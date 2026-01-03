அதிமுகவை சிதைப்பது எங்கள் நோக்கல் அல்ல, ஆனால்... தவெக அருண்ராஜ் சொல்வது என்ன?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
TVK Arunraj: ஜே.சி.டி பிரபாகர் தவெகவில் இணைந்தது குறித்த கேள்விக்கு, அதிமுகவை சிதைப்பது எங்கள் நோக்கல் அல்ல என தவெக கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் அருண்ராஜ் பதிலளித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 3, 2026, 07:25 AM IST

    ஜே.சி.டி பிரபாகர் அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ

    இவர் அதிமுகவின் அமைப்புச் செயலாளராக இருந்துள்ளார்.

    ஓ. பன்னீர்செல்வத்தின் ஆதரவாளராக அறியப்பட்டவர்.

TVK Arunraj: நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு அர்த்தநாரீஸ்வரர் மலைக்கோவிலில் மார்கழி மாத பௌர்ணமி தினத்தை ஒட்டி பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கிரிவலம் மேற்கொண்டனர். இதில் தமிழக வெற்றி கழகத்தினர் சார்பில் தமிழக மக்கள் நலன் வேண்டியும், 2026ஆம் ஆண்டில் தமிழக வெற்றி கழகம் தேர்தலில் வென்று ஆட்சி அமைக்க வேண்டியும் அக்கட்சியின் கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் அருண்ராஜ் கலந்துகொண்டு கிரிவலம் மேற்கொண்டார்.

TVK Arunraj: பக்தர்களுக்கு அன்னதானம்

முன்னதாக மலையடிவாரம் ஆறுமுகசாமி கோவிலில் அவர்மி தரிசனம் மேற்கொண்டார். பின்னர் அங்கிருந்து கிரிவலப் பாதையில் கட்சி தொண்டர்களுடன் கிரிவலம் மேற்கொண்டார். மேலும் கிரிவலப் பாதை தொடங்கும் நாமக்கல் ரோடு மற்றும் மலையடி குட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கும் நிகழ்ச்சியும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

TVK Arunraj: கட்சியின் வெற்றிக்காக கிரிவலம்

இதில் கலந்துகொண்ட அருண்ராஜ் கிரிவலம் மேற்கொண்ட பொதுமக்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் அன்னதானம் வழங்கினார். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "தமிழக வெற்றி கழகம் 2026ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் மகத்தான வெற்றி பெற வேண்டும் என்றும் விஜய் தமிழக முதல்வராக வரவேண்டும் என வேண்டியும் கிரிவலம் செல்கிறோம். இந்த கிரிவலம் அரசியல் நோக்கத்திற்காக அல்ல, ட்சியின் வெற்றிக்காகதான்" எனக் கூறினார்.

TVK Arunraj: அதிமுகவை சிதைப்பது நோக்கமல்ல

அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏவும், ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் ஆதரவாளருமான ஜே.சி.டி. பிரபாகர் தவெகவில் இணைந்தது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "அதிமுகவை பிளவுபடுத்த வேண்டும் என்பது எங்கள் நோக்கம் அல்ல. எங்கள் கொள்கைகள் பிடித்தவர்கள், எங்களை பிடித்தவர்கள், எங்கள் வெற்றியை உறுதி செய்தவர்கள், யாருடன் இருந்தால் நல்லது என நினைத்தவர்கள், எங்களுடன் எங்களை நாடி வருகிறார்கள். நாங்கள் அரவணைத்து செல்கிறோம். வரும் 2026 தேர்தலில் தமிழக வெற்றி கழகம் மகத்தான வெற்றி பெறும், எங்கள் தலைவர் விஜய் தமிழக முதல்வராக வருவார். தொடர்ந்து, நிரந்தர முதல்வராக இருப்பார்" என கூறினார்.

நிகழ்ச்சியில் தமிழக வெற்றி கழக நிர்வாகிகள் மற்றும் மகளிரணியினர் என பலரும் கலந்து கொண்டனர். இந்த கிரிவல நிகழ்ச்சியின் போது அருண்ராஜ் வருகையை ஒட்டி ஆங்காங்கே விஜய்யின் பேச்சுக்கள் ஒளிபரப்பவும், பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளும் வகையிலும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்ட மூன்று இடங்களிலும் எல்.இ.டி. திரைகள் அமைக்கப்பட்டது. ஆனால் காவல்துறை அனுமதி மறுத்ததால் எல்.இ.டி திரை செயல்படவில்லை.

TVK: செங்கோட்டையனின் நகர்வுகள்

அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட செங்கோட்டையன் தவெகவில் இணைந்தார். இது அரசியல் ரீதியாக பெரும் பரபரப்பை உண்டாக்கியது. எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோருக்கு நெருக்கமாக பணியாற்றிய, அரசியல் அனுபவம் கொண்ட செங்கோட்டையன் தவெகவில் இணைந்தது அக்கட்சிக்கு கூடுதல் பலம் சேர்க்கும் வகையில் அமைந்தது. இன்னும் பல முன்னணி தலைவர்கள் தவெகவில் இணைவார்கள் என தொடர்ந்து கூறப்பட்டு வருகிறது. தற்போது அதிமுகவின் முன்னாள் எம்எல்ஏ ஜே.சி.டி. பிரபாகர் தவெகவில் இணைந்திருப்பது அதிகம் உற்றுநோக்கப்படுகிறது. அடுத்து செங்கோட்டையன் மூலம் அதிமுகவின் கூடாரத்தில் இருந்து யாரெல்லாம் தவெகவுக்கு தாவ உள்ளார்கள் என்ற கேள்வியும் எழுகிறது.

மேலும் படிக்க | துணை முதல்வர், தவெக தலைவர் விஜய் வசிக்கும் பகுதி: எம்எல்ஏ அரவிந்த் ரமேஷ் அதிரடி ஆய்வு

மேலும் படிக்க | அழிவு பாதையில் காங்கிரஸ் கட்சி... சொல்வது ஜோதிமணி - என்னாச்சு?

மேலும் படிக்க | ஜோதிமணி குற்றச்சாட்டும்... செல்வப்பெருந்தகை விளக்கமும்!

