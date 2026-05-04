தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: அருப்புக்கோட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

அருப்புக்கோட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள அருப்புக்கோட்டை, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 207வது தொகுதியாகும். விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள அருப்புக்கோட்டை (Aruppukkottai) தொகுதி, கல்வி, நெசவு மற்றும் அரசியல் ரீதியாக மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு தொகுதியாகும். மதுரை மல்லிகைக்கு அடுத்தபடியாக, அருப்புக்கோட்டை மல்லிகை மிகவும் பிரபலம். அரசியல் ரீதியாக அருப்புக்கோட்டை தொகுதி ஒரு "விஐபி" தொகுதியாகக் கருதப்படுகிறது. தமிழக அரசியலில் செல்வாக்கு மிக்க தலைவர்கள் பலர் இத்தொகுதியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியுள்ளனர்.
அருப்புக்கோட்டை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் அருப்புக்கோட்டை தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
அருப்புக்கோட்டை வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): KKSSR ராமச்சந்திரன் (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)
அஇஅதிமுக (AIADMK): சேதுபதி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): கே.கார்த்திக் குமார்
நாதக (NMK) : மணிமாறன்
அருப்புக்கோட்டை தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 207750
ஆண் வாக்காளர்கள்: 100607
பெண் வாக்காளர்கள்: 107114
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 29
அருப்புக்கோட்டை தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 84.71% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
அருப்புக்கோட்டை சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: எஸ்.எஸ் .ஆர் ராமச்சந்திரன் (திராவிட முன்னேற்ற கழகம்) - 91,040 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: வைகை செல்வன் (அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்) - 52,006 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: ப உமா - 12,392 வாக்குகள்
மக்கள் நீதி மய்யம்: உமாதேவி - 7,638 வாக்குகள்
அருப்புக்கோட்டை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் அருப்புக்கோட்டை தொகுதியில் 76.83% வாக்குகள் பதிவாகின.
விருதுநகர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
அருப்புக்கோட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ராஜபாளையம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சிவகாசி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
விருதுநகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
திருச்சுழி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் (தனி - SC) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