  • தவெக கூட்டணி வைக்கிறதா? தனித்து போட்டியிடுகிறதா?.. அருண்ராஜ் பதில்!

தவெக கூட்டணி வைக்கிறதா? தனித்து போட்டியிடுகிறதா?.. அருண்ராஜ் பதில்!

தமிழக வெற்றிக் கழகம் கூட்டணி தொடர்பான கேள்விக்கு அக்கட்சியின் கொள்கை பரப்பு பொது செயலாளர் அருண்ராஜ் பதில் அளித்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 11, 2026, 04:26 PM IST
  • திமுக பண பலத்தை வைத்து இதுவரை ஜெயித்தது
  • தவெக கூட்டணி யாருடன்
  • அருண்ராஜ் பேட்டி

தவெக கூட்டணி வைக்கிறதா? தனித்து போட்டியிடுகிறதா?.. அருண்ராஜ் பதில்!

தமிழகத்தில் இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. இதற்காக அனைத்து கட்சிகளும் தீவிரமாக தயாராகி வருகிறது. இந்த நிலையில், நடிகர் விஜய் தொடங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கை கருத்து கேட்பு கூட்டம் அக்கட்சியின் கொள்கை பரப்பு பொது செயலாளர் அருண்ராஜ் தலைமையில் சோழிங்கநல்லூரில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

இக்கூட்டம் முடிவடைந்த பின்னர் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கொள்கை பரப்பு பொது செயலாளர் அருண்ராஜ் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசியனார். அப்போது அவர், திமுக இதுவரை தமிழகத்தில் வென்றதற்கு காரணம் அவர்களின் பண பலம்தான் என கூறி உள்ளார். 

இது தொடர்பாக பேசிய அவர், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கை குழுவின் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி இறுதி கட்டமாக சென்னையில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த் மாவட்ட செயலாளர்கள் மாவட்டம் வாரியாக மனுக்களை கொடுத்து உள்ளார்கள். இதற்கு பின்னர் பல்வேறு அமைப்புகள், சங்கங்கள்,பொதுமக்களிடம் கருத்து கேட்டு எங்கள் குழுவினர் அமர்ந்து இந்த பெறப்பட்ட கோரிக்கைகள் அனைத்தையும் பரிசீலித்து தலைவர் அவர்களிடத்தில் கொடுக்க உள்ளோம்.

இது வரைக்கும் அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்யாத நிறைய கிராமங்கள் மற்றும் ஊர்களில் உள்ள பிரச்சனைகளை முதலில் சரி செய்யப்பட வேண்டிய தேவை மற்றும் கடமைகள் இருக்கிறது. இத்தனை வருடங்களில் 2 கட்சிகளும் ஆண்டு இருந்தாலும் பல்வேறு இடங்களில் சாலை, குடிநீர், சாக்கடை  வசதி போன்ற அடிப்படை தேவைகள் முழுமையாக சரி செய்யப்படும். ஒட்டு மொத்தமாக தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி திட்டங்களும் இதில் நிச்சயமாக இடம் பெறும் என்றும்,

திமுக ஜெயித்ததற்கு பண பலம்தான் காரணம் 

நிச்சயமாக தவெக தலைவர் அனைத்து பெண்கள், விளிம்பு நிலை மக்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் ஒரு வளர்ச்சி தரக்கூடிய தேர்தல் அறிக்கையாக தவெக தேர்தல் அறிக்கை இருக்கும். திமுக இதுவரை அரசியலில் ஜெயித்ததற்கு காரணம் பண பலம் மற்றும் ஆட்கள் பலம் தான்.

தேர்தல் ஆணையம் அடையாள அட்டை வழங்குவதற்கு முன்னாள் திமுக கட்ட ஓட்டு போட்டு வெற்றி பெற்றது என்பது வரலாறு. அதேபோல் இப்போது செய்யலாம். எங்களை மிரட்டி பார்க்கலாம் என்று முயற்சி செய்கிறார்கள். கண்டிப்பாக நடக்காது. மிரட்ட முயற்சி செய்ய நாங்கள் மற்ற கட்சியை சார்ந்த நபர்கள் மாதிரி நாங்கள் இல்லை. 

நாங்கள் தலைவரின் தளபதிகள் நாங்கள், எங்களை மிரட்டவும் முடியாது. அடித்தாலும் மக்கள் பார்த்துக் கொண்டு தான் உள்ளார்கள். தக்க நேரத்தில் ஜனநாயக முறைப்படி எங்கள் பதில் இருக்கும்,மக்கள்  உரிய தீர்ப்பை கொடுப்பார்கள்.

இந்திய டுடே கருத்துக் கணிப்பில் தமிழக முதல்வர் கூறியுள்ளார். ஆட்சியில் பங்கு, அதிகாரத்தில் பங்கு நடைமுறைக்கு சாத்தியமில்லை என்று கூறியுள்ளார். முதல்வர் அமந்திருக்ககூடிய நாற்காலியின் ஒரு கால் மட்டும் திமுக உடையது. மற்ற 3 கால்கள் கூட்டணி கட்சிகள் உடையது. 

கூட்டணி கட்சிகளை வெறும் ஓட்டி வங்கியாக மட்டுமே பயன்படுத்தி அவர்களின் அதிகார பகிர்வு அளிக்கமால் இருப்பது உண்மையான சமூக நீதிக்கு எதிரான செயல், இதில் இருந்தே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்,திமுக எந்த அளவுக்கு சமூக நீதியை பாதுகாத்து வருகிறார்கள்.

திமுக 130 க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகள் வெற்றி பெற்று இருந்தாலும், ஓவ்வொரு தொகுதியிலும் கூட்டணி கட்சி பங்கு இருக்கிறது. இல்லை என்று கூற முடியாது. ஒரு வேளை ஆட்சியில் பங்கு தர முடியாது என்று சொன்னால் முதல்வர் அவர்கள் தனித்து போட்டியிடுவோம் என்று கூற வேண்டும். அது முடியுமா? 

தவெக கூட்டணி: விரைவில் தெரியும். 

கூட்டணி குறித்த தெரிந்து கொள்ள அனைவரும் தான் ஆர்வமாக உள்ளீர்கள். உரிய நேரத்தில் தலைவர் முடிவு எடுப்பார். சேலத்தில் வருகிற 13ம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை பொதுமக்களை சந்திக்க உள்ளார். காவல் துறையினர் 5000 பேருக்கு மட்டும் தான் அனுமதி கொடுத்துள்ளனர். 

திமுகவிற்கு மட்டும் அனைத்து பொதுக் கூட்டத்திற்கும் வாரம் வாரம் அனுமதி கொடுக்கிறார்கள். இன்றைக்கு கூட ஒரு பொதுக் கூட்டம் நடைபெற  இருக்கிறது. ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளுக்கும் சம வாய்ப்பு இருக்க வேண்டும். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை விதியே சம உரிமை தான். அது மறுக்கப்படுகிறது. 

ஒன்றிய பாஜக அரசை பாசிச கட்சி என்று கூறி வருகிறார்கள். உண்மையான பாசிச கட்சி தமிழ்நாட்டில் தான் உள்ளது. எல்லாத்துக்கும் பாசிசம் பற்றி பாடம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு கட்சியாக திமுக இருக்கிறது. 5 கட்டமாக மக்களை சந்தித்து இருக்கிறோம். குழுவுடன் பேசி விரைவில் தலைவர் அவர்களை சந்தித்து எங்களது தேர்தல் அறிக்கையை வழங்குவோம் என்றும் தெரிவித்தார்.

