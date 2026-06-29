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உதவிப் பேராசிரியர்கள் தேர்வு முறைகேட்டில் புதிய குற்றச்சாட்டு - அன்புணி சரமாரி கேள்வி

Assistant Professor Exam, Anbumani Ramadoss : உதவிப் பேராசிரியர்கள் தேர்வில் சிலரது மதிப்பெண்களில் மட்டும் வண்ண அடையாளம் ஏன்? புதிது புதிதாக வெளிவரும் சர்ச்சைகள் குறித்து விசாரணைக்கு ஆணையிட வேண்டும் என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 29, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:39 PM IST
உதவிப் பேராசிரியர்கள் தேர்வு முறைகேட்டில் புதிய குற்றச்சாட்டு - அன்புணி சரமாரி கேள்வி
Image Credit: assistant professor recruitment exam row anbumani ramadoss demands probeSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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உதவிப் பேராசிரியர்கள் தேர்வு முறைகேட்டில் புதிய குற்றச்சாட்டு - அன்புணி சரமாரி கேள்வ
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