண கொள்ளை

சென்னை திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவிலில், முன்னாள் ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜனுக்கு கோவில் சார்பில் சரியான மரியாதை கொடுக்கப்படவில்லை. தமிழகத்தில் எந்த கோவில்களிலும் கட்டண தரிசனம் இருக்கக்கூடாது, வைகுண்ட ஏகாதசி அன்று திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் கோவிலில் ரூ.5 ஆயிரம் ரூபாய் வரை ஒவ்வொருவருக்கும் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டு கட்டண கொள்ளை நடைபெற்றுள்ளது. கோவில்களில் சாமி, காட்சி பொருளாக இருக்கக் கூடாது. அனைத்து கோவில்களிலும் தர்ம தரிசனம் இருக்க வேண்டும், இதுதான் இந்து மக்கள் கட்சியின் கோரிக்கையாகும்" என்றார்.

Arjun Sampath: அமைச்சர் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அர்ஜுன் சம்பத் எப்போதுமே கோவில்களில் விஐபி தரிசனத்தை கேட்டது கிடையாது. இந்து மக்கள் கட்சி நிர்வாகிகள் விஜபி அந்தஸ்து கோர மாட்டோம். ஆனால் அமைச்சர் என்னை குறித்து கூறிய தகவல் தவறானது. அனைத்து கோவில்களிலும் திமுகவினர்தான் விஐபி தரிசனத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். பிற மத திருவிழாக்களுக்கு கலந்துகொண்டு நன்றாக பேசும் அமைச்சர் மற்றும் திமுகவினர் இந்து மக்களை மட்டும் பழிகிறார்கள்.

அமைச்சர் சேகர்பாபு சுசீந்திரம் கோவிலில் பேசியது சரியா?. திருவண்ணாமலைக்கு வந்திருந்த வெளிமாநிலத்தில் சேர்ந்த பெண் காவல்துறையினரால் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டுள்ளார். அமைச்சர் சேகர்பாபுக்கு முதல்வர் அறிவுறுத்தல் கொடுக்க வேண்டும். இதை கண்டித்து இந்து மக்கள் கட்சி சார்பில் ஜனநாயக ரீதியாக அறப்போராட்டம் நடைபெறும். அமைச்சரின் இந்த பேச்சு வாபஸ் பெற வேண்டும், அவர் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்" என்றார்.

Arjun Sampath: திருத்தணியில் பாதிக்கப்பட்டவர் எங்கே?

மேலும் தொடர்ந்த அவர், "திமுக கட்சிக்காரர்கள்தான் சாராய ஆலைகளை நடத்தி வருகின்றனர். அவர்களின் பினாமி மூலமும் சாராய அலைகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. புத்தாண்டுக்கு 200 கோடி ரூபாய் மது விற்பனை நடைபெற்றுள்ளது. டார்கெட் வைத்து மதுவை விற்பனை செய்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், வைகோவின் மதுவுக்கு எதிரான போதைக்கு எதிரான நடைப்பயணம் என கூறியிருந்தார், ஆனால் அதை சமத்துவம் நடைபயணம் என பெயரை மாற்றிவிட்டார்.

சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் கஞ்சா இல்லை என கூறுகிறார். ஆனால் ‌ அவரது துறைக்கு கீழ் வரும் ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் கஞ்சா செடி வளர்ந்துள்ளது. அவரது தொகுதியில் இன்று கூட போதை பொருள் குற்றவாளிகள் பிடிபட்டுள்ளது. திருத்தணி கஞ்சா போதையில் இளைஞர்கள் இணைந்து ஒருவரை சரமாரியாக வெட்டிய சம்பவம் நெஞ்சை உருக்குகிறது. பாதிப்படைந்தவர் எங்கே உள்ளார்? என்பது குறித்து தெரிவிக்கவில்லை. அவர் பேருந்து ஏறி சென்றுவிட்டதாக கூறுகிறார்கள். அவ்வளவு வெட்டு வாங்கியவர் எப்படி சென்றார்? என தெரியவில்லை. அடுத்த ஒரு சில நாட்களில் நாங்கள் ஆட்கொணர்வு மனு தாக்கல் செய்ய உள்ளோம்" என்றார்.

