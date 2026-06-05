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மருத்துவ இடங்கள் பற்றி உதயநிதி போட்ட ட்வீட்! அமைச்சர் அருண்ராஜ் கொடுத்த பதிலடி

Arunraj vs Udhayanidhi: சிறப்பு மருத்துவ இடங்கள் ஒப்படைப்பது குறித்த விவகாரத்தில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் போட்ட டிவிட்டுக்கு அமைச்சர் அருண்ராஜ் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 05, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:55 PM IST
மருத்துவ இடங்கள் பற்றி உதயநிதி போட்ட ட்வீட்! அமைச்சர் அருண்ராஜ் கொடுத்த பதிலடி
Image Credit: Arunraj vs Udhayanidhi

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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