Arjun Sampath: மார்கழி மாதத்தில் மாட்டுக்கறி சாப்பிடுகிறார்கள்...

மாதங்களிலே சிறந்த மார்கழி, இந்த மார்கழி மாதத்தின் போது கடவுளுக்கு பஜனை மற்றும் பிடித்தமான விஷயங்களை செய்வோம். ஆனால் திமுகவின் தூண்டுதால் நீலம் பண்பாட்டு மையம் மார்கழியில் மக்களிசை என கூறிக்கொண்டு மாட்டுக்கறி சாப்பிடுகிறார்கள். பறை இசை என்பது சிவனுக்குரியது. ஆனால் அவர்கள் மக்களிசை என்ற பெயரில் தொடர்ந்து இந்து மதத்தை இழிவு படுத்திக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

Arjun Sampath: பொங்கல் இந்து பண்டிகை

பொங்கல் இந்து பண்டிகை. இந்திரன், சூரியன், மாடு ஆகியவைக்கு நன்றி சொல்லும் விஷயமாக இருக்கிறது. இது சனாதனத்தின் ஒரு பகுதியாகவும் உள்ளது. திமுகவினர் நடத்தும் பொங்கல் விளையாட்டு போட்டிகளுக்கு மட்டும் அனுமதி கொடுக்கிறார்கள். பொங்கல் பரிசு கொடுப்பது பரிசு தரமாக இருக்க வேண்டும். புது பானைகள் கொடுக்க வேண்டும். பொங்கல் கொண்டாட்டம் செய்பவர்களுக்கு பரிசு கொடுங்கள். திராவிட பொங்கல் என்ற பெயரில் பண்பாடு சிரிப்பு நடைபெறுகிறது.

Arjun Sampath: விஜய் vs உதய்

தமிழர் அடையாளம் திராவிட , திராவிட பண்பாடு என பேசி மொழியை அழிக்க திராவிடத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள். தேர்தல் வந்தால் மட்டும் தமிழர்கள் என பேசிக்கொள்வார்கள். பொங்கல் பரிசு பொங்கல் கொண்டாடுபவர்களுக்கு மட்டும் கொடுக்க வேண்டும். கிறிஸ்தவர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு கொடுக்கக் கூடாது. கிறிஸ்தவர்களுக்கு கிறிஸ்துமஸின் போது பரிசுகள் கொடுக்க வேண்டும். ஜோசப் விஜய் மற்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் கிறிஸ்தவர்களை ஏமாற்றக்கூடாது. இருவருக்கும் இடையே கிறிஸ்தவ மக்களின் வாக்குகளை யார் பெறுவது என போட்டி நடைபெறுகிறது" என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதியையும், தவெக தலைவர் விஜய்யையும் சாடினார்.

Arjun Sampath: இலவச மருத்துவ முகாம்கள்

இறுதியாக அவர், "விவேகானந்தர் பிறந்தநாள் அன்று தேசிய இளைஞர் எழுச்சி தினம் கொண்டாடுகிறோம். அதேபோன்று பொங்கல் பண்டிகை போதும், விவேகானந்தர் பிறந்த நாளன்றும் மது கடைகளுக்கு விடுமுறை விட வேண்டும். சனாதானத்தின் எதிரியாக மதுக்கடைகள் இருந்து வருகிறது. மது கடைகளை மூடுவதற்கு தொடர்ந்து நாங்கள் போராடி வருகிறோம்.

விவேகானந்தர் பிறந்த நாள் அன்று மது மற்றும் போதை பொருட்களில் இருந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள இளைஞர்கள் மீட்டெடுக்கும் வகையில் இலவச மருத்துவ முகாம்கள் நடத்த உள்ளோம். தமிழகத்தில் உள்ள தலைசிறந்த மருத்துவர்கள் மற்றும் உளவியல் நிபுணர்களை வைத்து இந்த மருத்துவ முகாம் நடைபெற உள்ளது" என்றார்.

